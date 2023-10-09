Для чего Android-смартфону нужен второй микрофон сверху и третий на камере

Микрофон для смартфона — крайне важный аппаратный компонент, ведь он позволяет нам фиксировать звук. С его помощью мы разговариваем, снимаем видео и делаем диктофонные записи. Как правило, микрофон располагается на нижнем торце корпуса, поскольку именно здесь ему удобнее всего улавливать голос, когда пользователь общается по телефону. Однако он действует не в одиночку. Также почти на каждом Android-смартфоне есть второй микрофон, а порой встречается и третий. Зачем же они нужны?

Какие отверстия есть в смартфоне

Для начала давайте разберемся с расположением микрофона. Первый, как мы уже выяснили, находится снизу, так как во время разговора наш голос направлен в эту сторону. Обычно на нижнем торце с микрофоном соседствуют и другие отверстия телефона: разъем для зарядки, порт для подключения проводных наушников и решетка мультимедийного динамика.

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Верхний торец традиционно имеет меньше отверстий. Иногда здесь ставят разъем для наушников, а также решетку второго динамика, если смартфон готов похвастать стереозвуком. Это опциональные интерфейсы, которым не всегда находится место, но почти на всех моделях сверху можно встретить еще одно маленькое отверстие, не похожее ни на один разъем.

Сверху располагается второй микрофон. Исключение составляют только очень дешевые модели наподобие Samsung Galaxy A02, где дополнительное звукозаписывающее устройство отсутствует. Так, может, и на более дорогих смартфонах от них тоже стоит отказаться?

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Как работает микрофон шумоподавления

Второй микрофон на смартфоне играет очень важную роль, осуществляя шумоподавление. Основное устройство записи располагается снизу, то есть максимально близко к источнику звука, в качестве которого во время разговора выступает наш рот, а дополнительное — сверху, куда наш голос добирается с большим трудом.

Может показаться, что микрофон шумоподавления телефону не нужен, ведь без него и слышать лишние звуки не придется. Но все работает немного сложнее. Android-смартфон не удаляет звуковую дорожку, которая записывается на верхний микрофон, а объединяет ее с аудио, полученным с нижнего.

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После объединения дорожек смартфон анализирует их и отсекает часть аудио, отличающаяся от звука, записанного на первый микрофон. На передний план устройство выводит человеческую речь, чтобы она не заглушалась внешними шумами от фоновой музыки до проезжающих мимо машин. Получается своего рода фильтр, через который проходит наш голос, прежде чем его услышит собеседник на обратном конце провода. Без микрофона для шумоподавления помимо речи он бы слышал и автомобильный гул, и мешающую продуктивному разговору музыку.

Для чего нужен направленный микрофон

Со вторым микрофоном, вроде бы, разобрались. Но ведь иногда встречается и третий, который располагается не на одном из торцов устройства, а на его спинке. Точнее — на блоке камер. Для чего он?

Аппаратный компонент в третьем отверстии принято называть направленным микрофоном. По сути, он необходим только для записи видео, но вместе с тем может служить дополнительным источником звука и в других сценариях. Сосредоточимся на основном способе применения. Если во время записи видео держать смартфон горизонтально, то оба микрофона (сверху и снизу) могут оказаться перекрыты, а третий будет свободен. В вертикальном положении от него тоже есть польза, ведь он направлен на объект съемки, и поэтому способен обеспечить более качественный и объемный звук на выходе.

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Кроме того, направленный микрофон нужен для реализации дополнительных функций. К примеру, во время записи видео владельцам некоторых смартфонов Xiaomi доступен аудиозум. Он работает таким образом, что по мере приближения объекта съемки увеличивается громкость поступающего от него звука. Здесь вновь помогает объединение аудиодорожек с нескольких микрофонов, а результат можно оценить на одном из промо-роликов.

Важность микрофона для смартфона очень велика, и обеспечить качественный звук лишь одним устройством записи не получится. К сожалению, производители редко сообщают об их количестве в характеристиках. Но никто не мешает проверить наличие дополнительных микрофонов, самостоятельно осмотрев смартфон вживую или на фото.