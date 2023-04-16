Как настроить переадресацию на телефоне Android

Являясь нашим главным средством коммуникации, смартфон предлагает много функций для общения. Мы стараемся рассказывать о них во всех подробностях, так как порой даже самые привычные опции и услуги скрывают массу нюансов. Например, переадресация на телефоне. Думаете, что даже ребенок знает, для чего она нужна и как работает? Как бы не так! Сегодня мы разберемся в особенностях настройки переадресации, а также поговорим о подводной части айсберга, которая может стать для вас источником непредвиденных расходов.

Что такое переадресация на телефоне

Любая переадресация — это изменение вашего адреса, под которым чаще всего подразумеваются контактные данные (телефон). Допустим, кто-то вас набирает, но попадает на совершенно другой номер. Это и есть переадресация вызова. Кстати, существует несколько ее видов:

полная (все звонки перенаправляются на другой номер);

если номер занят (только в момент, когда вы с кем-то разговариваете или сбрасываете трубку);

если нет ответа (когда вы не отвечаете на звонок);

если номер недоступен (при нахождении вне зоны действия сети).

Зачем нужна переадресация звонков на другой номер? Например, для работы автоответчика на Андроид. Кроме того, она будет полезна, если вы сменили телефон, но друзья и коллеги продолжают набирать старый.

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Как бы то ни было, вызовами дело не ограничивается. Также существует переадресация писем, поступающих на электронную почту, и SMS-сообщений. Их тоже можно направить на другой адрес. Однако такая переадресация на Андроид будет включаться иначе, о чем мы поговорим далее.

Стоимость переадресации

Но сначала затронем тему цены. За пересылку писем на другой почтовый ящик с вас не возьмут ни копейки. А вот переадресация звонков на телефоне является бесплатной лишь отчасти. Подключение услуги ничего не стоит, но все переадресованные вызовы будут тарифицироваться даже в том случае, если у вас есть пакет минут. В частности, на билайне каждая минута направленного на другой номер звонка стоит 3.5 ₽. Поэтому не забудьте уточнить информацию о стоимости переадресации по номеру горячей линии оператора или на официальном сайте.

Отдельный вопрос — SMS. Переадресацию сообщений нельзя включить в настройках телефона. Она активируется как отдельная услуга, чья стоимость отличается в зависимости от оператора. Также есть серьезная разница в условиях ее предоставления, о чем мы поговорим позже.

Как настроить переадресацию

Включение переадресации — дело нехитрое. Во всяком случае это касается изменения номера для входящих звонков. Переадресация СМС и писем, поступающих на электронный ящик, активируется иначе. Поэтому предлагаю рассмотреть каждый вид по отдельности.

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Как сделать переадресацию звонков

Переадресация на другой номер включается через настройки вашего смартфона и не требует обращения к оператору связи ни очно, ни заочно при помощи приложения. Вам понадобится лишь:

Открыть настройки устройства. Через поисковую строку перейти в раздел «Переадресация». Выбрать вид перенаправления вызовов. Ввести номер. Нажать кнопку «Включить».

Есть и еще один способ, как сделать переадресацию на другой номер. В целом, он повторяет предыдущий вариант, но для доступа к настройкам используется ваше приложение для совершения звонков (например, Google Телефон):

Запустите звонилку. Откройте ее настройки через «три точки». Перейдите в раздел «Аккаунты для звонков», а затем — «Переадресация». Выполните шаги 3-5 из предыдущей инструкции.

Наконец, переадресация на Андроид может включиться автоматически вместе с функцией, чья работа требует направления вызовов на другой номер. К слову, такое происходит после активации автоответчика Алиса от Яндекса.

Переадресация СМС на другой номер

Если вы включите перенаправление вызовов через настройки телефона, то сообщения продолжат поступать на старый номер. А все потому, что переадресация СМС — отдельная история, сценарий которой отличается в зависимости от оператора:

Переадресация СМС МегаФон. Работает только на SIM-картах, предназначенных для модема, роутера или умных устройств. Является бесплатной, но активируется только по номеру горячей линии МегаФон или при личном обращении в один из офисов оператора.

Работает только на SIM-картах, предназначенных для модема, роутера или умных устройств. Является бесплатной, но активируется только по номеру горячей линии МегаФон или при личном обращении в один из офисов оператора. Переадресация СМС на МТС. Входит в состав услуги SMS Pro, которая является бесплатной. Но самая переадресация сообщений тарифицируется в соответствии с условиями ТП. Услуга активируется через мобильное приложение МТС или личный кабинет.

Входит в состав услуги SMS Pro, которая является бесплатной. Но самая переадресация сообщений тарифицируется в соответствии с условиями ТП. Услуга активируется через мобильное приложение МТС или личный кабинет. Переадресация СМС билайн. На данный момент эта услуга недоступна.

На данный момент эта услуга недоступна. Переадресация СМС Теле2. Опция является бесплатной и активируется либо через мобильное приложение Tele2, либо через личный кабинет. Также для ее активации можно воспользоваться USSD-запросом формата *286*1*номер#, который нужно ввести в номеронабирателе телефона.

Все операторы, предоставляющие эту услугу, также устанавливают несколько условий. Во-первых, не работает переадресация сообщений банков и прочих сервисов. Во-вторых, указанный для перенаправления номер должен принадлежать вам.

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Переадресация на другую почту

Настроить переадресацию писем можно только через полную версию почтового сервиса. Сделать это получится на компьютере, либо на телефоне после нажатия на соответствующую кнопку в меню вашего e-mail.

Теперь поговорим о том, как сделать переадресацию почты. Алгоритм будет отличаться в зависимости от используемого сервиса. В качестве примера рассмотрим почту Яндекса:

Откройте веб-версию сервиса. Нажмите на «шестеренку». Перейдите в раздел «Все настройки», а затем — «Правила обработки писем». Нажмите «Создать правило». Поставьте галочку напротив пункта «Переслать по адресу» и укажите нужный e-mail. Сохраните изменения.

Переадресация почты Гугл происходит иначе, хотя вам тоже нужно воспользоваться десктопной версией сервиса. Далее необходимо открыть «Все настройки» и раздел «Пересылка и POP/IMAP», где вы сможете добавить новый адрес.

Как отключить переадресацию на телефоне

В конце несколько слов о том, как отключить переадресацию вызова. Тут все довольно просто, но не без нюансов:

Откройте раздел «Переадресация» в настройках телефона или приложения для звонков. Выберите тип перенаправления вызовов. Нажмите кнопку «Отключить».

Некоторые виды переадресации не отключаются (например, если номер недоступен). Впрочем, все зависит от отдельно взятого оператора. Отключение переадресации СМС происходит по той же инструкции, что и активация (то есть по номеру горячей линии, в офисе или приложении), а перенаправление писем можно убрать через настройки полной версии почтового сервиса.