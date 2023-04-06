Еще два года недорогие Android в чем-то будут лучше iPhone

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и экраны этих устройств играют ключевую роль в нашем взаимодействии с ними. С каждым годом производители смартфонов представляют новые экраны с улучшенными характеристиками, что делает выбор между различными моделями все более сложным. Но мало кто будет сравнивать экраны iPhone и Android-смартфонов. А ведь это надо сделать. Сейчас это наиболее актуально и так будет еще минимум два года. О чем речь и почему Android даже за небольшие деньги будут лучше iPhone? Давайте разбираться.

Есть ли iPhone с экраном 120 Гц

Apple ограничила экраны с высокой частотой обновления моделями iPhone Pro. Мы наблюдаем это еще с момента появления такой функции в 2021 году. Это означает, что те, кто покупает стандартные модели iPhone, застряли со стандартным экраном с частотой 60 Гц и не могут даже рассчитывать на современные панели с частотой обновления 120 Гц.

Сейчас инсайдер индустрии дисплеев и аналитик Росс Янг заявил в социальных сетях, что Apple представит экран с высокой частотой обновления для базовых iPhone только в 2025 году. Другими словами, вам нужно дождаться iPhone 17, если вы хотите более дешевый iPhone с дисплеем с частотой 120 Гц.

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Это кажется излишне долгим ожиданием экрана с высокой частотой обновления на стандартном iPhone. С одной стороны, можно объяснить такое поведение тем, что в младших моделях Apple использовала батареи меньшего размера. Но это не так, ведь даже стандартные iPhone 13 и 14 имеют емкость батарей на уровне iPhone 13 Pro и 14 Pro соответственно.

Почему только дорогие iPhone получают новые функции

Из этого можно сделать вывод, что причина такого поведения только в том, чтобы больше зарабатывать. То есть пользователи стимулируются к покупке более дорогих моделей С другой стороны, если вы готовы купить более дешевое устройство, его себестоимость ниже, и компания опять же зарабатывает.

И все это в то время, как компании, вроде Samsung, OnePlus, OPPO, vivo и Xiaomi, уже несколько лет предлагают экраны с частотой 120 Гц на своих базовых флагманских телефонах. А в последние пару лет есть даже бюджетные модели с такой высокой частотой обновления. К ним можно отнести Motorola Moto G72, Redmi Note 12, Samsung Galaxy A54 и другие.

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Чем экраны 120 Гц отличаются от 60 Гц

Немного ”Капитана Очевидность”. Экраны с частотой обновления 120 Гц имеют ряд преимуществ перед экранами с частотой обновления 60 Гц.

Во-первых, экраны 120 Гц более плавно и реалистично отображают движения на экране, так как обновляют изображение вдвое чаще, чем экраны 60 Гц. Это особенно заметно при просмотре видео с быстрыми движениями, играх и других приложениях с высокой динамикой.

Во-вторых, экраны 120 Гц снижают задержку между нажатием на экран и откликом устройства, так как частота сенсора тоже становится выше. Это так же делает использование смартфона более плавным и быстрым.

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В-третьих, экраны 120 Гц могут быть более энергоэффективными, так как могут автоматически переключаться на более низкую частоту обновления в случае необходимости. Некоторые модели смартфонов позволяют пользователю самостоятельно выбирать между вариантами частоты обновления. Например, когда вы читаете что-то, вам просто не нужно обновлять картинку 120 раз в секунду.

Важен ли экран в телефоне

В целом, экраны 120 Гц представляют собой значительное улучшение по сравнению с устаревшими экранами 60 Гц и могут повысить комфорт использования смартфона. К ним надо стремиться, ведь даже проблемы энергопотребления уже почти все решены.

Экраны являются одним из самых важных компонентов смартфонов, так как они определяют качество и удобство использования устройства. Чтобы вы не делали, вы всегда смотрите на экран, и он должен быть качественным. Вот только Apple по-прежнему считает, что этого достойны только самые дорогие модели. Надо отдать должное всем экранам iPhone — они все хорошие. Но модели с частотой 120 Гц все равно лучше.