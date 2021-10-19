Что делать, если телефон выключается без причины

Телефоны на Android великолепны. Они мощные, скоро получат Android 12 и у них есть все необходимое для того, чтобы ими было комфортно пользоваться. Но возникает проблема, которая может принести несколько нервных моментов. Одна из распространенных проблем, с которыми часто сталкиваются люди, это то, что их телефон переодически отключается сам по себе. Как говорится, у каждого есть такой друг. Если с вами такое тоже случалось, надо решать проблему, и сейчас для этого самое подходящее время. Возможно, некоторые советы в статье покажутся слишком очевидными, но не спешите их отметать. Часто именно самый первый вариант, который пришел в голову, оказывается правильным.

Независимо от того, является ли это результатом низкого заряда батареи, легко исправляемой ошибки или чего-то более серьезного, вот несколько советов, как прекратить незапланированные выключения телефона.

Перезагрузка телефона

Если у вас есть телефон, который постоянно отключается, возможно, вам просто нужно его перезагрузить. Как бы глупо это ни звучало, выключение и повторное включение действительно во многих случаях действительно работает. Главное, чтобы это было именно действие с нажатием кнопки выключения.

Надо ли перезагружать телефон, и как часто это делать?

Есть несколько способов перезагрузить телефон, самый распространенный из которых требует, чтобы вы просто удерживали кнопку питания и после этого выбрали ”Выключить” или ”Перезагрузить”.

Если это не сработает, стоит сделать то, что называется ”полной перезагрузкой”. Это также сбрасывает ваш телефон, но делается это с помощью комбинации кнопок громкости и питания — что пригодится, если ваш телефон завис и не реагирует на обычные действия.

Для этого удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не попадете на экран режима быстрой загрузки. Затем снова нажмите кнопку питания, чтобы телефон включился. Если вы не видите вариант запуска, используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости, чтобы переключаться между различными вариантами, пока не найдете его.

Если это помогло, дальше можно не читать. Но если это не ваш случай — едем дальше.

Зарядка телефона

Еще одно возможное решение проблем с телефоном — зарядить его. Если ваш телефон продолжает выключаться или не включается, это может быть признаком низкого заряда батареи. Даже если индикатор показывает, что заряд еще есть.

Как экстренно сохранить зарядку на Android.

Подключите телефон и оставьте его заряжаться на срок не менее часа. После этого попробуйте продолжить пользоваться телефоном как обычно. Главное, запомните, до какого состояния сядет аккумулятор, если это снова начнется. Так можно выявить проблемы с аккумулятором.

Если это не помогло, попробуйте взять другой кабель, адаптер питания или использовать другую розетку, но если и это не решит ваши проблемы, то ситуация может быть довольно сложной, а произошедшее с телефоном — более серьезным.

Полный сброс телефона

Сброс устройства до заводских настроек, как правило, полезен для телефона. Особенно, если вы сделали резервную копию и понимаете, что с телефона сотрутся все данные и настройки. Но часто именно это нам и нужно. Телефон станет таким, будто его только что достали из коробки.

Игры, приложения, фотографии, видео — все это удалится, поэтому еще раз предупреждаю, чтобы вы не забыли о резервной копии.

Сброс до заводских настроек может быть очень эффективным для повышения производительности, увеличения срока службы батареи и многого другого. Есть большая вероятность, что это может так же решить проблему с выключением. Но пробовать это стоит, только если первые два совета не помогли. Сброс бывает полезен, но часто это довольно долгая процедура, если резервная копия для вас редкость.

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Ремонт телефона в сервисе

Если вы попробовали все, что перечислено выше, остается только одно — обратиться в сервисный центр. Лучше искать официальные или в крайнем случае просто качественные. ”Мастера на дому” настолько часто все портят, что доверять им не хочется даже сломанный телефон. Пусть у официалов будет дороже, зато и качество будет выше.

Найти такой сервис можно на сайте производителя телефона. Как правило, они приведены в разделе ”Поддержка”. Если телефон на гарантии, проблема будет решена бесплатно. Если нет, у вас будет выбор, заплатить за ремонт или купить новый телефон. Впрочем, часто производители создают программы расширенной гарантии. Например, на батарею или контроллер питания. В этом случае не придется платить за ремонт, даже если вы купили телефон очень давно.

Почему сломался телефон

Как правило, такие проблемы случаются с устройствами, которым больше 2-3 лет. После этого срока существенно вырастает риск поломки. Если это случилось, часто бывает выгоднее купить новый телефон, чем ремонтировать старый, рискуя, что поломку устранят некачественно или за ней придет другая. На новый аппарат хотя бы будет гарантия.

Я не говорю, что надо брать кредит и покупать что-то дорогое. За 2-3 года технологии дешевеют и часто можно купить телефон того же уровня существенно дешевле, чем это было раньше.

А вы сталкивались с проблемой внезапного отключения телефона? Как вы ее решали? Расскажите в комментариях или в нашем Telegram-чате.