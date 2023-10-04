Что такое автодозвон и как включить его на Android

Несмотря на то, что сегодня есть соцсети и мессенджеры, для многих из нас основным способом связи продолжают оставаться самые обычные звонки. Чтобы кому-то позвонить, нужно поработать руками, сначала выбрав номер, а затем — нажав кнопку вызова. Но на Android-смартфоне можно воспользоваться функцией автодозвона, которая выполняет те же действия без участия владельца устройства. Разберемся, зачем она нужна и как работает.

Зачем нужен автодозвон в телефоне

Автодозвон на Андроид способен выполнять сразу несколько функций. Рассмотрим самый банальный пример. Допустим, вам нужно дозвониться до человека, чей номер постоянно занят, а для попадания в свободный промежуток приходится рассчитывать исключительно на удачу. В таком случае автодозвон на телефоне освободит ваши руки и будет звонить до победного, пока абонент на обратном конце провода не поднимет трубку. Иначе вам пришлось бы набирать номер десятки раз, ведь после каждой неудачной попытки вызов сбрасывается.

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Это простой пример, который первым приходит на ум, но ваши сценарии использования автодозвона на номер могут быть применены совершенно иным образом. В частности, данная функция позволяет превратить смартфон в самый настоящий колл-центр. Ведь расширенные возможности автодозвона на Андроид позволяют установить расписание вызовов, чтобы совершать их вообще без вмешательства пользователя.

Как включить автодозвон на Андроид

К сожалению, автодозвон на Андроид не является встроенной функцией. Она может быть представлена в стандартном приложении для звонков, но реализация опции полностью ложится на плечи разработчиков оболочки вашего устройства. Попытаться включить автодозвон на телефоне можно следующим образом:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Системные приложения». Выберите стандартную программу для звонков. Откройте «Расширенные настройки». Включите автодозвон на Андроид.

Также вы можете попробовать активировать функцию напрямую через приложение для звонков. Но с высокой долей ее там не окажется. Кроме того, стандартный автодозвон на Андроид характеризуется ограниченными возможностями. Поэтому вне зависимости от того, удалось найти опцию или нет, специальные приложения из Google Play лишними точно не будут.

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Приложения для автодозвона

Пожалуй, лучшая программа для автодозвона на Android — Auto Redial. Ее скачали более миллиона раз, поставив довольно высокую оценку 4.5 балла, что является отличным результатом для Google Play. Чтобы с помощью этого приложения сделать автодозвон на телефоне, нужно:

Запустить программу. Предоставить ей все разрешения. Ввести номер телефона. Указать параметры звонка, включая количество вызовов и паузу между ними. Нажать кнопку «Начать».

Далее программа начнет автоматически звонить по номеру, используя для этого стандартное приложение для звонков. Но вы можете настроить ее немного иначе. Например, включив автонабор по расписанию:

Откройте программу. Нажмите на «три точки». Перейдите в раздел «Вызов по расписанию». Укажите номер и задайте параметры автоматических звонков.

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Помните, что Auto Redial — не единственное приложение для автодозвона. При желании вы можете воспользоваться другими похожими программами из Google Play:

Эти программы для автонабора номера работают аналогичным образом, поэтому не требуют дополнительных инструкций. Попробуйте несколько приложений, чтобы в конечном итоге выбрать наиболее стабильное и удобное.