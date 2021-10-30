Что делать, если тебя добавили в черный список

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Иван Герасимов 0

Так уж вышло, что в наше время мы активно пользуемся не только соцсетями и мессенджерами, но и их функциями. Сервисы постоянно внедряют новые фишки, чтобы пользователи могли и разнообразить общение, и защитить себя. Частенько наблюдаешь картину, как собеседник удаляет свои же сообщения. Иногда нас отправляют в черный список — зачастую по непонятным доселе причинам. Виртуальное общение имеет свою специфику: если в реальной жизни можно избегать человека или не разговаривать с ним, то в соцсетях ваш аккаунт всегда на виду или попадает в рекомендации. По этой причине многие пользователи блокируют других — дальше остается только ждать у моря погоды. Почему так происходит и что с этим делать?

Вас добавили в черный список? Разбираемся, как это определить

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Что такое чёрный список

Если вам не хочется общаться с человеком или вас достает анонимный контакт в соцсетях, смотрит ваши сториз или фотографии, вы всегда можете его заблокировать, добавив в черный список. За «баном» стоит нежелание общаться, злость и обида на человека. За частую в черный список отправляются хамы и тролли, которые острят в комментариях, грубят или просто пытаются найти проблемы на свою голову. Иногда читатели нашего Telegram-чата ведут себя не совсем корректно, из-за чего мы тоже их блокируем. Увы.

Поначалу это страшно, но потом привыкаешь. В общем-то, однажды из черного списка тебя уберут. Наверное

Кроме того, девушки частенько блокируют в соцсетях навязчивых молодых людей, желающих не только познакомиться, а парни блокируют токсичных друзей и подруг, которые за словом в карман не лезут. Все объяснимо: к человеку нет интереса, зато есть желание оградить себя и свое личное пространство от не самого хорошего поведения.

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Как понять, что вас добавили в черный список

Вот так отображается черный список ВКонтакте

Существует несколько видов черных списков в смартфонах и приложениях. Какие же?

  • Черный список в телефоне: номер абонента блокируют, в результате чего он не может дозвониться или отправить текстовое сообщение.
  • Черный список в мессенджерах: вы не сможете позвонить или написать сообщение пользователю в WhatsApp или Telegram.
  • Черный список в соцсетях: в ВКонтакте или Instagram не получится посмотреть страницу пользователя или связаться с ним.

Рассмотрим поподробнее, как понять, что вас заблокировали.

Стоит ли блокировать в ответ? Думаю, что нет

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Черный список в телефоне

В этот раздел можно добавить навязчивые звонки от «банков» и прочих мошенников, а также номера людей, с кем вам бы не хотелось общаться. Если вы звоните абоненту, то услышите гудок, после чего вызов будет прерван. Если сделать так несколько раз и все повторится, поздравляем — вас заблокировали. На некоторых устройствах можно услышать, что абонент недоступен — это тоже о чем-то говорит. Пользователь, который вас заблокировал, даже не будет подозревать о том, что вы пытались ему дозвониться.

Черный список в Ватсапе

Если вас заблокировали в WhatsApp, то вы не увидите аватарку собеседника, а также время посещения. Кроме того, ваши сообщения будут отправляться, но не будут доходить до него. На отправленных сообщениях будет всегда отображаться одна галочка.

Черный список в Telegram

Если пользователь «был давно», то это точно блокировка

Очень похоже на черный список в WhatsApp. Главное отличие — вы увидите надпись «Был(а) давно». Фотография не будет отображаться, а сообщения будут с одной галочкой.

Как понять, что тебя заблокировали в Инстаграме

Если вы не можете найти профиль человека, а он есть, попробуйте найти его через браузер, выйдя из своей учетной записи, или с другого аккаунта. Нашли страницу — значит, вы в черном списке. Кроме того, сообщения в директе не пропадут, но новые не дойдут до адресата.

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Как написать человеку, если он тебя заблокировал

Как правило, если вас заблокировали в одной из соцсетей, то можно «постучаться» в мессенджере. Опять же, если понимаете, что с вами поступили незаслуженно, то это лучший способ — практика показывает, что блокируют обычно в одном приложении, но не во всех сразу, оставляя определенную лазейку. Зачастую это происходит в моменте, на эмоциях.

Для связи можно использовать другой телефон или аккаунт в соцсетях

Предварительно, конечно, лучше дать время остыть, чтобы не усугублять ситуацию. Кроме того, многие из нас имеют запасной «левый» аккаунт для работы или других вещей — можно написать через него. Правда, будьте готовы к тому, что попадете под горячую руку и его тоже отправят в черный список.

Если не можете дозвониться до человека, то лучший способ — набрать его с другого номера. Бывает и так, что блокируют везде подряд — это насколько нужно взбесить собеседника, чтобы такое произошло! Думаю, лучший выход — это попросту не тревожить человека, чтобы не наговорить лишнего.

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