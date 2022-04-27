Чем отличается канал от группы в Телеграме

В связи с последними событиями, связанными с блокировкой Instagram*, многие пользователи начали создавать телеграм-каналы. Правда, иногда что-то шло не так и некоторые оказались добавленными в группы. «Авторы» телеграм-каналов не сразу поняли, в чем подвох, но разница между каналом и группой в Телеграме все-таки существенная. Так что, если решили сменить обстановку или вам надоело постоянно включать VPN при входе в Instagram*, на всякий случай почитайте нашу статью о том, чем отличается группа от канала в Телеграм. Спойлер: отличий очень много.

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Что такое канал в Телеграм

Канал в Телеграм — это аналог паблика или группы в соцсетях. Автор канала публикует информацию согласно выбранной тематике. Также канал может быть открытым, когда вы можете свободно присоединиться к нему, нажав «Подписаться», или закрытым — в этом случае сам владелец канала или администраторы рассматривают заявку на вступление. По сути, Телеграм-канал — это «чат» с односторонней связью, где вещать может только владелец канала: конечно, администраторы могут репостить интересные записи пользователей, которые поступают, но бывает это не всегда.

А еще администраторы могут заниматься оформлением канала или переименовывать его — все зависит от прав, которые им дал владелец. Также в канале могут быть включены комментарии: с их помощью пользователи выражают свою реакцию по поводу новости. Чем еще удобен канал в Телеграме?

Есть возможность включить уведомления от канала или отключить их.

Канал можно вести анонимно: нигде не будет упоминания, кому он принадлежит.

Посты появляются в хронологическом порядке: изучать новости можно с момента последнего входа на канал.

Реклама появляется крайне редко: либо это рекламные посты от авторов канала, либо от самого Телеграма (она позже исчезает). Она также не мешает изучать записи, как в том же Instagram*.

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Как создать канал в Телеграме

Завести свой канал в Телеграме очень просто. Это можно сделать как со смартфона, так и через Telegram Desktop.

Если планируете создать канал через мобильное приложение, нажмите «Новая запись» в правом верхнем углу экрана и выберите «Создать канал».

Далее следуйте указаниям: нужно выбрать название, аватарку, тип канала (открытый или закрытый) и короткий адрес.

Чтобы завести Телеграм-канал с компьютера, нажмите «Меню» в левом верхнем углу и выберите «Создать канал» и также следуйте подсказкам.

Кстати, если владелец покинет Телеграм-канал, то он удалится. Исключение - это каналы, на который подписано свыше 1000 человек.

Что такое группа в Телеграме

Группа в Телеграм — это чат, сообщество, где пользователи общаются между собой. Группы также создаются по интересам и вмещают в себя до 200 000 пользователей. В группе также могут быть администраторы, но в этом случае нагрузка у них больше — им нужно постоянно следить за тем, что пишут пользователи, ведь сообщения не должны противоречить правилам сообщества.

В группе могут быть боты для фильтрации участников, сообщений или спама, но кое-что они все-таки и пропускают, оставляя администраторам (им, кстати, можно давать разные права доступа). Можно иметь и канал, и группу: например, у нашего сайта есть и то, и другое, чтобы вы могли оперативно узнавать новости и параллельно дискутировать друг с другом. Поэтому обязательно подпишитесь на нас!

Группу наиболее удобно вести, когда общаетесь с друзьями, а сообщения рассчитаны на узкий круг лиц. Один мой знакомый завел себе Телеграм-канал, сделав его закрытым: новых пользователей он туда не допускает, а записи читают тоже далеко не все. Вероятно, в этом случае было проще ограничиться именно группой в Телеграм, чтобы получать обратную связь от подписчиков. Кстати, многие пользователи Instagram* после блокировки активно начали создавать каналы в Телеграм, но группа больше напоминает популярную социальную сеть, чем канал. Создать группу в Телеграме очень просто.

Нажмите «Новая запись» в верхнем правом углу экрана и выберите «Создать группу».

Затем выберите пользователей из списка контактов и нажмите «Добавить».

После этого выберите аватарку и введите название группы.

Готово! Теперь можете чатиться с другими людьми и заодно публиковать интересные записи от своего имени.

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Как перевести группу в канал Телеграм

К сожалению, сделать этого нельзя — это совершенно разные функции. Зато можно привязать группу к каналу в Телеграм. Делается это очень легко.

Создайте канал в Телеграм по инструкции выше.

После создания нажмите на название, выберите «Информация о канале».

Нажмите три вертикальных точки и выберите «Управление каналом».

Нажмите «Обсуждение», потом — «Добавить группу».

Выберите группу из вашего списка или создайте новую. Таким же образом можно отвязать группу от канала или подключить другую.

Как видите, разница между каналом и группой в Телеграм очень большая. Самое главное отличие — это наличие обратной связи: когда создается канал, то ее сложнее оставлять. Так что, если хотите именно публиковать записи «для души», то вам подойдет канал в Телеграм. Если же хочется больше общаться, то создавайте группу.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.