Что делать, если не работает Telegram на Android

27 февраля произошел сбой в работе Телеграм, и на проблемы с доступом к мессенджеру начали жаловаться почти все пользователи из России. Подобная ситуация не является чем-то новым, а сложности с отправкой сообщений и обновлением ленты происходят едва ли не каждый месяц. В этой связи всем, кто не хочет внезапно лишиться средства коммуникации, нужно знать, что делать, если не работает Telegram.

Почему не работает Телеграм

Сбой в работе Телеграмм может быть обусловлен рядом причин. В целом, выделяется 4 группы факторов, провоцирующих возникновение проблем с доступом к мессенджеру:

сбой в работе мессенджера;

проблемы на стороне интернет-провайдера;

ограничение доступа к Телеграм с российского IP;

сбой в работе приложения.

Чаще всего Telegram не работает из-за неполадок, возникающих на серверах мессенджера. В таком случае не стоит что-либо делать, и нужно лишь дождаться решения проблем, в чем обычный пользователь никак не поможет. Однако, если доступ к Телеграм невозможен по другим причинам, есть смысл предпринять определенные меры, позволяющие самостоятельно устранить неполадки.

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Что делать, если перестал работать Телеграм

Если Телеграм не открывается, в первую очередь нужно понять, носит ли проблема массовый характер. Так мы сможем исключить сбой в работе приложения в качестве одной из причин возникновения неполадок. Для оценки проблемы обратитесь к сервису Downdetector. Видите всплеск жалоб? Значит, Телеграм не работает у многих людей, и ваш случай не является исключительным.

Большое количество сбоев в Telegram свидетельствует о том, что проблема возникла на стороне самого мессенджера или вашего интернет-провайдера, а также могла быть обусловлена блокировкой IP в вашем регионе. Каков план действий? Во-первых, попробуйте переключиться с мобильного интернета на Wi-Fi и наоборот. Если виноват провайдер, то вы сможете пользоваться мессенджером до полного устранения неполадок.

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Второй способ решения проблем с доступом к Telegram — изменение своего IP-адреса. Сделать это можно при помощи VPN-сервисов, а также путем настройки прокси Телеграм на Андроид:

Откройте настройки мессенджера. Нажмите на кнопку поиска и перейдите в раздел «Настройки прокси». Активируйте переключатель «Использовать прокси». Настройте прокси-сервер, заполнив все доступные поля. Нажмите на галочку для сохранения параметров.

Данные для прокси в Telegram можно найти на специализированных ресурсах (например, proxy-tools.com). Если выбран хороший сервер, а проблема действительно была связана с российским IP, мессенджер должен заработать.

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Если ничего из предложенного выше не помогает, и вы думаете, что сбой Telegram вызван неполадками приложения, попробуйте переустановить мессенджер. Также проверьте работоспособность программы на других устройствах.

Могут ли запретить Телеграм в России

Несмотря на то, что в 2018 году была попытка заблокировать Телеграм в России, она не увенчалась успехом. После этого Роскомнадзор постоянно заявлял об отсутствии планов по ограничению доступа к Telegram.

На момент публикации материала Телеграм не запрещен в России, а потому проблемы с доступом к мессенджеру не связаны с его блокировкой. Тем не менее, VPN-сервисы и настройки прокси продолжают оставаться самыми распространенными способами, позволяющими устранить неполадки, которые связаны с работой приложения Telegram.