Что такое VoWiFi на телефоне и для чего нужна эта функция Android

В строке состояния Андроид появляются разные значки, многие из которых знакомы нам еще со времен кнопочных телефонов. К примеру, 4G символизирует использование мобильных сетей четвертого поколения, а буква «B» говорит об активации беспроводной технологии Bluetooth. Но что значит VoWiFi — иконка, все чаще встречающаяся на смартфонах в последнее время? Сегодня вы узнаете, почему она появилась на экране и за работу какой функции отвечает.

Что означает значок VoWiFi

Значок VoWiFi — признак того, что на вашем смартфоне работает одноименная технология, также именуемая как «вызовы через Wi-Fi». Эта иконка тесно связана со значком VoLTE, которому уже был посвящен материал на нашем сайте.

Что такое VoLTE на телефоне, как включить и выключить

В зависимости от производителя смартфона и его прошивки на экране может отображаться значок трубки с вайфаем. Но, несмотря на визуальные отличия, все это говорит о работе одной и той же технологии VoWiFi.

Что такое VoWiFi в телефоне

Аббревиатуру VoWi-Fi можно расшифровать как «Voice over Wi-Fi» или «Передача голоса через Wi-Fi». Эта технология улучшает качество голоса во время разговора по телефону, поскольку передает звук посредством беспроводного интернета, а не через 3G, как в случае с обычной голосовой связью.

Помимо улучшения качества звука очевидным достоинством VoWiFi является тот факт, что технология позволяет нам разговаривать даже в местах, где работает нестабильно или вовсе отсутствует мобильная связь. Например, в загородном доме. В то же время при совершении звонков посредством VoWiFi расходуется пакет минут, предусмотренный вашим тарифным планом. При нахождении в роуминге действуют цены домашнего региона.

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Как подключить VoWiFi у оператора

Технология VoWiFi распространяется как бесплатная услуга у всех крупнейших операторов связи в России, будь то:

билайн;

МегаФон;

МТС;

Tele2.

Как правило, подключать VoWiFi самостоятельно не нужно, но на всякий случай проверьте активацию услуги в приложении своего оператора:

Запустите программу оператора сотовой связи или посетите его официальный сайт, авторизовавшись под своим номером телефона. Перейдите в раздел услуги. Воспользуйтесь поиском и найдите «VoWiFi», «Вызовы через Wi-Fi» или «Интернет-звонки». Подключите услугу, если она была деактивирована.

Если услуги VoWiFi нет, то, скорее всего, данная технология не работает на территории вашего региона. Это вполне возможно, поскольку она до сих пор находится на стадии развертывания. Чтобы снять все вопросы, позвоните оператору сотовой связи, используя номер службы поддержки из нашего материала, и уточните, работает ли VoWiFi.

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Как включить VoWiFi

Помимо активации услуги для работы технологии передачи голоса через Wi-Fi нужно включить VoWiFi на Андроид. Делается это так:

Открываем настройки смартфона. Переходим в раздел «Мобильные сети». Выбираем основную SIM-карту. Активируем переключатель «Вызовы через Wi-Fi» или «VoWiFi».

Только после этого вы сможете звонить через Wi-Fi, используя стандартную телефонию, а не мессенджеры или какой-либо другой сторонний софт.

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Как работает VoWiFi на Android

Поскольку технология все еще является новой, важно уточнить, как работают вызовы по Wi-Fi. Они доступны при соблюдении двух условий:

на смартфонах звонящего и принимающего вызов абонентов подключена услуга VoWiFi и активирована одноименная функция в настройках Android;

устройства обоих абонентов подключены к Wi-Fi (конкретная сеть не имеет значения, она может быть разной).

Если все сделано верно, в приложении для звонков вы увидите пометку «HD», свидетельствующую о передаче голоса в формате высокой четкости, а также значок Wi-Fi или приписку «Wi-Fi звонок».

Следовательно, если у вас не работает VoWiFi, то либо технология не распространена на территории региона звонящего или отвечающего, либо на устройствах не активирована функция вызовов через Wi-Fi, либо один или оба смартфонов абонентов не подключены к сети Wi-Fi.

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Как отключить VoWiFi

Если вы по каким-то причинам не хотите пользоваться функцией интернет-звонков, то можете отключить VoWiFi:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Мобильные сети». Выберите свою симку. Снимите переключатель «Вызовы через Wi-Fi» или установите во вкладке «Режим сети» значение «Предпочитать мобильные сети», чтобы технология VoWiFi работала только при отсутствии мобильной связи.

Если у вас остались вопросы о том, как работает VoWiFi, задавайте их в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Там же вы можете поделиться своими наблюдениями относительно функции.