В 2020 году мы так и не увидели привычного живого мероприятия Google I/O. Из-за пандемии COVID-19 компания отменила проведение конференции. Первоначально ходили слухи, что мы можем получить взамен полностью виртуальное мероприятие, но этого не произошло. Теперь, в 2021 году, Google все же проведет онлайн-трансляцию. Амфитеатр Shoreline в Маунтин-Вью, Калифорния, возможно, не будет заполнен до краев посетителями, как это было в прошлые годы, но шоу будет продолжаться. Мы собрали все, что знаем о Google I/O 2021. Заодно вспомним о некоторых вещах, которые мы можем и не увидеть, но хотели бы это сделать. В конце концов, есть ли в году более важное мероприятие из мира Android?

Что такое Google I/O

Так называется ежегодное мероприятие, которое компания проводит для разработчиков и простых пользователей. На нем Google рассказывает о своих новых гаджетах, обновлениях, программном обеспечении и других вещах, которыми мы будем пользоваться в предстоящие месяцы и даже годы.

Когда будет Google I/O 2021

В этом году мероприятие будет проходить в период с 18 по 21 мая. Это будут будние дни (вторник-пятница), но это рабочее мероприятие и выбор дней вполне закономерен. Как обычно откроет мероприятие Сундар Пичай и другие руководители компании. Произойдет это в 10:00 по местному времени (20:00 по Московскому времени). При этом самые интересные объявления стоит ждать именно от этих выступлений.

Как посмотреть Google I/O 2021

Обычно из-за того, что формат был классическим, смотреть мероприятие могли только ”избранные” пользователи. Нужно было или входить в число приглашенных гостей, или оплатить просмотр. Теперь же, когда все ушло в онлайн, смотреть Google I/O можно совершенно бесплатно. Надо только зарегистрироваться по специальной ссылке.

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Что покажут на Google I/O 2021

Ожидать россыпи продуктов и захватывающей презентации для конечных пользователей не стоит, так как конференция прежде всего ориентирована на разработчиков. Несмотря на то, что будет много мероприятий, ориентированных на потребителя — в частности, основной доклад, с которого все начинается, — большинство более мелких мероприятий будут носить технический характер. Поэтому, если вы не разработчик, следить за всем, что будет на конференции, едва ли стоит.

Можно не сомневаться, что большая часть информации на Google I/O будет посвящена Android 12. Крупнейшая в мире мобильная операционная система постоянно подвергается изменениям и обновлениям, но новая номерная версия Android всегда имеет большое значение.

Мы уже видели несколько предварительных версий Android 12 для разработчиков, но ожидается, что Google объявит о дате запуска первой публичной бета-версии программного обеспечения на I/O 2021. Ошибки, безусловно, останутся, но их не так много, как в превью для разработчиков, поэтому установка на совместимые устройства будет относительно безопасной. Скорее всего, список устройств ограничится относительно новыми моделями Pixel, но раньше бывали исключения.

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Когда представят Google Pixel 5a

Вероятность увидеть новый смартфон на конференции примерно 50/50. При том по принципу ”могут представить, а могут не представить”. В 2019 году Pixel 3a — первый продукт линейки ”a” — действительно показали на Google I/O. В прошлом году подобного не произошло, но и мероприятия не было. С другой стороны, окончательно гаджет вышел только в конце лета. То есть через три месяца после запланированной даты проведения конференции. Это может говорить о том, что он просто был не готов. Иначе зачем тянуть, когда в апреле на рынок вышел серьезный конкурент в лице iPhone SE 2021?

Скорее всего, Pixel 5a пока не готов к продаже, но это не значит, что его нельзя анонсировать для более позднего запуска.

Когда выйдут Google Pixel Buds A

В 2020 году Google выпустила версию Pixel Buds второго поколения, которая стала первым входом в невероятно конкурентное пространство наушников TWS. Теперь, по слухам, Google может выпустить более дешевый вариант Buds, который может быть представлен как Google Pixel Buds A.

Весьма вероятно, что компания выпустит эти новые наушники на Google I/O. Фактически, она уже пролила свет на продукт, засветив ошибочный (или нет) список в общем доступе. С уверенностью сказать, что они будет представлены именно на конференции нельзя, но они точно выйдут довольно скоро и анонс вполне возможен.

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Пока не ясно, какими функциями Pixel Buds за 129 долларов Google может пожертвовать, чтобы снизить стоимость Pixel Buds A. Зато, по слухам, они получат новую зеленую расцветку.

Процессор Google Whitechapel

Ходят слухи и о том, что Google может выпустить свой первый пользовательский мобильный процессор в этом году, вероятно, в рамках предстоящего Google Pixel 6. Хотя мы точно не увидим анонс этого смартфона на Google I/O.

Учитывая, что мобильный процессор довольно техничный и для его успеха потребуется внимание разработчиков, для Google имеет смысл объявить о нем на I / O. Однако это первая попытка компании сделать что-то подобное, поэтому она может даже провести отдельное мероприятие по такому важному поводу.

Ожидается, что Whitechapel будет совместной разработкой Google и Samsung. Слухи указывают на то, что Whitechapel является более мощным чипсетом, чем Qualcomm Snapdragon 765G в составе Google Pixel 5. Однако не ожидайте, что он будет идти в ногу со Snapdragon 888 или Apple A14 Bionic.

Что еще покажут на Google I/O 2021

Обновление Google Stadia

Недавно Google объявила, что закроет свои эксклюзивные игровые студии Stadia менее, чем через год после их создания. Это означает, что компания не добилась большого успеха со своей платформой для потоковой передачи игр в ее нынешнем виде. Stadia по-прежнему является активным продуктом, и, вероятно, на I / O будет много новостей о ее развитии. Мы можем увидеть расширение поддержки устройств, новые игровые партнерства или даже обновление всей бизнес-модели.

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Новая Wear OS

Ходят слухи, что Samsung может создать умные часы на базе Wear OS. Это будут первые часы бренда, выпущенные не на Tizen, за последние 7 лет. Несмотря на то, что Wear OS получает много критики из-за низкого времени автономной работы и высоких требований к оборудованию, у нее все еще есть активные сторонники. Поскольку индустрия носимых устройств находится на подъеме, было бы разумно рассказать какие-то новости о Wear OS на Google I/O 2021.

Google и Fitbit

Говоря о носимых устройствах, покупка Fitbit компанией Google завершена. Маловероятно, что мы увидим какое-либо новое оборудование Fitbit на конференции, но Google может сделать некоторые объявления, связанные с разработкой Fitbit OS. Она также может объявить о планах, большей интеграции Fitbit в экосистему компании и более широких возможностях для ее пользователей.

Google Assistant: голосовой помощник Google

Этот продукт лежит в основе почти всего, что выпускает компания. Ассистент постоянно чему-то учится, обретает новые навыки и часто даже удивляет нас ими. Неудивительно, что во время выступления на конференции нам совершенно точно что-то про него расскажут. Чему-то же его должны были научить за год.