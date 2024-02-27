Что делать, если не работает Telegram на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

27 февраля произошел сбой в работе Телеграм, и на проблемы с доступом к мессенджеру начали жаловаться почти все пользователи из России. Подобная ситуация не является чем-то новым, а сложности с отправкой сообщений и обновлением ленты происходят едва ли не каждый месяц. В этой связи всем, кто не хочет внезапно лишиться средства коммуникации, нужно знать, что делать, если не работает Telegram.

Что делать, если не работает Telegram на Android. В Telegram постоянно возникают сбои, но проблему можно решить. Фото.

В Telegram постоянно возникают сбои, но проблему можно решить

Почему не работает Телеграм

Сбой в работе Телеграмм может быть обусловлен рядом причин. В целом, выделяется 4 группы факторов, провоцирующих возникновение проблем с доступом к мессенджеру:

  • сбой в работе мессенджера;
  • проблемы на стороне интернет-провайдера;
  • ограничение доступа к Телеграм с российского IP;
  • сбой в работе приложения.

Чаще всего Telegram не работает из-за неполадок, возникающих на серверах мессенджера. В таком случае не стоит что-либо делать, и нужно лишь дождаться решения проблем, в чем обычный пользователь никак не поможет. Однако, если доступ к Телеграм невозможен по другим причинам, есть смысл предпринять определенные меры, позволяющие самостоятельно устранить неполадки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Что делать, если перестал работать Телеграм

Если Телеграм не открывается, в первую очередь нужно понять, носит ли проблема массовый характер. Так мы сможем исключить сбой в работе приложения в качестве одной из причин возникновения неполадок. Для оценки проблемы обратитесь к сервису Downdetector. Видите всплеск жалоб? Значит, Телеграм не работает у многих людей, и ваш случай не является исключительным.

Что делать, если перестал работать Телеграм. Подобный график свидетельствует о массовости проблемы. Фото.

Подобный график свидетельствует о массовости проблемы

Большое количество сбоев в Telegram свидетельствует о том, что проблема возникла на стороне самого мессенджера или вашего интернет-провайдера, а также могла быть обусловлена блокировкой IP в вашем регионе. Каков план действий? Во-первых, попробуйте переключиться с мобильного интернета на Wi-Fi и наоборот. Если виноват провайдер, то вы сможете пользоваться мессенджером до полного устранения неполадок.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Второй способ решения проблем с доступом к Telegram — изменение своего IP-адреса. Сделать это можно при помощи VPN-сервисов, а также путем настройки прокси Телеграм на Андроид:

  1. Откройте настройки мессенджера.
  2. Нажмите на кнопку поиска и перейдите в раздел «Настройки прокси».
  3. Активируйте переключатель «Использовать прокси».
  4. Настройте прокси-сервер, заполнив все доступные поля.
  5. Нажмите на галочку для сохранения параметров.
Что делать, если перестал работать Телеграм. Найдите данные прокси и укажите их в настройках мессенджера. Фото.

Найдите данные прокси и укажите их в настройках мессенджера

Данные для прокси в Telegram можно найти на специализированных ресурсах (например, proxy-tools.com). Если выбран хороший сервер, а проблема действительно была связана с российским IP, мессенджер должен заработать.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если ничего из предложенного выше не помогает, и вы думаете, что сбой Telegram вызван неполадками приложения, попробуйте переустановить мессенджер. Также проверьте работоспособность программы на других устройствах.

Могут ли запретить Телеграм в России

Несмотря на то, что в 2018 году была попытка заблокировать Телеграм в России, она не увенчалась успехом. После этого Роскомнадзор постоянно заявлял об отсутствии планов по ограничению доступа к Telegram.

Могут ли запретить Телеграм в России. По заявлениям регулятора, блокировать Telegram не собираются. Фото.

По заявлениям регулятора, блокировать Telegram не собираются

На момент публикации материала Телеграм не запрещен в России, а потому проблемы с доступом к мессенджеру не связаны с его блокировкой. Тем не менее, VPN-сервисы и настройки прокси продолжают оставаться самыми распространенными способами, позволяющими устранить неполадки, которые связаны с работой приложения Telegram.

Теги
Лонгриды для вас
Полезные приложения для Андроид, которые нужно немедленно скачать на новый смартфон

Новый год приближается к нам на всех парах, а это значит, что многие из нас на праздник получат или сами сделают себе подарок в виде новенького смартфона. Естественно, что возможности устройств будут различаться: кому-то важнее мощная батарея, кто-то давно хотел телефон с мощным процессором, а кому-то достанется недорогой гаджет со средними характеристиками. Естественно, после распаковки встает вопрос: какие приложения скачать на новый смартфон? Универсального ответа нет, но мы постарались собрать наиболее практичный софт на каждый день, который окажется лучше встроенного от производителя. Берите на заметку!

Читать далее
7 настроек клавиатуры Android, о которых должен знать каждый владелец смартфона

Все мы регулярно пользуемся клавиатурой на телефоне. Она позволяет нам переписываться в мессенджерах, искать информацию в интернете, да и вообще без нее взаимодействовать с устройством было бы затруднительно. Поскольку средство ввода является крайне важным, каждый из нас должен знать о тонкостях настройки клавиатуры на Андроид. Сегодня поговорим о самых полезных и незаменимых параметрах, без которых вы не сможете адаптировать инструмент для набора текста под собственные нужды.

Читать далее
Как сделать ссылку на свой WhatsApp и отправить ее друзьям

Поиск человека в WhatsApp — непростая задача. Разработчики мессенджера вставили в колеса пользователей несколько палок, из-за которых процесс сильно затрудняется. По сути, если человек не знает ваш номер, он не сможет начать с вами переписку, а если и знает — не факт, что догадается написать именно в WhatsApp. Все это значительно осложняет процесс общения. Если вы не хотите, чтобы ваши потенциальные собеседники мучились, пытаясь самостоятельно найти контакт или группу в мессенджере, прочитайте наш текст, где мы подробно расскажем, как отправить ссылку на Ватсап.

Читать далее