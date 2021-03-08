Почему только у iPhone и OnePlus есть такой крутой выключатель звука

Тот, кто переходит с iPhone на Android-смартфон, первым делом замечает, что там нет крутого механического переключателя беззвучного режима. Им удобно пользоваться, а звук часто можно выключить, даже не доставая смартфон из кармана. Надо просто перевести его в соответствующее положение, и при этом не надо активировать экран. Что-то подобное есть в смартфонах OnePlus. Ее переключатели чуть менее удобные, но зато более функциональные. Вот только остается загадкой, почему остальные производители не могут сделать такие же переключатели, которые очень нравятся тем, кто имел с ними дело. Оказывается, на это есть несколько довольно объективных причин. Давайте разберем их.

Почему нельзя выключать звук, как на iPhone

Есть одна непосредственная причина, по которой производители телефонов могут воздерживаться от копирования выключателя звука — это требует усилий, на которые компании не всегда готовы перекидывать свои усилия. В мире Android нет стандартного подхода к кнопкам в целом и переключателям такого типа в частности. Поэтому компаниям приходится разрабатывать как сам переключатель, так и программное обеспечение для того, чтобы заставить его работать. Даже если это не титаническая задача, она может отнять драгоценное время, которое бренд предпочел бы потратить на что-то другое. Особенно учитывая, что цикл создания нового смартфона и так сильно сжат в последнее время.

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Дополнительной проблемой могут стать юридические препятствия. Попытавшись скопировать что-то у Apple или OnePlus, можно нарваться на неприятности, которые закончатся долгими судебными разбирательствами и потерями сотен миллионов долларов. Первой такое решение предложила Apple еще в iPhone первого поколения. OnePlus представила альтернативный подход.

Как выключается звук на iPhone

Американская компания использует небольшой двухпозиционный рычажок, в то время, как китайская выбрала трехпозиционный переключатель-слайдер. Это разный подход, и поэтому нарушений прав на разработки нет. Вот только предложить какое-то третье решение очень сложно и любая разработка может привести к судебному разбирательству.

Это вторая причина, по которой производители могут отказаться от использования механического переключателя. Но есть еще и третья причина, которая является дополнением к первым двум.

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Вполне вероятно, что переключение беззвучного режима уже не имеет такого смысла, как было раньше. Примерно 10 лет назад, когда появились такие переключатели, пользователи постоянно держали звук на телефоне включенным. Им приходилось периодически отключать его на ночь или в тех местах, где использования звука запрещено.

Почему регулировка звука не нужна

Теперь почти все и так на постоянной основе держат звук выключенным. Многие современные пользователи получают уведомления на часы или трекер. Остальные же просто всегда держат телефон в кармане и ограничиваются вибрацией. Наконец, переключатель появился в 2007 году, когда все в основном звонили друг другу и не так часто брали телефон в руки, чтобы поскролить ленту, проверить сообщения или что-то сфотографировать. Теперь мы берем смартфон в руки в среднем каждые 10-15 минут. Этого достаточно для того, чтобы ответить на сообщение, даже если ты его не услышал.

Почему надо всегда выключать звук на смартфоне

Сколько бы причин ни было у компаний, чтобы не использовать переключатель отключения звука, это не означает, что они правы. Во всяком случае мы хотели бы, чтобы больше производителей телефонов внедряли этот аппаратный контроль, даже если им придется искать альтернативы, чтобы не нарваться на судебные разбирательства.

Отключить звук предупреждений на телефоне с помощью программного обеспечения — проблема. Обычно вам нужно разблокировать телефон и открыть панель управления. Один раз пройти этот путь можно, но если звук надо часто переключать туда и обратно, это станет проблемой.

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Нужен ли переключатель беззвучного режима

Когда есть удобный переключатель, звук можно переключать хоть каждые 10 секунд. Но если для этого надо включать телефон, то многие просто отказывают от этой процедуры и не включают звук, даже если боятся пропустить звонок — все равно потом включать. Это снижает уровень комфорта. Да и просто, иногда бывает надо быстро выключить звук и лишние несколько секунд могут стать проблемой.

Аппаратный переключатель отключения звука избавляет от всех этих проблем. Звук выключается за долю секунды после того, как телефон оказался в руках, а вам не надо думать, как сделать так, чтобы сигнал никого не беспокоил.

Естественно в ближайшее время мы не увидим, как переключатели отключения звука станут повсеместными. Вам все равно придется покупать устройства Apple или OnePlus, если вам это нужно. Может быть время необходимости постоянного переключения звука для кого-то и прошло, но появление такого органа управления лично я только приветствовал бы. А вы?