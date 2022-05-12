Большое обновление WhatsApp: новые функции, которые получит мессенджер

WhatsApp, как и любой крупный сервис с большой аудиторией, постоянно находится в разработке. Программисты, инженеры и дизайнеры непрерывно работают над созданием новых функций, которые смогут сделать мессенджер удобнее в использовании. Сложно представить, сколько ещё нововведений запланировано у разработчиков для будущего внедрения. Однако благодаря открытой программе бета-тестирования Ватсапа мы можем заглянуть за завесу тайны и примерно оценить, что именно ждёт пользователей в обозримом будущем.

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Очевидно, что в состав бета-версий WhatsApp, которые доступны для загрузки всем желающим, попадают далеко не все запланированные нововведения. Зачастую разработчики предпочитают испытывать их своими силами либо полагают, что пользователям о них знать раньше времени совершенно ни к чему. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшем обновлении, которое поступит в релиз, будут те функции, о которых мы сегодня не рассказали.

Ватсап на двух устройствах

Ключевое нововведение WhatsApp, которого, наверное, ждут все без исключения, — это синхронизация сообщений между несколькими устройствами сразу. Сейчас такой возможности нет, и пользоваться мессенджером можно только на одном смартфоне. Да, можно запустить его на компьютере, но для этого необходимо, чтобы смартфон выступал в роли хаба и был поблизости, так что для пользователей принципиально это ничего не меняет.

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Однако разработчики не отказались от идеи синхронизации чатов WhatsApp между как минимум двумя смартфонами сразу. Поэтому прямо сейчас они тестируют эту функцию и оценивают её работоспособность. Как скоро она поступит в релиз, сказать сложно. Всё-таки это довольно сложная в реализации технология, учитывая, что WhatsApp по умолчанию защищает сквозным шифрованием все сообщения, что усложняет их синхронизацию с другими устройствами.

Чаты в WhatsApp — сортировка

Вероятно, вы заметили, что в WhatsApp отсутствует возможность как-либо отсортировать сообщения, отделив прочитанные от непрочитанных, и личные от групповых. Это не очень удобно, особенно, если у вас много диалогов и входящих посланий, которые нужно прочитать. Высока вероятность, что вы просто пропустите то, что вам пишут другие пользователи, ведь чат с непрочитанным сообщением просто улетит вниз, а искать его вручную многие даже не додумаются.

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Чтобы исключить случаи, когда пользователи просто теряют входящие сообщения из виду, разработчики решили добавить в WhatsApp инструмент сортировки чатов. Он позволяет выбрать непрочитанные сообщения, отделить сообщения пользователей из списка контактов от тех, кого там нет, а также выбрать послания из групп. Раньше такой механизм был доступен только в коммерческой версии WhatsApp Business, которая распространялась за плату, но теперь он будет доступен всем.

Исчезающие сообщения в WhatsApp

Исчезающие сообщения в Ватсапе — штука, прямо скажем, довольно сомнительная. В первую очередь из-за того, что предлагает слишком длительные временные отрезки, по истечении которых будет удаляться написанное. Вместо того, чтобы добавить возможность удаления сразу после прочтения либо по прошествии 30-60 секунд, разработчики установили какие-то слишком уж нереальные границы: сутки, неделя и три месяца. Но чёрт с ними, с временными отрезками.

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Куда хуже, что применить автоудаление можно только к новым сообщениям, которые появляются в чате после включения этого механизма. С одной стороны, это логично, потому что инструмент не имеет обратной силы. Но, с другой, было бы логично дать пользователям возможность самостоятельно выбрать, хотят они удалять старые сообщения в чате или нет. В одном из предстоящих обновлений такая функция наконец появится, и автоудаление будет распространяться в том числе на старые диалоги.

Можно ли прочитать чужие смс в WhatsApp

Все сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием. В отличие от Telegram бело-зелёный мессенджер не требует заводить отдельный секретный чат, а посто защищает их по умолчанию. Именно поэтому диалоги так сложно синхронизировать с другим устройством. Однако, судя по всему, тайна переписки в Ватсап вскоре может быть нарушена по инициативе европейских властей, которые потребовали от мессенджеров сканировать сообщения пользователей на предмет насилия над детьми.

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Европарламент планирует принять закон, обязывающий мессенджеры вычислять в чатах сообщения с признаками насилия над детьми. Это могут быть как фотографии и видеозаписи, так и голосовые сообщения либо текстовые послания, описывающие проявления абьюзинга. Говорят, что расшифровывать диалоги для этого не потребуется, потому что ИИ будет достаточно хэшей этих сообщений, по которым он поймёт, о чём именно говорят собеседники. Пока соответствующий механизм ещё даже не находится в разработке, но уже сильно пугает и экспертов, и рядовых пользователей.