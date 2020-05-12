Как автоматически менять обои на Android

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Иван Кузнецов 0

Сегодня сложно придумать более личную вещь, чем смартфон. Мы используем его в качестве средства общения, развлечений, управления финансами, хранения важных данных и много чего ещё. Даже сложно представить, с чем его можно сравнить, ведь ни секретарь, ни консьерж обычно не выполняют таких поручений, которые принято отдавать смартфонам. В результат мы привыкаем к ним настолько, что соглашаемся заменить на новую модель только в самых крайних ситуациях. Однако это не значит, что нам не хочется что-то поменять в аппарате во время эксплуатации.

Надоел свой рисунок рабочего стола? Просто настройте автозамену

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Microsoft представила приложение Bing Wallpapers для Android, которое не только обладает обширной библиотекой заставок и фоновых рисунков для экрана блокировки, но и позволяет ежедневно менять их на новые. Достаточно просто выбрать набор изображений, которые соответствуют вашему вкусу, и установить одно из них на рабочий стол. После этого включится специальный таймер, который будет отсчитывать время до истечения срока использования конкретной картинки и менять её на другую из той же тематики.

Приложение с обоями для Android

На данный момент приложение Bing Wallpaper может быть доступно в Google Play далеко не всем пользователям, поэтому, если вы не можете скачать его из официального каталога, придётся обращаться к неофициальным. Я сам не сторонник такого подхода, поскольку считаю его небезопасным, но чего не сделаешь ради подробной инструкции, которая практически наверняка будет пользоваться вниманием аудитории AndroidInsider.ru. Поэтому я просто взял и скачал Bing Wallpaper на APKMirror. Поступать аналогичным образом советую только при наличии достаточной уверенности в том, что вам это нужно.

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  • Перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите параметр «Загрузка из неизвестных источников»;
  • Перейдите в Google Play или на APKMirror и скачайте приложение Bing Wallpaper;

Включите автозамену изображений рабочего стола и назначьте период

  • Если вы скачали APK-файл на APKMirror, перейдите в Chrome – «Скачанные файлы» и установите приложение;
  • Запустите приложение, перейдите в контекстное меню, а оттуда в Auto Change Wallpaper и назначьте период обновления изображений.

Качественные обои для Android

Установите понравившееся изображение и через день его заменит другое из той же категории

Bing Wallpaper действительно включает в себя широкий ассортимент изображений, посвящённых самым разным темам. Вы не найдёте здесь черепов в огне, крестов, увитых плющом и прочий трэш, не имеющий художественной ценности. Здесь собраны качественные фотографии, сделанные профессиональными фотографами, а также автоматическими системами фотосъёмки, например, если речь идёт о фотографиях космических тел, других планет, Земли или её спутника. При желании можно отсортировать снимки по странам, категориям и даже по превалирующему цвету.

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Если вам лень искать самостоятельно, вы можете перейти в раздел Daily Image, который ежедневно обновляется и предлагает вам изображения по актуальным событиям. Например, я обнаружил там фотографии средневековых фресок, витражей и гобеленов, которые ежедневно меняются у меня на новые, удивляя меня день за днём. Теперь для меня стало своего рода квестом угадывать, какая картинка появится на рабочем столе на этот раз. Я ещё ни разу не угадал, но и ни разу не пожалел, что включил автообновление.

Как найти обои для Android

Найдите картинку себе по вкусу

Bing Wallpaper хорош ещё и тем, что предоставляет доступ не только к имеющимся изображениям, но и многим другим, доступ к которым открывает встроенный поисковик. Поэтому, если хотите получить что-то уж совсем нетипичное, просто забейте название интересующих вас картинок и посмотрите, что вам предложит Bing. Впрочем, лично мне ни разу не пришлось обращаться к сторонним изображениям, поскольку штатного набора было более чем достаточно.

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Без недостатков, к сожалению, тоже не обошлось. Во-первых, это, конечно, недоступность в Google Play. Из-за этого многим пользователям придётся искать приложение на альтернативных площадках, что, как ни крути, может быть опасно. Во-вторых, это отсутствие локализации на русский язык. Несмотря на то что здесь нет сложных лингвистических конструкций, а управление чрезвычайно интуитивно, потреблять контент на русском языке, очевидно, было бы гораздо приятнее.

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