Что такое Wi-Fi Direct в телефоне на Android и как пользоваться

Думаю, все знают, что такое Wi-Fi, Bluetooth и LTE. Это беспроводные протоколы, которые в широком смысле позволяют нам принимать и отправлять те или иные данные. Мы настолько к ним привыкли, что даже не придаём никакого значения принципам их работы. Да и зачем, если они просто функционируют и исполняют то, что от них требуется? Другое дело, когда появляется что-то новенькое. Нам сразу становится интересно, как оно устроено и чем отличается от того, к чему мы уже привыкли. Показательный пример – 5G, которого многие так испугались. Но расскажу я сегодня кое о чём менее распиаренном. Я расскажу о Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct – это беспроводной протокол передачи данных между устройствами, поддерживающими Wi-Fi. Он позволяет им обмениваться файлами, независимо от наличия подключения к интернету. Просто устройства связываются по Wi-Fi и устанавливают выделенный шлюз, по которому отправляют друг другу выбранные пользователями данные.

Wi-Fi Direct – относительно новая технология и доступна далеко не всем устройствам. Тем не менее многие современные смартфоны поддерживают её. Чтобы проверить, совместим ли ваш аппарат с этой технологией, просто откройте настройки и в поиске вбейте Wi-Fi Direct. А для поиска совместимых устройств поблизости нажмите на кнопку «Поиск». Как правило, она размещается в самом низу списка доступных действий.

Как экран телефона вывести на телевизор

Wi-Fi Direct может поддерживаться не только смартфонами, но и телевизорами. Например, мой телевизор Samsung поддерживает эту технологию, позволяя установить сопряжение с телефоном. Благодаря Wi-Fi Direct я могу вывести на большой экран рабочий стол своего аппарата, отправить с него видео или фотографию или даже включить десктопный режим. Это эксклюзивная фишка смартфонов Huawei и Honor, поэтому не уверен, что у вас она тоже есть. Но попробуйте:

Включите режим Wi-Fi Direct в «Настройках» смартфона;

Установите соединение с телевизором и нажмите «Проекция»;

Включите функцию «Рабочий стол» и выключите Bluetooth;

Управляйте интерфейсом телевизора при помощи тачпада на экране смартфона.

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Честно сказать, я никогда раньше не пользовался этим режимом, но мне очень понравилось. В этом режиме на телевизоре отображается полноценный десктопный интерфейс как на компьютере со всеми иконками и нижним доком с актуальной информацией и текущих задачах, выполняемых на устройстве. А если установить смартфон рядом с телевизором, можно будет вести видеоконференции на большом экране.

Как передать файл через Wi-Fi Direct

Однако Wi-Fi Direct можно использовать и для быстрой передачи данных. Как по мне, так это даже лучше непонятного Nearby Sharing. В отличие от него, Wi-Fi Direct работает на больших расстояниях, а скорость передачи данных у обеих технологий оказывается сопоставимой. Правда, некоторые аппараты почему-то не позволяют передавать данные без специальных приложений. Поэтому я для этих целей пользуюсь «Передача файлов Wi-Fi».

Скачайте приложение «Передача файлов Wi-Fi»;

Дайте ему разрешение на доступ к геолокации;

Выберите файлы, которые хотите передать;

Нажмите «Передать» и дождитесь приёма.

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Само собой, для передачи данных по «Передача файлов Wi-Fi», нужно, чтобы оба пользователя имели это приложение на своих устройствах. Оно выступает в роли связующего звена, хоть фактическая передача и осуществляется по беспроводному Wi-Fi-каналу. Приложение «Передача файлов Wi-Fi» хоть и устроено довольно просто, в нём есть все необходимые элементы – оно позволяет сразу выбрать нужные файлы для передачи, найти устройство-приёмник и быстренько всё отправить или принять.