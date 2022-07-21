Что такое серые смартфоны и стоит ли их покупать

Современные смартфоны обладают подчас слишком высокой ценой, из-за чего приходится искать различные способы купить технику подешевле. Наверняка при беглом поиске вы часто обращали внимание на смартфоны, которые выделяются своей низкой ценой — это и есть серые смартфоны, которые чаще всего закупают небольшие дельцы. В большинстве случаев именно из-за слова «серый» и низкой цены покупатели боятся покупать такие телефоны. Что ж, пришло время разобраться, что из себя представляют серые телефоны, безопасно ли их покупать и чем такая техника отличается от смартфонов, поставленных по параллельному импорту.

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ

Что такое серый смартфон

Смартфоны, продающиеся в крупных розничных сетях, имеют сертификацию Таможенного союза, в который входит и Россия. Это значит, что за них заплатили за сертификацию, а устройства прошли регистрацию согласно нормативам. Наверняка вы замечали обозначение «ЕАС» на коробках и в настройках устройств. Для пользователя это означает:

Устройство русифицировано.

В комплекте есть небольшая инструкция на русском языке.

Гарантия на смартфоны распространяется на Россию, поэтому в случае неполадок его отремонтируют по гарантии в сертифицированном сервисном центре.

Именно поэтому пользователи не доверяют серым смартфонам: многие не готовы рисковать и предпочитают переплатить, но получить телефон с гарантией от производителя. Но стоит ли оно того? Смартфоны в наше время являются достаточно надежными и вывести их из строя не так уж и просто. В большинстве случаев происходят проблемы системного характера, но зачастую их можно решить самостоятельно.

3 серьезных причины не покупать дорогой телефон в 2022 году

Стоит ли покупать серый телефон

Серые смартфоны ничем не отличаются от обычных сертифицированных устройств из розничных магазинов: их также собирают на заводах, а не на коленке, все функции и начинка — те же. Серые телефоны дешевле сертифицированных, потому что в их стоимость не заложен НДС в 20% и таможенная пошлина. Впрочем, благодаря серым телефонам вы всегда можете купить Samsung на Snapdragon вместо Exynos или смарт-часы с eSim, если таковых нет в розничной продаже. Но у серых устройств также есть свои недостатки.

Отсутствие гарантии. Хотя небольшие магазинчики и даже АлиЭкспресс дают гарантию на год да и по закону вы можете обратиться к продавцу.

Неподходящий адаптер для зарядки. Например, американский, для которого еще нужен переходник. В принципе, это не проблема, если у вас есть свой зарядник. К тому же, все зависит от того, откуда прибыл телефон — адаптер может оказаться и обычным.

Китайская прошивка. Мы уже рассказывали о том, чем отличается глобальная прошивка от китайской. Например, могут отсутствовать некоторые сервисы. Впрочем, на Android-смартфонах это легко исправляется перепрошивкой.

Часто серые смартфоны путают с подделками или считают некачественными. Это не так: я всегда покупаю только серые смартфоны и проблем с ними не возникает. Самое интересное, что восстановленные и обменные смартфоны также могут быть серыми, попавшими к нам из-за рубежа, но и с ними проблем не возникает — они работают исправно и на них также есть гарантия от продавца. Правда, если курс валюты меняется, то на сайтах корректируется и цена смартфона — так было всегда.

В Google Play появятся сторонние способы оплаты. Можно ли платить в России

Сколько стоят серые смартфоны

Обычно такие модели всегда дешевле тех, что в магазинах — цена иногда на 30% ниже. Продавцам небольших точек выгодно продавать такие смартфоны: они привозят их небольшими партиями под предлогом «для личного пользования», а сами устройства продаются довольно быстро. Правда, до недавнего времени у них были небольшие проблемы: дело в том, что из-за курса доллара цены практически сравнялись с теми, по которым их продают сетевые магазины. Но в связи с недавними колебаниями курсов валют преимущество вновь оказалось на стороне серых смартфонов.

По сути, параллельный импорт и серый ввоз очень похожи: они также приобретаются в третьих странах, но товар приобретается у юридических лица, а сама схема легализована государством, поэтому является законной. Разница лишь в том, что для торговых сетей смартфоны и другая техника завозятся крупными партиями и для этого нужно создавать новые логистические цепочки, что требует дополнительных затрат. Именно поэтому серые устройства в М.Видео и других торговых сетях стоят дороже, чем в небольших магазинах. Мелкие продавцы же закупают товар небольшими партиями в рознице и используют проверенные способы доставки, поэтому для них ничего не изменилось.

Присоединяйтесь к нашему уютному чату в Телеграм!

Впрочем, покупать серые смартфоны, завезенные параллельным импортом, стало еще удобнее: теперь магазины будут давать гарантию на такие устройства. Срок гарантии магазины будут указывать сами в соответствии с законом о защите прав потребителей.