Что делать, если телефон не сохраняет фото

Если раньше смартфоны имели свое назначение, например, были музыкальными или игровыми, то теперь все по умолчанию являются камерофонами. Даже защищенные телефоны оборудованы высококачественными модулями камер, способными создавать классные снимки. Тем обиднее, когда красивый пейзаж не сохраняется в телефоне — к сожалению, такое происходит по самым разным причинам. Вы можете сохранить обои, создать серию снимков, а позже выяснится, что ни один файл не сохранился или куда-то исчез. Бывают разные ситуации, почему телефон не сохраняет фото. Сегодня разберемся, почему пропадают снимки из «Галереи» и что с этим делать.

Сбой в работе приложений Андроид

Первое, на что стоит обратить внимание — это некорректная работа приложений в смартфоне. Это самая безобидная из всех проблем — так, например, вы можете сделать снимок в Telegram или Instagram и обнаружить, что он не сохранился в памяти телефона при условии, что он должен там быть. Попробуйте для начала проверить сортировку фотографий: бывает так, что фотография, сделанная прямо сейчас, из-за особенностей файловой системы отправляется куда-то вглубь «Галереи».

Попробуйте переустановить приложение или обновиться до последней версии.

В случае, если по-прежнему телефон не сохраняет фотографии, попробуйте сделать перезагрузку и сделать снимок заново. Проверьте, сохранился ли он.

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Как очистить кэш галереи Андроид

Фото на телефоне могут сохраняться в памяти (на карте SD или во внутреннем хранилище), но не отображаться. Это происходит из-за того, что кэш «Галереи» переполнен. Попробуйте его очистить!

Зайдите в Настройки.

Выберите «Приложения» (или «Диспетчер приложений»).

Из списка выберите «Галерея».

Нажмите «Очистить кэш».

Также для очистки кэша можно использовать сторонние программы. Например, SD Maid.

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Что делать, если не хватает памяти на телефоне

Если вы редко занимаетесь оптимизацией внутренней памяти и скачиваете много файлов или приложений, то рано или поздно столкнетесь с нехваткой памяти в телефоне. Это одна из причин, почему смартфон не сохраняет фотографии. Проверьте, сколько места доступно в хранилище, и освободите, если необходимо.

Зайдите в Настройки, выберите «Память».

Если фото сохраняются на карту памяти, то обратите внимание количество свободного места. Можно перенести часть данных в облако или просто скопировать на ПК.

То же самое сделайте с памятью смартфона.

Попробуйте очистить кэш отдельных программ: заходите в меню и запускайте очистку по отдельности.

Удалите лишние файлы в системе: используйте SD Maid или CCleaner.

Еще одна проблема связана с тем, что смартфон не видит флэшку. Если вы сохраняете снимки туда, то проверьте ее состояние. Достаньте карту памяти и установите ее заново. Возможно, проблема исчезнет. Кстати, у нас есть отдельный материал на тему того, почему смартфон не видит карту памяти. Рассказали подробно, как с этим бороться.

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Папка DCIM в телефоне

Еще одна причина, по которой фотографии не сохраняются в телефоне, может быть связана с тем, что у вас отсутствует доступ к папке «DCIM», в которой сохраняются фотографии. Попробуйте переименовать ее.

Подключите смартфон к ПК.

Зайдите в устройство и выберите папку.

Переименуйте ее. После этого файловая система создаст новую папку DCIM.

Сделайте снимок на телефон и проверьте, сохранился ли он в новом каталоге.

Если снимок есть, то просто перетащите все файлы из старой папки в новую прямо на ПК.

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Сбой камеры на смартфоне

Одна из наиболее распространенных причин, почему смартфон не сохраняет фото — сбой самой камеры. Такое случается на самых разных смартфонах: и на iOS, и на Android. Попробуйте сбросить настройки.

Зайдите в Камеру и выберите параметры.

Нажмите «Сброс к настройкам по умолчанию».

Подтвердите действие, перезагрузите телефон и сделайте снимок, чтобы проверить, остались ли неполадки.

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Сброс Андроид до заводских настроек

Если все предыдущие способы вам не помогли, кажется, в работе смартфона произошел крупный сбой. Напоминаем, как это сделать.

Перенесите все данные со смартфона на карту памяти. Не забудьте про приложения: нажмите «Переместить на SD-карту».

Зайдите в Настройки и выберите «Восстановление и сброс» — он находится в самом низу.

Выберите «Сброс настроек» и подтвердите действие.

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Еще одной причиной может быть и то, что вы сами удалили фотографии. Например, случайно выделили сразу все снимки и случайно удалили их. У нас есть отдельный материал о том, как попытаться восстановить их.