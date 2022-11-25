Что делать, если на телефоне черный экран

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

Экран является важнейшим компонентом смартфона. Именно на него выводится весь контент, а тачскрин помогает нам взаимодействовать с гаджетом. Нужно ли пояснять, что любая поломка дисплея становится веской причиной выбросить устройство. К такому решению часто приходит человек, у которого черный экран на телефоне. Если вы тоже собрались отказаться от использования неисправного гаджета, не торопитесь это делать, ведь есть несколько способов решения проблемы даже без обращения в сервисный центр.

Что делать, если на телефоне черный экран. Смартфон с черным экраном все еще можно оживить. Фото.

Смартфон с черным экраном все еще можно оживить

Почему черный экран на телефоне

Прежде чем рассказать о том, что делать, если черный экран на телефоне, нужно разобраться, почему это произошло. Так мы сможем подобрать оптимальный метод решения проблемы. У неисправности бывает вполне прозаическое начало:

  • кратковременный сбой в работе системы;
  • телефон разрядился;
  • программная неисправность устройства.

Во всех этих случаях проблему удается решить, причем в довольно сжатые сроки, выполнив пару простых действий. Другое дело, если вы столкнулись с ситуацией, когда телефон упал, и появился черный экран. Вот тут уже не обойтись банальным изменением настроек, так как с высокой долей вероятности произошла поломка устройства.

Почему черный экран на телефоне. Причиной появления черного экрана могут быть как программные, так и аппаратные факторы. Фото.

Причиной появления черного экрана могут быть как программные, так и аппаратные факторы

Кроме того, важно учитывать то, как проявляется проблема. Бывает, что девайс вообще не подает признаков жизни, а бывает, что телефон работает, а экран черный. В первом случае неисправность, скорее всего, связана с аккумулятором, и вам нужно ознакомиться с этим материалом, а во втором — с дисплеем.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Как убрать черный экран на телефоне

Как бы странно это ни звучало, если телефон горит черным экраном, в первую очередь его нужно поставить на зарядку. Нередко случается, что у пользователей, пренебрегающих калибровкой аккумулятора, устройство выключается даже в момент, когда на экране высвечивается 15-20%. Также иногда телефон выключается сам по себе, и на этот случай я настоятельно рекомендую к прочтению другой наш текст.

Как сделать принудительную перезагрузку

Удостоверившись, что смартфон включен, можно приступать к следующему шагу. В качестве второго метода решения проблемы я предлагаю выполнить принудительную перезагрузку. Ее стоит делать даже в том случае, если телефон включается, но экран черный.

Как сделать принудительную перезагрузку. Обычно для принудительной перезагрузки достаточно зажать кнопку питания и нижнюю качель громкости. Фото.

Обычно для принудительной перезагрузки достаточно зажать кнопку питания и нижнюю качель громкости

Для принудительной перезагрузки необходимо зажать кнопку питания и нижнюю качельку регулировки громкости примерно на 10 секунд до появления характерной вибрации. Если причиной возникновения проблемы был кратковременный сбой в работе системы, то экран вновь заиграет яркими красками.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Безопасный режим на телефоне

Если проблема возникла в результате конфликта операционной системы с некоторыми из установленных приложений, то может помочь переход в безопасный режим. Когда на экране телефона появился черный экран, сделать это удается только после принудительного выключения устройства. Для этого:

  1. Удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.
  2. Когда девайс будет выключен, нажмите кнопку включения.
  3. Во время загрузки задержите палец на нижней качельке регулировки громкости.
Безопасный режим на телефоне. В безопасном режиме проще всего найти приложение, из-за которого начались проблемы. Фото.

В безопасном режиме проще всего найти приложение, из-за которого начались проблемы.

В случае успешного входа в безопасный режим, постарайтесь найти и удалить все конфликтующие приложения. Желательно избавиться вообще от всего стороннего софта, но тут уж решайте сами.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сброс до заводских настроек кнопками

Намного более радикальной, но в то же время более действенной мерой выглядит сброс до заводских настроек, в ходе которого удаляются все данные. Но как его выполнить, если при включении телефона черный экран? Только кнопками, которые используются для входа в Recovery Mode. Чаще всего это «Power» + «Volume Down» на выключенном экране, но иногда срабатывает «Power» + «Volume Up» или «Power» + «Home» + «Volume Down» при наличии физической кнопки «Домой».

Сброс до заводских настроек кнопками. Сброс поможет, если проблема вызвана программными неполадками. Фото.

Сброс поможет, если проблема вызвана программными неполадками

После попадания в Recovery Mode необходимо подтвердить действие «wipe data/factory reset», перемещаясь между пунктами меню при помощи качельки регулировки громкости и подтверждая шаг нажатием на кнопку питания. После сброса останется перезагрузить смартфон, нажав на «reboot system now». Но помните, что все это имеет смысл только в том случае, если черный экран на телефоне Андроид вызван программной причиной.

Что еще можно сделать, если экран телефона стал черным

Если ваш телефон упал, и появился черный экран, то программная причина возникновения проблемы крайне маловероятна. По всей видимости на вашем устройстве либо отошел шлейф дисплея или аккумулятора, либо после падения сломался другой внутренний компонент.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Разумеется, в таком случае исправить черный экран у вас вряд ли получится. Особенно, если ранее вы никогда не занимались разборкой смартфона. Придется обращаться в сервисный центр, где специалисты смогут диагностировать неисправность и предложить свой метод решения проблемы за соответствующую цену.

Теги
Лонгриды для вас
Наушники
Как изменить кодеки на Android и зачем это нужно

Выбирая беспроводные наушники для смартфона, мы обращаем внимание на самые разные характеристики от форм-фактора гарнитуры и наличия влагозащиты до версии Bluetooth. Однако главным параметром, влияющим на качество звука, является отнюдь не поколение интерфейса для сопряжения, а список поддерживаемых кодеков. Многие не знают, что они собой представляют, поэтому сегодня мы взяли на себя обязательство рассказать, какими бывают кодеки и как проверить их поддержку на смартфоне Андроид и TWS-наушниках.

Читать далее
Чего точно не стоит делать со смартфоном после покупки

Несмотря на то, что сейчас, пожалуй, далеко не лучшее время, чтобы покупать смартфон, многие все же это делают и, вероятно, правильно поступают. Даже в это непросто время важно помнить о том, что есть определенные советы, которые необходимо соблюдать после покупки смартфона - например, какие приложения установить сразу же. Мы не раз писали о том, что нужно делать после покупки устройства, но ни разу не упоминали того, какие ошибки могут совершить пользователи. Сегодня поговорим о том, чего точно не стоит делать с новым смартфоном, чтобы не испортить радость от покупки.

Читать далее
Android
Как санкции повлияли на работу Android-смартфонов в России

Американские санкции, из-за которых Google и многие другие компании решили ограничить работу своих сервисов на российском рынке либо покинуть его вовсе, оказали довольно серьёзное воздействие на пользователей Android. Их лишили широкого спектра привычных возможностей и даже сервисов, которыми они пользовались много лет. Ситуация, прямо скажем, неприятная. Но с того момента, как коллективный запад решил «отменить» Россию, прошло уже больше 3 месяцев, а значит, пришла пора подвести промежуточные итоги и определить, как изменилась жизнь простого пользователя Android.

Читать далее
Новый комментарий