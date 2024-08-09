Что делать, если не работает бесконтактная оплата телефоном через NFC

Сегодня почти на каждом Андроиде есть NFC — специальная антенна, позволяющая выполнять бесконтактную оплату телефоном при походе в магазин. Штука, безусловно, полезная удобная, но в то же время очень проблемная. Каждый день сотни, а то и тысячи людей жалуются, что у них не работает оплата NFC. К счастью, проблема поддается решению, и сегодня вы узнаете, как устранить неполадки, связанные с модулем бесконтактной оплаты.

Почему не работает NFC

На самом деле, проблема намного шире, чем банальная неисправность антенны. К причинам, почему не работает бесконтактная оплата, относятся следующие факторы:

выключен NFC на телефоне;

неправильная настройка NFC;

приложение бесконтактной оплаты не работает на территории России;

не выданы соответствующие разрешения приложению бесконтактной оплаты;

отсутствуют деньги на банковской карте, или платежное средство заблокировано;

пользователь неправильно прикладывает телефон к платежному терминалу;

сбой в работе платежного сервиса;

неисправность NFC-антенны.

Чтобы решить проблему оплаты, нужно пройтись по каждому пункту. Только так мы сможем понять, почему не работает NFC в телефоне, и подобрать оптимальный метод устранения неполадок.

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Настройка NFC в телефоне для оплаты

Как правило, для настройки бесконтактной оплаты на Андроид, достаточно добавить работающую карту с положительным балансом в приложение платежного сервиса. Но на некоторых смартфонах (например, Xiaomi) также необходимо изменить расположение элемента безопасности:

Откройте настройки устройства. Через поиск найдите параметры NFC. Откройте вкладку «Расположение элемента безопасности». Выберите «Кошелек HCE».

Также безотносительно марки устройства NFC на телефоне не работает по причине неправильно выбранного приложения для оплаты. Решается проблема следующим образом:

Открываем настройки NFC. Переходим в раздел «Бесконтактные платежи». Во вкладке «Основное платежное приложение» выбираем сервис, куда ранее была добавлена карта.

Другим платежным сервисом тоже можно пользоваться, но для этого предварительно будет необходимо запустить приложение оплаты, поскольку в фоновом режиме функционирует только основная программа. Более подробно о том, как настроить NFC для оплаты, читайте в нашем отдельном материале.

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Наконец, не забудьте включить NFC на телефоне. В противном случае бесконтактная оплата работать не будет. Активировать функцию можно как через настройки, так и через шторку уведомлений: ищите пункт «NFC».

Почему не работает Google Pay

Если вы попытаетесь добавить карту в Google Pay (основной платежный сервис на Android), то не сможете это сделать. С 2022 года сервис не работает на территории России, а потому не помогут ни изменения настроек Android, ни поход в сервисный центр.

В то же время открытость операционной системы Android позволяет установить альтернативу Google Pay. Например, сервис Mir Pay, работающий с картами МИР. Также свой аналог есть в приложении почти каждого крупного российского банка.

Где в телефоне NFC

Даже если вы правильно настроите бесконтактную оплату и будете использовать на 100% функционирующее приложение, то все равно можете столкнуться с тем, что не работает NFC в телефоне.

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Во-первых, для бесконтактной оплаты Андроид необходимо разблокировать смартфон. Во-вторых, устройство нужно поднести к терминалу на расстояние в 5-10 см. Причем таким образом, чтобы на него была направлена антенна NFC.

Как правило, этот компонент располагается сбоку от блока камер, или под ним. Так что подносить свой Андроид следует верхней частью. При этом, если между мобильным устройством и терминалом нет преград, касаться его телефоном не нужно.

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Что делать, если не работает бесконтактная оплата МИР

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то, скорее всего, мы имеем дело со сбоем в работе антенны NFC или платежного средства. В первом случае неминуемо придется обращаться в сервисный центр, а во втором имеет смысл проверить настройки приложения и сделать несколько изменений:

Откройте настройки Андроид. В разделе «Приложения» выберите свой платежный сервис. Очистите его кэш, а во вкладке «Контроль активности» снимите ограничения на работу в фоне.

Даже после этого от многих людей поступают жалобы, что МИР Пэй не работает. Чаще всего подобное связано с неисправностью самого сервиса, и проблема со временем решается на стороне платежного сервиса без непосредственного участия пользователя.

Единственное, что имеет смысл делать — обновить приложение, если для него вышел апдейт. Также рекомендуется узнать, является ли сбой МИР Pay массовым, и просто ждать.