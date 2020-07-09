Что, опять? Spotify может запуститься в России 15 июля

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Иван Кузнецов 0

В природе много примеров изменчивости и непостоянства, но, пожалуй, даже хамелеоны – признанные мастера перевоплощений – не смогут соперничать со Spotify. Даже при всём желании вам вряд ли удастся сосчитать, сколько раз шведский потоковый сервис собирался запуститься в России, а потом передумывал. Первые попытки выйти на российский рынок датируются ещё 2013-2014 годами и, кажется, продолжались с перерывом в год-полтора ещё несколько раз. Но вот, когда надежда почти умерла, Spotify, наконец, решили попытать счастья в России ещё раз.

Spotify в России может запуститься уже через неделю

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Spotify запустится в России уже 15 июля, сообщает издание Variety. До этого сервис был недоступен в стране официально, а пользоваться им можно было только с помощью VPN, но теперь таких проблем больше не будет. У пользователей появится возможность легально скачивать приложение Spotify и оплачивать подписку. Партнёром сервиса выступит сотовый оператор МТС, который, вероятнее всего, будет способствовать его популяризации, рекламируя Spotify среди своих абонентов и предлагая им бесплатный трафик для прослушивания музыки.

Сколько стоит подписка на Spotify

Цена за премиум-доступ к Spotify может составить от 150 до 300 рублей

Пока официальные цены на подписку на Spotify не раскрываются, однако в российском сегменте App Store уже появилась страница на загрузку приложения, которой раньше здесь не было. Там в разделе с перечнем встроенных покупок можно обнаружить предполагаемые расценки на абонементы на доступ к Spotify. Самый доступный из них стоит 299 рублей в месяц. Это довольно много, учитывая, что первоначально ходили слухи, что подписаться на сервис можно будет всего за 150 рублей в месяц, да и конкуренты Spotify берут за доступ к музыке примерно столько же.

Ограничения бесплатной версии Spotify

Однако, в отличие от большинства конкурентов, Spotify предлагает бесплатный тариф. Он предполагает ряд ограничений по сравнению с платными:

  • Воспроизведение время от времени прерывается на рекламу;
  • Переключение треков происходит не по порядку, а в смешанном режиме;
  • Нельзя пропускать больше 6 треков за час;
  • Нельзя сохранять песни для офлайн-прослушивания.

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Не такие уж серьёзные ограничения, если вдуматься. Однако, если вы не уверены, что хотите платить за премиум-доступ, где их нет, можете воспользоваться пробной подпиской Spotify. Срок её действия равен 30 дням, чего, скорее всего, будет достаточно, чтобы составить более-менее стойкое впечатление о необходимости платной подписки. Впрочем, спорить с тем, что 299 рублей в месяц – это реально дорого, я не буду. За эти деньги, например, можно оформить подписку на YouTube Premium и получить доступ к обширной музыкальной библиотеке, а также избавиться от рекламы в YouTube. Лично я так бы и поступил, если бы уже не был подписан на «Яндекс.Музыку».

Почему стоит пользоваться Spotify

Spotify отличается Мега-крутыми подборками

Но есть ли за что любить Spotify? Конечно, есть. Основное преимущество сервиса, которое делает его недосягаемым лидером для конкурентов – это умные персональные подборки. Spotify известен супер-продвинутыми алгоритмами, которые на основе прослушанной музыки формируют подборки треков, которые вам наверняка понравятся. Это практически на 100% нивелирует невозможность переключения треков по порядку в бесплатной версии. Поэтому можно просто включить сформированный плей-лист и забыть обо всём на несколько часов – сервис наверняка припас для вас много крутых композиций.

Spotify обновился и теперь стал еще удобнее

Несмотря на то что Spotify пока официально недоступен в России, там уже есть довольно обширная библиотека композиций от российских исполнителей. Помимо Little Big, которые уже давно прославились на весь мир, вы найдёте там Аллу Пугачёву, Ладу Дэнс, Оксимирона и других звёзд отечественной эстрады и андеграунда. Вообще, Spotify хорош не только своей разноплановостью, но и оперативностью. Как правило, большинство новых треков от популярных исполнителей попадают на площадку уже в первые часы после релиза.

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