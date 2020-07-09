Что, опять? Spotify может запуститься в России 15 июля

В природе много примеров изменчивости и непостоянства, но, пожалуй, даже хамелеоны – признанные мастера перевоплощений – не смогут соперничать со Spotify. Даже при всём желании вам вряд ли удастся сосчитать, сколько раз шведский потоковый сервис собирался запуститься в России, а потом передумывал. Первые попытки выйти на российский рынок датируются ещё 2013-2014 годами и, кажется, продолжались с перерывом в год-полтора ещё несколько раз. Но вот, когда надежда почти умерла, Spotify, наконец, решили попытать счастья в России ещё раз.

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Spotify запустится в России уже 15 июля, сообщает издание Variety. До этого сервис был недоступен в стране официально, а пользоваться им можно было только с помощью VPN, но теперь таких проблем больше не будет. У пользователей появится возможность легально скачивать приложение Spotify и оплачивать подписку. Партнёром сервиса выступит сотовый оператор МТС, который, вероятнее всего, будет способствовать его популяризации, рекламируя Spotify среди своих абонентов и предлагая им бесплатный трафик для прослушивания музыки.

Сколько стоит подписка на Spotify

Пока официальные цены на подписку на Spotify не раскрываются, однако в российском сегменте App Store уже появилась страница на загрузку приложения, которой раньше здесь не было. Там в разделе с перечнем встроенных покупок можно обнаружить предполагаемые расценки на абонементы на доступ к Spotify. Самый доступный из них стоит 299 рублей в месяц. Это довольно много, учитывая, что первоначально ходили слухи, что подписаться на сервис можно будет всего за 150 рублей в месяц, да и конкуренты Spotify берут за доступ к музыке примерно столько же.

Ограничения бесплатной версии Spotify

Однако, в отличие от большинства конкурентов, Spotify предлагает бесплатный тариф. Он предполагает ряд ограничений по сравнению с платными:

Воспроизведение время от времени прерывается на рекламу;

Переключение треков происходит не по порядку, а в смешанном режиме;

Нельзя пропускать больше 6 треков за час;

Нельзя сохранять песни для офлайн-прослушивания.

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Не такие уж серьёзные ограничения, если вдуматься. Однако, если вы не уверены, что хотите платить за премиум-доступ, где их нет, можете воспользоваться пробной подпиской Spotify. Срок её действия равен 30 дням, чего, скорее всего, будет достаточно, чтобы составить более-менее стойкое впечатление о необходимости платной подписки. Впрочем, спорить с тем, что 299 рублей в месяц – это реально дорого, я не буду. За эти деньги, например, можно оформить подписку на YouTube Premium и получить доступ к обширной музыкальной библиотеке, а также избавиться от рекламы в YouTube. Лично я так бы и поступил, если бы уже не был подписан на «Яндекс.Музыку».

Почему стоит пользоваться Spotify

Но есть ли за что любить Spotify? Конечно, есть. Основное преимущество сервиса, которое делает его недосягаемым лидером для конкурентов – это умные персональные подборки. Spotify известен супер-продвинутыми алгоритмами, которые на основе прослушанной музыки формируют подборки треков, которые вам наверняка понравятся. Это практически на 100% нивелирует невозможность переключения треков по порядку в бесплатной версии. Поэтому можно просто включить сформированный плей-лист и забыть обо всём на несколько часов – сервис наверняка припас для вас много крутых композиций.

Spotify обновился и теперь стал еще удобнее

Несмотря на то что Spotify пока официально недоступен в России, там уже есть довольно обширная библиотека композиций от российских исполнителей. Помимо Little Big, которые уже давно прославились на весь мир, вы найдёте там Аллу Пугачёву, Ладу Дэнс, Оксимирона и других звёзд отечественной эстрады и андеграунда. Вообще, Spotify хорош не только своей разноплановостью, но и оперативностью. Как правило, большинство новых треков от популярных исполнителей попадают на площадку уже в первые часы после релиза.