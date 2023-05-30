Как перенести приложения с телефона на телефон

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Герман Вологжанин

Когда мы переходим с одного телефона на другой, нам важно, чтобы на новом устройстве были все данные, включая приложения. Выполнить перенос предлагается при первом включении гаджета. Но что делать, если девайс уже настроен, а вам нужно просто перенести приложения на другой телефон? Подробно ответим на этот вопрос в сегодняшнем материале, предложив несколько способов передачи программ с Android на Android и с Android на iOS.

Как перенести приложения с телефона на телефон. Перенести приложения можно даже на iPhone, но с определенными условиями. Фото.

Перенести приложения можно даже на iPhone, но с определенными условиями

Как перенести приложения с Андроида на Андроид

Прежде всего рекомендую прочитать материал с рассказом о том, как правильно настроить смартфон Xiaomi. Даже если у вас устройство другого производителя, изложенная там инструкция все равно будет актуальна, поскольку в процессе передачи данных задействуются настройки Google, одинаковые на большинстве девайсов за исключением HUAWEI. А мы отдельно поговорим о способах, как перенести приложение на новый телефон, если он уже настроен.

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Синхронизация аккаунта Google

Самый простой способ перенести приложения на другой смартфон — авторизоваться в учетной записи Google. Если вы уже вошли, выполните выход из аккаунта Гугл на новом устройстве, а затем действуйте по инструкции:

  1. Откройте настройки на новом смартфоне.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация», после чего — «Добавить аккаунт».
  3. Выберите «Google», после чего введите логин и пароль для входа в аккаунт, который используется на старом устройстве.
  4. В процессе настройки вам будет предложено перенести приложения на другой Андроид. Поставьте галочки напротив нужных программ и нажмите кнопку «Восстановить».
Синхронизация аккаунта Google. Нужно войти в тот же аккаунт, что используется в Google Play на старом телефоне. Фото.

Нужно войти в тот же аккаунт, что используется в Google Play на старом телефоне

Система предложит восстановить приложения, которые были установлены на предыдущем смартфоне через Play Маркет. Если программ нет в магазине Google, то придется либо скачивать софт вручную, либо обратиться ко второму варианту переноса.

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Приложение для переноса данных

Еще один хороший способ, как перенести приложения на новый телефон, заключается в использовании специального софта. В качестве примера предлагаю рассмотреть программу Mi Mover, которую нужно установить на оба устройства, а затем действовать по инструкции:

  1. Запустите Mi Mover на двух смартфонах.
  2. На старом нажмите «Старое», а на новом — «Новое».
  3. На первом устройстве выберите смартфон, на который нужно перенести приложения.
  4. Снимите все галочки за исключением «Данные системных приложений» и «Сторонние приложения».
  5. Нажмите кнопку «Отправить».
Приложение для переноса данных. Можно воспользоваться и другим приложением из этой категории. Фото.

Можно воспользоваться и другим приложением из этой категории

Скачать Mi Mover

Теперь остается дождаться, когда на новый смартфон скачаются все приложения. В зависимости от количества передаваемых программ это может занять от нескольких минут до получаса. Также на скорость передачи данных будет влиять качество интернет-соединения.

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Как передать приложение с телефона на телефон

Пару лет назад мы писали о том, как передать приложение с Андроида на Андроид через Google Play. Чтобы не повторяться, в качестве способа отправки одной или нескольких программ предлагаю следующий вариант:

  1. Установите на старый смартфон приложение Cx File Explorer.
  2. Запустите его.
  3. Перейдите в раздел «Программы».
  4. Поставьте галочки напротив приложений, которые нужно отправить.
  5. Нажмите кнопку «Поделиться» и передайте программы любым удобным способом.
Как передать приложение с телефона на телефон. Отправить приложение можно через мессенджеры Bluetooth или любым другим удобным способом. Фото.

Отправить приложение можно через мессенджеры Bluetooth или любым другим удобным способом

Скачать Cx File Explorer

Так вы передадите APK с телефона на телефон. То есть, в отличие от ранее рассмотренных способов переноса, приложение на новом устройстве придется устанавливать вручную. Если вы не знаете, что для этого нужно, прочитайте наш текст, в котором подробно описывался процесс установки APK на Android.

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Как перенести приложения с Андроида на Айфон

Сложнее будут обстоять дела, если вам требуется перенести приложения с Андроида на Айфон. Без танцев с бубнами это можно сделать только при первой настройке Apple iPhone, о чем мы рассказывали в другом тексте. Как альтернативный вариант предлагаю рассмотреть программу MobileTrans, позволяющую перенести приложения с Android на iOS, но только платно:

  1. Запустите MobileTrans на обоих устройствах.
  2. На старом нажмите «С телефона на телефон», а затем — «iPhone».
  3. На Apple iPhone последовательно выберите «С телефона на телефон» и «Новый телефон».
  4. На Android-смартфоне снимите все галочки, оставив только одну напротив пункта «Приложения».
  5. Нажмите кнопку «Отправить».
  6. На экране появится QR-код, который нужно отсканировать камерой Айфона, чтобы подтвердить прием.
Как перенести приложения с Андроида на Айфон. Функция передачи приложений в этой программе является платной. Фото.

Функция передачи приложений в этой программе является платной

MobileTrans в Google Play

MobileTrans в App Store

Проблема данного способа заключается не только в необходимости оформления платной подписки, но и в том, что сделать это из нашей страны не получится, поскольку в магазине Google Play заблокированы транзакции для российских пользователь. Поэтому либо придется устанавливать приложения вручную, либо вы будете вынуждены сделать сброс настроек Айфона для его повторной настройки и передачи программ. То же самое касается сценария, если нужно выполнить обратный перенос с iOS на Android.

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