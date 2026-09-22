Госуслуги — это уже не просто сайт для записи к врачу по инструкции нашего журналиста Ивана Герасимова. Там хранятся налоги, штрафы, пенсионные данные, загранпаспорт, оформление льгот и ещё десятки услуг. Потерять доступ неприятно, но не страшно — почти в любой ситуации его можно вернуть. Разбираю по шагам: от простых случаев к сложным.

Сначала проверьте сохранённые пароли на Android

Прежде чем запускать процедуру восстановления — проверьте, не сохранился ли пароль автоматически. На Android это часто происходит без участия пользователя.

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Сначала сделайте так:

Откройте «Настройки» смартфона. Перейдите в раздел «Google — Менеджер паролей». В строке поиска введите gosuslugi.ru — если пароль сохранён, он появится в списке. Нажмите на запись и подтвердите личность отпечатком пальца или PIN-кодом смартфона — пароль отобразится.

Второй вариант — Google Chrome. Откройте браузер, нажмите на три точки в правом верхнем углу, перейдите в «Менеджер паролей» и также поищите gosuslugi.ru. Важная оговорка: в самом приложении Госуслуг посмотреть действующий пароль нельзя — только через менеджер паролей. Если пароля там нет, то переходим к восстановлению.

Как восстановить пароль, если телефон или почта доступны

Это самый простой сценарий — и самый распространённый. Если у вас есть доступ к номеру телефона или электронной почте, которые были привязаны к аккаунту, восстановление займёт несколько минут:

Откройте приложение Госуслуг на Android или перейдите на gosuslugi.ru в браузере. На экране входа нажмите «Я не знаю пароль» или «Восстановить». Введите номер телефона или электронную почту, привязанные к аккаунту. Если система запросит — подтвердите личность данными паспорта, СНИЛС или ИНН. Получите SMS-код или перейдите по ссылке из письма на почту. Пройдите дополнительную проверку, если система её запросит. Установите новый пароль.

Полезный нюанс: если вы не помните, какой именно телефон или почта привязаны к аккаунту — попробуйте войти через СНИЛС. После ввода СНИЛС система запросит дополнительные данные для проверки личности и покажет частично скрытый номер телефона или почту. После проверки может появляться защитная пауза (о ней мы писали в отдельном тексте), после которой выдаётся одноразовый пароль с ограниченным сроком действия — это нормально.

Что делать, если SMS-код не приходит

Одна из самых частых жалоб при восстановлении. Код не пришёл, а система уже запрашивает его. Несколько причин и решений:

Проверьте правильность номера . Иногда аккаунт зарегистрирован на старый номер, который вы уже не используете.

. Иногда аккаунт зарегистрирован на старый номер, который вы уже не используете. Не запрашивайте код несколько раз подряд . Слишком частые запросы блокируют отправку — подождите несколько минут.

. Слишком частые запросы блокируют отправку — подождите несколько минут. Проверьте блокировку сервисных SMS . Некоторые операторы блокируют SMS от коротких номеров — уточните в приложении оператора или позвоните в поддержку.

. Некоторые операторы блокируют SMS от коротких номеров — уточните в приложении оператора или позвоните в поддержку. Переключитесь между Wi-Fi и мобильным интернетом . Иногда одно соединение работает лучше другого при получении SMS.

. Иногда одно соединение работает лучше другого при получении SMS. Отключите VPN , если он активен — он может мешать получению кода (подробную инструкцию ищите на нашем сайте).

, если он активен — он может мешать получению кода (подробную инструкцию ищите на нашем сайте). Попробуйте восстановление через email, если SMS не приходит — это равноценный способ.

Отдельный важный момент: если при восстановлении система показывает чужой или незнакомый номер — это уже не забытый пароль. Это признак того, что аккаунт мог быть взломан. Что делать в этом случае — в последнем разделе. Обсудить вопросы по Госуслугам можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Что делать, если не помните телефон и почту

Ситуация сложная, но решаемая. Логином Госуслуг может выступать телефон, электронная почта или СНИЛС. Если забыли один — попробуйте другой. Официальный канал Госуслуг прямо рекомендует: забыли телефон — попробуйте почту или СНИЛС.

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Если ни один из вариантов не работает — есть два пути:

Через центр обслуживания . Возьмите с собой паспорт и СНИЛС и найдите ближайший центр обслуживания Госуслуг — это не обязательно МФЦ, но МФЦ подходит. Сотрудник поможет восстановить доступ к существующей записи и выдаст временные данные для входа.

. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС и найдите ближайший центр обслуживания Госуслуг — это не обязательно МФЦ, но МФЦ подходит. Сотрудник поможет восстановить доступ к существующей записи и выдаст временные данные для входа. Через онлайн-банк. Ряд российских банков поддерживает подтверждение и восстановление учётной записи Госуслуг прямо в своём приложении. Пользователь проходит идентификацию личности через банк и получает доступ к существующему аккаунту. Список банков, которые поддерживают эту функцию, меняется, поэтому актуальный перечень стоит проверить в разделе помощи на gosuslugi.ru.

И важное предупреждение: не создавайте второй аккаунт. Если у вас уже есть подтверждённая запись, второй аккаунт не даст доступа к вашим данным — только создаст путаницу. Правильное решение — восстановить доступ именно к существующей учётной записи.

Как проверить, не взломан ли аккаунт

Иногда то, что кажется забытым паролем, — на самом деле кое-что серьёзнее. Тревожные признаки, которые стоит учитывать:

привычный пароль внезапно перестал работать без видимых причин;

при восстановлении система показывает незнакомый номер телефона или почту;

приходили уведомления о входе в аккаунт, которого вы не совершали;

в истории появились незнакомые заявления, согласия или действия от вашего имени.

Если хотя бы один из этих признаков совпадает — сначала восстановите доступ, а потом сразу же проверьте аккаунт:

Войдите в Госуслуги. Перейдите в «Профиль — Безопасность — Действия в системе». Просмотрите историю входов — незнакомые устройства или геолокации сразу бросятся в глаза. Завершите все посторонние сеансы. Проверьте раздел «Согласия и доверенности» — убедитесь, что там нет ничего, чего вы не подписывали.

После этого смените пароль на новый (сложный), а ещё по возможности включите двухфакторную аутентификацию. Главное не паниковать и действовать последовательно. Актуальные советы по цифровой безопасности публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.