Где скачать и как установить на Android приложение МегаФон, которое удалили из Google Play

С начала прошлого года из Google Play пропало несколько очень важных российских приложений. По большей части все они относились к банковской сфере, но сегодня дело дошло и до услуг мобильной связи. 14 июля из Google Play удалили приложение МегаФон — ПО одного из крупнейших операторов в нашей стране. Начиная с сегодняшнего дня, вы не найдете программу в стандартном магазине для Android, а также не сможете ее обновить привычным способом. Рассказываем, где сейчас скачать приложение МегаФон, и что делать людям, у которых программа была установлена через Google Play.

МегаФон пропал из Google Play — что делать

Несмотря на то, что МегаФон удалили из Плей Маркета, вы можете продолжать пользоваться приложением, как и раньше, но с некоторыми ограничениями. Во-первых, через Google Play его теперь не обновить. Во-вторых, при переезде на новый смартфон Android программу придется скачивать и устанавливать самостоятельно или передавать через вспомогательный софт.

Что делать обычному пользователю после удаления МегаФона из Гугл Плей? Если приложение уже установлено на вашем смартфоне, то желательно удалить его, а потом загрузить снова через другой источник. Так вы сможете избежать проблем с обновлением программы. Если приложения на телефоне нет, но вы хотите скачать МегаФон на Андроид, тоже придется найти альтернативный способ загрузки и установки ПО, а таких вариантов предостаточно.

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Где скачать приложение МегаФон

Для загрузки программы вы можете обратиться к альтернативным магазинам приложений Android, где до сих пор присутствует МегаФон. Ниже приведен список таких апсторов. Кликнув по названию понравившегося магазина, вы познакомитесь с его обзором, а также с инструкцией по установке и настройке:

Еще один вариант — скачать файл APK МегаФон на официальном сайте оператора, чтобы затем установить приложение вручную. Для этого понадобится:

Открыть страницу загрузки МегаФон в любом браузере. Среди предложенных вариантов скачивания выбрать «APK». Опуститься вниз и нажать кнопку «Скачать». Подтвердить загрузку файла.

Наиболее удобным способом скачать бесплатно приложение МегаФон является использование сторонних магазинов, указанных выше. Обязательно установите один из них, чтобы иметь запасной вариант для установки других программ, которые тоже могут пропасть из Google Play.

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Как установить МегаФон на телефон

Способ установки напрямую зависит от того, каким способом загрузки вы решили воспользоваться. Если вы скачивали приложение МегаФона через рекомендованные магазины, то достаточно нажать кнопку «Установить» или «Скачать» на странице программы.

После этого приложение моментально появится на телефоне, а вам останется запустить его и авторизоваться по номеру. Если вы загружали APK-файл программы, установить личный кабинет МегаФон можно следующим образом:

Откройте скачанный APK. Если увидите сообщение о запрете на установку из неизвестных источников, дайте соответствующее разрешение. Нажмите кнопку «Установить». Дождитесь окончания инсталляции.

Если у вас возникнут сложности, прочитайте наш текст с подробной инструкцией, как устанавливать приложения из сторонних источников. Там находятся ответы на все вопросы, которые могут появиться.

Как обновить приложение МегаФон на Андроид

Если вы устанавливали МегаФон через Google Play, то однажды увидите в приложении сообщение «Эта версия устарела». Подобное уже было с программами для управления банковскими услугами. То есть вам все равно придется переустановить приложение, загрузив его через один из рекомендованных источников.

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Если программа была установлена вручную через APK, то при появлении новой версии приложения МегаФон вы получите уведомление внутри личного кабинета. Останется нажать кнопку «Обновить», а после загрузки файла подтвердить установку апдейта. Если оповещение не поступит, скачайте личный кабинет МегаФон на сайте оператора, где всегда есть актуальная версия, и подтвердите обновление.

Легче всего обновить приложение МегаФон пользователям, которые загрузили программу через сторонний магазин. Апдейт либо загрузится автоматически, если в настройках апстора включена функция автообновлений, либо вам понадобится нажать кнопку «Обновить» на странице программы в одном из магазинов:

Во избежание проблем с загрузкой и установкой обновлений рекомендуется использовать только один источник. То есть, если вы, к примеру, скачивали МегаФон на Андроид через GetApps, то не стоит обновлять приложение вручную или через AppGallery — продолжайте использовать для этих целей GetApps.