Что делать, если не работает беспроводная зарядка на смартфонах Samsung

Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на перебои в работе беспроводной зарядки. Они заключаются в том, что аппарат, уложенный на зарядную станцию, начинает то включать, то отключать подачу энергии. Это происходит примерно каждые 15-20 секунд, и так может продолжаться бесконечно долго. Складывается впечатление, что смартфону что-то мешает заряжаться, из-за чего он прерывает процесс и пытается переподключиться, чтобы устранить возникший сбой. Однако это не помогает и процесс зарядки превращается в пытку.

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Судя по отзывам, баг затронул в основном флагманские смартфоны, что, впрочем, вполне логично, учитывая, что Samsung не оснащает бюджетники поддержкой беспроводной зарядки. Впервые о проблеме стало известно ещё зимой, однако тогда пользователей, которые столкнулись с ней, было не так много, и ей не уделили должного внимания. Однако после установки одного из осенних обновлений безопасности баг снова проявил себя, но уже на гораздо большем количестве устройств, затронув как прошлогодние флагманы, так и модели актуального поколения.

Samsung не заряжается от беспроводной зарядки

Начиная с октября, мой Galaxy S20 Ultra стало совершенно невозможно заряжать при помощи беспроводной зарядки. Я использую станцию от Aukey, и это какой-то ужас. Раньше всё было в порядке, а теперь, стоит мне положить смартфон на зарядку, как он начинает мигать, то включая, то отключая процесс подачи энергии. Это происходит с периодичностью примерно в 15 секунд. Я пробовал сбрасывать аппарат до заводских настроек и использовать другой блок питания для станции, но ничего не помогло, — написал один из пользователей.

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Детальное изучение ситуации показало, что баг хоть и может проявить себя на самых разных смартфонах Samsung, характерен только для некоторых типов зарядных устройств. В большинстве случаев перебои возникали только при использовании быстрой беспроводной зарядки, независимо от производителя. Одни замечали, что баг проявлялся на зарядках Aukey, другие – на Baseus, а третьи – на Xiaomi. При этом, если оставить смартфон заряжаться на маломощной станции тех же производителей, никаких прерываний не случится.

Не работает беспроводная зарядка. Что делать

Samsung пока не отреагировала на проблему, но некоторые пользователи сообщают, что с выходом ноябрьского обновления безопасности прерывания беспроводной зарядки больше не проявлялись. Правда, тех, у кого сбой себя исчерпал, оказалось довольно мало. Поэтому, если вы вдруг столкнулись с тем же багом, рекомендуем вам (в порядке убывания значимости) проделать следующие шаги:

Попробовать заменить беспроводную зарядную станцию на другую;

Избегать быстрых беспроводных зарядок с мощностью более 5 Вт;

Заряжать смартфон только с использованием блока питания и кабеля;

Устанавливать все свежие обновления (там могут быть исправления).

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У меня, признаться честно, такой проблемы никогда не было. Возможно, всё дело в том, что просто баг обошёл меня стороной, а, возможно, мощности моей беспроводной зарядки (всего 7,5 Вт) не хватает для того, чтобы спровоцировать сбой. Но, так или иначе, пожалуй, наилучшим выходом из сложившейся ситуации будет временный переход на проводную зарядку. Всё-таки обойтись без подзарядки совсем вам не удастся, а эксперименты с разными беспроводными станциями могут не только не дать положительного результата, но и, напротив, привести к негативным последствиям.