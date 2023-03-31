Как откалибровать экран смартфона на Android и зачем это нужно

Сколько бы мы ни рассуждали о важности процессоров и возможностях камер современных смартфонов, главным их компонентом был и остается экран. Именно через него мы потребляем контент и взаимодействуем с гаджетом. Причем мало купить телефон с хорошим экраном, важно его правильно настроить. Зачем? Хотя бы ради того, чтобы отображаемые на дисплее цвета соответствовали нашим вкусовым предпочтениям, а тачскрин как можно быстрее реагировал на касания. И для этого необходимо выполнить калибровку экрана Андроид.

Что такое калибровка экрана

Если не углубляться в сложную терминологию, калибровкой экрана можно назвать настройку его цветопередачи. Обычным пользователям она помогает сделать дисплей более приятным глазу, а фотографы и дизайнеры с ее помощью получают возможность добиться корректного отображения цветов, что играет важную роль в их профессии.

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Калибровка экрана телефона бывает простой и сложной. Первый тип настройки доступен на всех моделях без исключения и представляет из себя регулировку всего двух параметров: яркости и цветового тона. На некоторых устройствах (преимущественно флагманского сегмента) доступна расширенная калибровка, состоящая из:

выбора цветового пространства (DCI-P3 или sRGB);

настройки RGB;

регулировки HSV (тон, насыщенность, яркость);

контраста;

цветовой гаммы.

Несколько слов о цветовом пространстве. Как правило, на выбор доступно два варианта: sRGB или DCI-P3. Первый отображает 35% видимых цветов, а второй — более 45%. И зачем выбирать, спросите вы? А дело в том, что чрезмерная насыщенность DCI-P3 раздражает некоторых пользователей, и они жалуются на кислотные цвета. Поэтому иногда целесообразно переключиться на более привычный sRGB.

Наконец, нельзя забывать, что смартфоны оснащены сенсорными экранами. Следовательно, важно настроить не только их цветопередачу, но и работу тачскрина. Далее мы разберем оба варианта калибровки экрана.

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Как откалибровать экран

Цветопередачу удается настроить только стандартными средствами смартфона. И в этом отношении хочется похвалить возможности калибровки экрана Xiaomi, предлагающие огромное количество параметров. Не стану исключать, что на устройствах других производителей тоже доступны расширенные настройки, но в качестве примера рассмотрим именно Xiaomi. И вот, как откалибровать экран на Андроид:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Экран». Во вкладке «Яркость» настройте соответствующий параметр или активируйте функцию автояркости, которая будет отталкиваться от окружающего освещения. Откройте вкладку «Цветовая схема» для получения доступа к основным настройкам.

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Итак, на большинстве смартфонов вы сможете выбрать один из пресетов, а также отрегулировать тон картинки, сделав ее более теплой или, напротив, холодной. Но самое интересное скрывается в разделе «Расширенные настройки».

Это идеальное место для настройки экрана телефона, если вы работаете с графикой. Здесь можно выбрать цветовой охват, отрегулировать параметры красного, зеленого и синего цветов, а также выставить нужный уровень контрастности. Конечно, обычному человеку подобные настройки не нужны, но порой методом тыка удается добиться классных результатов. А при необходимости вы всегда можете сбросить параметры, чтобы вернуться к начальным значениям.

Калибровка тачскрина

Калибровка сенсора — важная процедура, от которой, впрочем, не стоит ждать чудес. Итоговый уровень чувствительности все равно зависит от качества тачскрина, а дополнительная настройка только поможет выжать максимум из экрана вашего смартфона. Тем не менее, лишней она точно не будет.

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На некоторых смартфонах калибровку тачскрина Android удается выполнить через инженерное меню. Но я рекомендую обращаться к помощи специальных приложений. Рассмотрим две программы:

Решая одну и ту же задачу, они по-разному подходят к ее выполнению. Touchscreen Calibration предлагает откалибровать сенсор, совершив несколько действий: нажатие, удержание, свайп, сведение. Так приложение выбирает оптимальные параметры для каждого варианта.

Touchscreen Repair работает иначе. Здесь калибровка тачскрина выполняется через одно действие — нажатие. Но повторить его придется несколько раз и в разных областях.

По личным ощущениям могу сказать, что калибровка сенсорного экрана действительно делает его чуточку отзывчивее. Только не забудьте перезагрузить смартфон и прочитать наш текст о разнице тачскринов, где рассказывалось о многих других параметрах, отличающих хороший сенсор от плохого.