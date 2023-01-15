Чем смартфон Ростест отличается от обычного и стоит ли за него переплачивать

Каждая модель смартфона и любого другого товара, который в конечном итоге оказывается на прилавке магазина, проходит сертификацию. Так принимающая сторона дает покупателю гарантию, что продукт полностью соответствует внутренним требованиям. Но в магазинах электроники вы можете встретить смартфон Ростест, соседствующий на одной полке с устройством ЕАС, ЕС или, прости господи, NTC. Причем нередко это бывает одна и та же модель, которая в зависимости от сертификации продается по разной цене.

Несмотря на то, что для меня ответ на вопрос, есть ли разница между Ростест и Евротест, известен уже давно (как и для многих из вас), я решил глубже погрузиться в тему, основываясь как на личном опыте, так и на информации, предоставленной ответственными ведомствами. И, как говорится, ответ убил… убил всем мифы, которыми полны прочие публикации, посвященные этой теме.

Что значит версия смартфонов Ростест

Вообще, Ростест (точнее Ростест-Москва) — это федеральное бюджетное учреждение, которое занимается сертификацией и лабораторными испытаниями разного рода продукции. Основана организация была еще в 1973 году и до сих пор продолжает работать.

Но сегодня о ней напоминают только три буквы РСТ, иногда встречаемые нами в том числе на коробках с телефонами. В теории они означают, что устройство прошло лабораторные испытания в соответствии с предъявляемыми внутри страны требованиями. Факт наличия процедуры сертификации в стране, не занимающейся производством смартфонов, может показаться странным, но это — пустяки. Сделаю лишь пару практических уточнений, важных для покупателя.

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В большинстве случаев сертификация Ростест значит, что смартфон является чистым (белым). То есть он официально представлен на российском рынке и поставляется в страну, проходя множество бюрократических этапов. Кстати, на нашем сайте есть интересный текст о том, как смартфоны попадают в Россию. Прочитайте и тогда в следующий раз, когда будете сравнивать цену условного Xiaomi 12 в России и Китае, возможно, вам станут более понятны особенности ценообразования.

Чем Ростест отличается от ЕАС

А теперь невероятное открытие. Сегодня на полках магазинов электроники почти нет смартфонов РСТ. Дело в том, что еще в 2013 году на смену Ростесту пришла ЕАС — сертификация продукции на евразийское соответствие, применяемая в странах Евразийского экономического союза:

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Российская Федерация.

Сертификация Ростест в свою очередь стала необязательной и теперь проводится исключительно по желанию производителя, мечтающего нанести на упаковку своего продукта заветные буквы РСТ.

Что все это значит для самого обычного потребителя, проживающего в России, которому совершенно нет дела до всяких союзов и сертификатов? Поехали:

Грубо говоря, РСТ и ЕАС — одно и то же. В большинстве случаев смартфоны ЕАС (РСТ) продаются только на территории стран Евразийского экономического союза, проходя все бюрократические процедуры, включая сертификацию. Все информационные надписи на упаковке переведены на русский язык. Русский язык по умолчанию доступен внутри операционной системы. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации на смартфон по умолчанию установлены приложения из рекомендованного перечня.

Также бытует мнение, что смартфоны Ростест отличаются от устройств с другими сертификатами более высокой ценой и наличием официальной гарантии. С обоими утверждениями можно поспорить. О первом я скажу в конце материала, когда постараюсь ответить на вопрос, какой смартфон лучше купить.

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Ну а гарантию вам дает не регулирующий орган, а производитель устройства или магазин, который его продает. Ни первым, ни вторым не важно, какое слово из трех букв нанесено на упаковку. Магазин, где был куплен смартфон, обязан принять его на гарантию, а производитель (если он имеет представительство в нашей стране) не может отказать вам в гарантийном обслуживании в одном из сервисных центров, указанных на официальном сайте.

Чем Евротест отличается от Ростест

Еще одно шокирующее открытие: термина «Евротест» не существует. Зато есть маркировка СЕ, которая расшифровывается как Conformité Européenne или, говоря по-русски, европейское соответствие. Ее наличие говорит о том, что производитель или импортер подтвердил соответствие своего товара европейским стандартам в области охраны здоровья, окружающей среды и безопасности.

Смартфоны Евротест — это так называемые глобалки. То есть устройства, предназначенные для реализации на территории Европейской экономической зоны, а в обывательском плане имеющие мультиязычную прошивку, а также инструкцию на множестве языков, среди которых есть и русский.

Несмотря на то, что Российская Федерация не входит в Европейскую экономическую зону и является членом Евразийского экономического союза, все смартфоны ЕАС (Ростест) имеют маркировку СЕ. Причем доходит до смешного: на коробку наносится сразу два знака ЕАС и СЕ, а на корпус смартфона — только СЕ. И это для устройства, сертифицированного именно в России. Забавно, не правда ли?

С учетом того, что для сдачи смартфона по гарантии не нужно предъявлять чек (во всяком случае в авторизованных центрах производителя), с точки зрения обслуживания между ЕАС и СЕ разницы тоже нет. А маркировка ЕАС (Ростест), по сути, свидетельствует лишь о наличии обязательных для России приложений и кириллицы на упаковке. Диапазоны частот, тип вилки — все одно и то же.

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Какой смартфон лучше купить

Отвечу коротко. Какой хотите, такой и покупайте. Во время прямого контакта со смартфоном вы не заметите ни одного отличия между Ростест и Евротест версией. Да и с гарантийным обслуживанием проблем не будет. Другое дело, если у телефона нет маркировки СЕ, и он, например, предназначен для Китая. Тогда вы заметите разницу, начиная с китайской вилки и заканчивая потенциальным отсутствием русского языка в прошивке.

Получается, единственный определяющий фактор — цена. Если мы посмотрим на предложения российских магазинов, то заметим, что смартфон РСТ дороже обычной глобалки. Причем разница бывает еще более впечатляющей, чем на примере ниже (разумеется, не в пользу телефона ЕАС).

Почему же тогда несколькими абзацами ранее я намекнул на то, что высокая цена Ростест-смартфона — это миф? Для ответа на вопрос приведу пример, основанный на собственном опыте. В прошлом месте я опубликовал историю о том, как AliExpress кинул меня на смартфон. Если коротко, товара не было на складе, а потому продавец так его и не отправил.

В итоге я согласился компенсировать разницу между заказанной версией на 8/256 и имеющейся в наличии 12/256. Неделю назад мною был получен тот самый Xiaomi 12T Pro с сертификацией ЕАС (Ростест), то есть предназначенный для России. Причем это распространенная практика: какой смартфон будет у поставщика — тот продавец и закажет, а мы купим. Итоговая цена, к слову, оказалась в районе 38 тысяч рублей.

Все это говорит о том, что разница в себестоимости ЕАС и СЕ если и есть, то в пользу европейской версии. Хотя бы из-за более увесистой инструкции, предусматривающей сразу несколько языков. А многие крупные магазины свободно торгуют «серыми» смартфонами без сертификации ЕАС и предоставляют гарантию на них.

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Более того, с недавних пор в нашем ритейле вы не встретите Ростест Samsung или iPhone, так как эти компании остановили поставки своей продукции в Россию. В то же время новые Айфоны и Самсунги есть в наличии у любой крупной сети от DNS до Эльдорадо. В чем тогда истинный смысл маркировок Ростест (ЕАС)? Оставлю его открытым. Отвечайте на него сами, а я в очередной раз посоветую не переплачивать за технику и искать выгодные предложения, совершенно не беспокоясь о разнице между Ростестом и так называемым Евротестом.