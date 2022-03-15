Как перенести фото и видео из Инстаграм в ВК

Буквально на днях Роскомнадзор заявил о блокировке Инстаграм в России. Произошло это после заявления компании Meta о том, что они снимают ограничение на призывы к насилию в отношении российских военных. Естественно, все начали задумываться об альтернативах Инстаграм, которые смогли бы сполна заменить любимый сервис. Мнения разделились: одни топили за Телегу, ибо функциональность там просто вау, другие перешли в ВК, так как уже много лет пользовались этой соцсетью в качестве второй. За вас мы такие серьезные решения принимать не будем, но дать инструкцию по переходу из Инстаграм в ВК считаем необходимым.

Инстаграм не работает в России

За последние пару дней в наш Телеграм-чат прилетает куча сообщений о том, что Инстаграм у них работает как через Wi-Fi, так и через сотовую сеть. Плюс, никто не запрещал вам пользоваться Инстой через VPN, на данный момент все работает как часы.

Но беда в другом. Из-за того, что Инстаграм в России заблокировали, прежнего количества аудитории здесь нет, и аналоги просятся сами собой. В прошлых статьях мы уже подробно разбирали самые популярные из них и говорили, что ВК — лучшая альтернатива Инстаграм.

Мало того, недавно в команде ВК разработали специальный сервис Instagram Manager, с помощью которого вы без проблем сможете перенести все данные из одной соцсети в другую.

Как перенести данные из Инстаграм в ВК

Чтобы перенести все фото и видео из Инстаграм в ВК, вам понадобится:

Открыть приложение ВК на своем смартфоне.

Далее в нижней части дисплея нажать на кнопку Сервисы.

Тапнуть на Instagram Manager в списке приложений.

Выбрать пункт Из аккаунта, ввести свой ник в Инстагам.

Нажать по кнопке Далее, затем Начать загрузку.

После этого остается лишь дождаться пока все фотографии загрузятся на вашу страничку. Команда ВК заявляет, что загрузка займет до 48 часов. Найти их вы сможете в отдельном закрытом альбоме, к которому имеете доступ только вы.

Плюс, если у вас есть рабочий аккаунт или тайный поклонник, на чью страничку вы заходили по несколько раз на дню, в ВК можно загрузить фото не только из своего профиля. Смело вводите любой другой ник и весь контент перейдет в закрытый альбом. Никаких подтверждений из Инстаграм не требуется.

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Как открыть свой профиль в Инстаграм

Учтите, что фишка работает только с открытыми Instagram-аккаунтами. Если вы закрывали свою страницу в настройках, этот способ вам не подойдет. В таком случае вам придется открыть свой профиль для всех в Настройках. Сделать это можно следующим способом:

Перейти в приложение Инстаграм.

Далее тапнуть на кнопку Профиля в правом углу.

Затем нажать на кнопку с тремя полосками в верхнем углу.

После этого перейти в Настройки, Конфиденциальность.

Далее перейти в Конфиденциальность аккаунта и отключить тумблер напротив пункта Закрытый аккаунт.

Как скачать данные Инстаграм

Многие, наверное, уже знают, что в Инстаграм можно скачать все данные. Как только Роскомнадзор заявил о блокировке Инстаграм, мы почти сразу же выпустили гайд по загрузке данных из Инстаграм. Если вы еще не сохранили все данные, советую сделать это прямо сейчас.

Чтобы скачать данные из Инстаграм, вам понадобиться:

Скачать на смартфон любой VPN-клиент, согласиться с условиями и нажать на кнопку подключения.

Перейти в приложение Инстаграм на своем смартфоне.

Тапнуть на свой профиль в правом нижнем углу экрана.

Далее нажать на иконку с тремя горизонтальными полосками в верхней части экрана.

Перейти в раздел Ваши действия, затем нажать на кнопку Скачать информацию.

После этого ввести адрес своей почты и кликнуть Запросить файл.

Руководство ВК заявляет, что совсем скоро в Instagram Manager добавят возможность загружать данные напрямую из архива. Это значит, что доступ к Инстаграм для этого вообще не понадобится.

Если Meta признают экстремисткой организацией, то само наличие приложения на вашем смартфоне будет незаконным, а значит сохранить все данные Инстаграм — не баловство, а необходимость для каждого. Подробнее обо всех юридических моментах, касающихся Инстаграм, мы рассказывали здесь, рекомендую ознакомиться.

Чем заменить Гугл-сервисы и другие приложения, которые ушли из России.

Вообще, ВК — сервис, который имеет гораздо больше возможностей, чем вы можете представить. Он вам и ТикТок с легкостью заменит, и YouTube, и Инстаграм. Да, интерфейс может показаться непривычным, но со временем все встанет на свои места.

При возникновении каких-то проблем с инструкциями обязательно пишите в наш Телеграм-чат. Вместе с командой читателей мы обязательно вам поможем. Чат работает круглосуточно, без перерывов на обед и выходных.