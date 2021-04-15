Как добавить и удалить карту из Google Play

Несмотря на то что пользователи Android имеют возможность скачивать взломанные версии платных приложения на пиратских сайтах, адекватные люди всё-таки предпочитают покупать софт в Google Play. В конце концов, спиратить подписку не получится даже при всём желании, а без них многие уже не представляют своей жизни. Поэтому – хочешь, не хочешь, — а карту к Google Play привязывать надо, даже если пользоваться ей собираешься от силы раз в месяц, а то и реже. Другое дело, что многие понятия не имеют, как это делать. Значит, будем разбираться.

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Первым делом уточню, что привязать к Google Play можно вообще любую карту. Это может быть хоть «пластик» MasterCard, Visa, American Express или Мир, хоть виртуальная карта Maestro, хоть PayPal. Поэтому совершенно неважно, услугами какого банка и какой платёжной системы вы пользуетесь, привязать можно будет абсолютно любую карту, за исключением разве что каких-то совсем специфических карт из Китая. С ними у Google Play могут возникнуть проблемы.

Как привязать карту к Гугл Плей

Привязать карту можно несколькими способами, я же разберу самый простой и удобный:

Запустите Google Play и нажмите на значок профиля;

В открывшемся окне выберите «Платежи и подписки»;

Откройте вкладку «Способы оплаты» и пролистайте вниз;

Нажмите «Добавить банковскую карту» и перейдите на сайт Google;

Введите данные банковской карты и подтвердите привязку.

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Перед привязкой карты очень важно убедиться, что там есть деньги. Потому что Google спишет у вас и тут же вернёт небольшую сумму. Как правило, это 5-15 рублей, если вы выбираете регион «Россия» и 1 доллар (75-80 рублей), если вы выбираете США. Если денег на карте нет, то привязка не пройдёт, и вам понадобится пополнить счёт и проделать все те же манипуляции повторно.

Как включить отпечаток в Google Play

После привязки карты она будет использоваться для оплаты всех покупок, встроенных товаров в приложениях и подписок. Поэтому для вашей же безопасности рекомендуется включить подтверждение тразакций при помощи биометрии:

Перейдите в Google Play и нажмите на значок профиля;

В открывшемся окне выберите и откройте «Настройки»;

Во вкладке «Личные» выберите «Биометрическая аутентификация»;

Введите пароль от электронной почты для подтверждения действия.

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Теперь ни одна покупка не пройдёт без подтверждения отпечатком вашего пальца. Это очень важная защитная функция, поскольку не позволит тем, кто имеет доступ к вашему смартфону – например, членам вашей семьи – покупать что-то самостоятельно без вашего ведома. Всякий раз, когда будет нажата кнопка покупки или оплаты подписки, на экране будет появляться окно с запросом верификации платежа биометрией.

Как удалить карту из Google Play

Отвязать ранее привязанную карту можно ровно по тому же сценарию, что и привязать:

Запустите Google Play и нажмите на значок профиля;

В открывшемся окне выберите «Платежи и подписки»;

Откройте вкладку «Способы оплаты» и пролистайте вниз;

Нажмите «Другие настройки платежей» и перейдите на сайт Google;

Найдите нужную карту и нажмите кнопку «Удалить» под ней.

Чем Google Play отличается от Google Store и что там можно купить

Важно понимать, что само по себе удаление карты из Google Play не отменяет подписки, которые к ней привязаны. Плата за них так и будет списываться, даже если вы отвяжете её от аккаунта. Поэтому рекомендуется сначала отключить подписки. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной статье – обязательно почитайте. Причём отключать подписки нужно до того, как отвязывать карту, чтобы не спровоцировать конфликт.