Как продлить автономность Android, отключив только одну функцию

Наверное, каждый из нас, независимо от смартфона и ёмкости аккумулятора, пытается сберечь его ресурс и растянуть зарядку как можно дольше. Даже если у вас Galaxy S20 Ultra с батарейкой на 5000 мА*ч и высочайшей энергоэффективностью, скорее всего, для вас является вопросом чести вытянуть из него хотя бы лишние 20-30 минут. Добиться этого можно разными способами – от перевода смартфона в режим энергосбережения до отключения беспроводных интерфейсов и понижения частоты обновления экрана. Но почти всегда это компромисс, с которым приходится мириться. Однако есть такой способ, который и зарядку сэкономит, и вас не ограничит.

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Я говорю о функции адаптивных уведомлений, которая впервые появилась в четвёртой бета-версии Android 10 около года назад. Эта функция позволяла смартфону самому анализировать важность входящих уведомлений и задавать им приоритет для последующей выдачи пользователю.

Как отключить адаптивные уведомления

Уведомления с низким приоритетом просто появлялись в самом низу шторки, не издавая никаких звуков, а уведомления с более высоким приоритетом приходили со звуком и располагались в самом верху выдачи, чтобы к ним было удобнее получить доступ.

В общем, штука удобная, но довольно ресурсоёмкая. Опыты показали, что распределение уведомлений по приоритетности требует дополнительной энергии. А её отключение позволяет эту энергию сберечь:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;

Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу;

В выпадающем окне выберите «Особые права доступа»;

Выберите «Адаптивные уведомления» и отключите этот пункт.

По умолчанию в Android функция адаптивных уведомлений появилась с выходом Android 11. Но это касается только тех смартфонов, у которых этой фишки раньше не было. Дело в том, что многие производители не стали дожидаться Google и внедрили адаптивные уведомления в свои прошивки сами.

После этого принцип поступления уведомлений немного изменится. Во-первых, начнёт казаться, что их стало поступать больше. Несмотря на то что фактически количество уведомлений не изменится, теперь вы будете получать звуковой сигнал о каждом из них, тогда как раньше часть из них приходила в тихом режиме.

Увеличение автономности Android

Просто раньше, когда адаптивные уведомления были включены, смартфон считал их недостаточно важными для вас и игнорировал, дабы не отвлекать от более важных дел. Во-вторых, с отключением адаптивных уведомлений будет отключена их группировка в шторке. То есть отныне все уведомления будут отображаться там в хронологическом порядке.

Насколько сильно изменится автономность вашего смартфона после отключения функции адаптивных уведомлений, однозначно сказать сложно. Это зависит от множества индивидуальных показателей, характерных для одних пользователей и не характерных для других – от ёмкости аккумулятора до количества уведомлений, которые вы получаете в течение дня.

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Ведь если в день вам приходит до десятка уведомлений, то скорее всего изменения во времени автономной работы будут отсутствовать вообще. Но, если вы подписаны на оповещения от множества разных сервисов и ежедневно получаете несколько сотен уведомлений, автономность может измениться более ощутимо.

Как бы там ни было, рассчитывать на кардинальный прирост во времени работы смартфона без подзарядки не стоит. Максимум, что можно ожидать, — это дополнительные 3-5% от предыдущих показателей автономности. Но, учитывая, что некоторые аппараты в режиме повышенного энергосбережения могут протянуть на таком остатке энергии даже целый день, отключение адаптивных уведомлений может иметь смысл.