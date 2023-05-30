Как перенести приложения с телефона на телефон

Когда мы переходим с одного телефона на другой, нам важно, чтобы на новом устройстве были все данные, включая приложения. Выполнить перенос предлагается при первом включении гаджета. Но что делать, если девайс уже настроен, а вам нужно просто перенести приложения на другой телефон? Подробно ответим на этот вопрос в сегодняшнем материале, предложив несколько способов передачи программ с Android на Android и с Android на iOS.

Как перенести приложения с Андроида на Андроид

Прежде всего рекомендую прочитать материал с рассказом о том, как правильно настроить смартфон Xiaomi. Даже если у вас устройство другого производителя, изложенная там инструкция все равно будет актуальна, поскольку в процессе передачи данных задействуются настройки Google, одинаковые на большинстве девайсов за исключением HUAWEI. А мы отдельно поговорим о способах, как перенести приложение на новый телефон, если он уже настроен.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Синхронизация аккаунта Google

Самый простой способ перенести приложения на другой смартфон — авторизоваться в учетной записи Google. Если вы уже вошли, выполните выход из аккаунта Гугл на новом устройстве, а затем действуйте по инструкции:

Откройте настройки на новом смартфоне. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация», после чего — «Добавить аккаунт». Выберите «Google», после чего введите логин и пароль для входа в аккаунт, который используется на старом устройстве. В процессе настройки вам будет предложено перенести приложения на другой Андроид. Поставьте галочки напротив нужных программ и нажмите кнопку «Восстановить».

Система предложит восстановить приложения, которые были установлены на предыдущем смартфоне через Play Маркет. Если программ нет в магазине Google, то придется либо скачивать софт вручную, либо обратиться ко второму варианту переноса.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Приложение для переноса данных

Еще один хороший способ, как перенести приложения на новый телефон, заключается в использовании специального софта. В качестве примера предлагаю рассмотреть программу Mi Mover, которую нужно установить на оба устройства, а затем действовать по инструкции:

Запустите Mi Mover на двух смартфонах. На старом нажмите «Старое», а на новом — «Новое». На первом устройстве выберите смартфон, на который нужно перенести приложения. Снимите все галочки за исключением «Данные системных приложений» и «Сторонние приложения». Нажмите кнопку «Отправить».

Скачать Mi Mover

Теперь остается дождаться, когда на новый смартфон скачаются все приложения. В зависимости от количества передаваемых программ это может занять от нескольких минут до получаса. Также на скорость передачи данных будет влиять качество интернет-соединения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как передать приложение с телефона на телефон

Пару лет назад мы писали о том, как передать приложение с Андроида на Андроид через Google Play. Чтобы не повторяться, в качестве способа отправки одной или нескольких программ предлагаю следующий вариант:

Установите на старый смартфон приложение Cx File Explorer. Запустите его. Перейдите в раздел «Программы». Поставьте галочки напротив приложений, которые нужно отправить. Нажмите кнопку «Поделиться» и передайте программы любым удобным способом.

Скачать Cx File Explorer

Так вы передадите APK с телефона на телефон. То есть, в отличие от ранее рассмотренных способов переноса, приложение на новом устройстве придется устанавливать вручную. Если вы не знаете, что для этого нужно, прочитайте наш текст, в котором подробно описывался процесс установки APK на Android.

Читайте также: Как установить файл APK на Android

Как перенести приложения с Андроида на Айфон

Сложнее будут обстоять дела, если вам требуется перенести приложения с Андроида на Айфон. Без танцев с бубнами это можно сделать только при первой настройке Apple iPhone, о чем мы рассказывали в другом тексте. Как альтернативный вариант предлагаю рассмотреть программу MobileTrans, позволяющую перенести приложения с Android на iOS, но только платно:

Запустите MobileTrans на обоих устройствах. На старом нажмите «С телефона на телефон», а затем — «iPhone». На Apple iPhone последовательно выберите «С телефона на телефон» и «Новый телефон». На Android-смартфоне снимите все галочки, оставив только одну напротив пункта «Приложения». Нажмите кнопку «Отправить». На экране появится QR-код, который нужно отсканировать камерой Айфона, чтобы подтвердить прием.

MobileTrans в Google Play

MobileTrans в App Store

Проблема данного способа заключается не только в необходимости оформления платной подписки, но и в том, что сделать это из нашей страны не получится, поскольку в магазине Google Play заблокированы транзакции для российских пользователь. Поэтому либо придется устанавливать приложения вручную, либо вы будете вынуждены сделать сброс настроек Айфона для его повторной настройки и передачи программ. То же самое касается сценария, если нужно выполнить обратный перенос с iOS на Android.