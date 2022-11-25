Что делать, если на телефоне черный экран

Экран является важнейшим компонентом смартфона. Именно на него выводится весь контент, а тачскрин помогает нам взаимодействовать с гаджетом. Нужно ли пояснять, что любая поломка дисплея становится веской причиной выбросить устройство. К такому решению часто приходит человек, у которого черный экран на телефоне. Если вы тоже собрались отказаться от использования неисправного гаджета, не торопитесь это делать, ведь есть несколько способов решения проблемы даже без обращения в сервисный центр.

Почему черный экран на телефоне

Прежде чем рассказать о том, что делать, если черный экран на телефоне, нужно разобраться, почему это произошло. Так мы сможем подобрать оптимальный метод решения проблемы. У неисправности бывает вполне прозаическое начало:

кратковременный сбой в работе системы;

телефон разрядился;

программная неисправность устройства.

Во всех этих случаях проблему удается решить, причем в довольно сжатые сроки, выполнив пару простых действий. Другое дело, если вы столкнулись с ситуацией, когда телефон упал, и появился черный экран. Вот тут уже не обойтись банальным изменением настроек, так как с высокой долей вероятности произошла поломка устройства.

Кроме того, важно учитывать то, как проявляется проблема. Бывает, что девайс вообще не подает признаков жизни, а бывает, что телефон работает, а экран черный. В первом случае неисправность, скорее всего, связана с аккумулятором, и вам нужно ознакомиться с этим материалом, а во втором — с дисплеем.

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Как убрать черный экран на телефоне

Как бы странно это ни звучало, если телефон горит черным экраном, в первую очередь его нужно поставить на зарядку. Нередко случается, что у пользователей, пренебрегающих калибровкой аккумулятора, устройство выключается даже в момент, когда на экране высвечивается 15-20%. Также иногда телефон выключается сам по себе, и на этот случай я настоятельно рекомендую к прочтению другой наш текст.

Как сделать принудительную перезагрузку

Удостоверившись, что смартфон включен, можно приступать к следующему шагу. В качестве второго метода решения проблемы я предлагаю выполнить принудительную перезагрузку. Ее стоит делать даже в том случае, если телефон включается, но экран черный.

Для принудительной перезагрузки необходимо зажать кнопку питания и нижнюю качельку регулировки громкости примерно на 10 секунд до появления характерной вибрации. Если причиной возникновения проблемы был кратковременный сбой в работе системы, то экран вновь заиграет яркими красками.

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Безопасный режим на телефоне

Если проблема возникла в результате конфликта операционной системы с некоторыми из установленных приложений, то может помочь переход в безопасный режим. Когда на экране телефона появился черный экран, сделать это удается только после принудительного выключения устройства. Для этого:

Удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Когда девайс будет выключен, нажмите кнопку включения. Во время загрузки задержите палец на нижней качельке регулировки громкости.

В случае успешного входа в безопасный режим, постарайтесь найти и удалить все конфликтующие приложения. Желательно избавиться вообще от всего стороннего софта, но тут уж решайте сами.

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Сброс до заводских настроек кнопками

Намного более радикальной, но в то же время более действенной мерой выглядит сброс до заводских настроек, в ходе которого удаляются все данные. Но как его выполнить, если при включении телефона черный экран? Только кнопками, которые используются для входа в Recovery Mode. Чаще всего это «Power» + «Volume Down» на выключенном экране, но иногда срабатывает «Power» + «Volume Up» или «Power» + «Home» + «Volume Down» при наличии физической кнопки «Домой».

После попадания в Recovery Mode необходимо подтвердить действие «wipe data/factory reset», перемещаясь между пунктами меню при помощи качельки регулировки громкости и подтверждая шаг нажатием на кнопку питания. После сброса останется перезагрузить смартфон, нажав на «reboot system now». Но помните, что все это имеет смысл только в том случае, если черный экран на телефоне Андроид вызван программной причиной.

Что еще можно сделать, если экран телефона стал черным

Если ваш телефон упал, и появился черный экран, то программная причина возникновения проблемы крайне маловероятна. По всей видимости на вашем устройстве либо отошел шлейф дисплея или аккумулятора, либо после падения сломался другой внутренний компонент.

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Разумеется, в таком случае исправить черный экран у вас вряд ли получится. Особенно, если ранее вы никогда не занимались разборкой смартфона. Придется обращаться в сервисный центр, где специалисты смогут диагностировать неисправность и предложить свой метод решения проблемы за соответствующую цену.