Экран телефона блокируется сам по себе. Что делать

Интуитивность и логичное устройство уже давно не является редкостью для оболочек Android-смартфонов. Производители чётко поняли, что быстродействие и функциональность – это ещё не всё. Очень важно сделать интерфейс настолько удобным и понятным, чтобы с ним мог разобраться любой, даже начинающий пользователь, который видит Android впервые. Но поскольку пределов совершенству не существует, время от времени мы сталкиваемся с такими проблемами, решить которые самостоятельно нам банально не по силам. Хорошо, что у вас есть AndroidInsider.ru.

Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp

Если экран вашего смартфона самопроизвольно блокируется, даже если вы отвлеклись от него буквально на несколько секунд, этого не стоит пугаться. Скорее всего, всё дело в том, что у вас просто установлено минимальное время активности экрана, который гаснет, чтобы сэкономить ресурс аккумулятора и не расходовать его попусту. Где-то этот показатель равен 30 секундам, где-то – 15, а где-то вообще снижен до 10. Само собой, это может быть неудобно, когда смартфон отключается, стоит вам отвлечься. Но всё решаемо.

Быстро гаснет экране. Как исправить

Перейдите в «Настройки» и откройте «Экран и яркость»;

Найдите меню «Спящий режим» и разверните его во весь экран;

Выберите желаемую отсрочку отключения экрана: 30 секунд, минута, 2 минуты и т.д.;

Подтвердите применение изменений, если это требуется, и выйдите на рабочий стол.

Неправильная дата и время в WhatsApp. Что делать

Это самый простой способ. Однако бывает и такое, что вкладка «Спящий режим» может быть неактивна и подсвечена серым. В этом случае, сколько бы на неё ни нажимали, она не откроется. Скорее всего, всё дело в том, что у вас включен режим энергосбережения, который не позволяет менять время, по истечении которого экран должен погаснуть. Поэтому нам первым делом придётся отключить режим энергосбережения:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Батарея»;

В открывшемся окне отключите режим энергосбережения;

Затем вернитесь в меню и откройте «Экран и яркость»;

Если вкладка «Спящий режим» стала активной, выберите нужное значение.

Отключается экран телефона

Я настоятельно не рекомендую включать засыпание дольше чем через одну минуту. Дело в том, что обычно дольше вы вряд ли рассуждаете над тем, какое действие предпринять. Поэтому не стоит попусту расходовать ресурс аккумулятора. Ведь, чем дольше экран пребывает в состоянии активности, тем больше энергии он тратит. А, если это продолжается в течение всего дня, будьте уверены, что зарядка начнёт садиться ощутимо быстрее, хотя вы вроде бы ничего такого делать не будете. В общем, ни к чему вам этот лишний расход.

Другое дело, если экран не перестал самопроизвольно отключаться, даже если вы продлили время пребывания в состоянии активности. Это уже повод задуматься над тем, что с ним что-то не так. Возможно, какой-нибудь шлейф отпаялся или контакт заедает. Если это действительно так, выяснить, что к чему и уж тем более исправить, вам поможет только специализированный сервисный центр. Но ни в коем случае не пытайтесь разбирать аппарат самостоятельно.

Стиль рабочего экрана заблокирован. Что делать

Если смартфон на гарантии, можете отнести его в тот магазин, где покупали. Но, если гарантия истекла, это не повод переживать. Поищите в интернете авторизованный сервисный центр вашего производителя и обратитесь туда. Зачастую за диагностику не берут денег вообще. Поэтому, если со смартфоном всё в порядке, платить скорее всего не придётся. А, если место имела поломка, то её устранят в соответствии с квалифицированными требованиями производителя. Главное в таких случаях не попасть в подвал к самоучкам, которые чинят смартфоны в соответствии с собственными представлениями о правильности.