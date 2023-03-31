Как откалибровать экран смартфона на Android и зачем это нужно

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Герман Вологжанин

Сколько бы мы ни рассуждали о важности процессоров и возможностях камер современных смартфонов, главным их компонентом был и остается экран. Именно через него мы потребляем контент и взаимодействуем с гаджетом. Причем мало купить телефон с хорошим экраном, важно его правильно настроить. Зачем? Хотя бы ради того, чтобы отображаемые на дисплее цвета соответствовали нашим вкусовым предпочтениям, а тачскрин как можно быстрее реагировал на касания. И для этого необходимо выполнить калибровку экрана Андроид.

Как откалибровать экран смартфона на Android и зачем это нужно. Важно правильно настроить экран, чтобы он корректно отображал цвета. Фото.

Важно правильно настроить экран, чтобы он корректно отображал цвета

Что такое калибровка экрана

Если не углубляться в сложную терминологию, калибровкой экрана можно назвать настройку его цветопередачи. Обычным пользователям она помогает сделать дисплей более приятным глазу, а фотографы и дизайнеры с ее помощью получают возможность добиться корректного отображения цветов, что играет важную роль в их профессии.

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Калибровка экрана телефона бывает простой и сложной. Первый тип настройки доступен на всех моделях без исключения и представляет из себя регулировку всего двух параметров: яркости и цветового тона. На некоторых устройствах (преимущественно флагманского сегмента) доступна расширенная калибровка, состоящая из:

  • выбора цветового пространства (DCI-P3 или sRGB);
  • настройки RGB;
  • регулировки HSV (тон, насыщенность, яркость);
  • контраста;
  • цветовой гаммы.

Несколько слов о цветовом пространстве. Как правило, на выбор доступно два варианта: sRGB или DCI-P3. Первый отображает 35% видимых цветов, а второй — более 45%. И зачем выбирать, спросите вы? А дело в том, что чрезмерная насыщенность DCI-P3 раздражает некоторых пользователей, и они жалуются на кислотные цвета. Поэтому иногда целесообразно переключиться на более привычный sRGB.

Что такое калибровка экрана. Пространство DCI-P3 отображает больше оттенков цвета. Фото.

Пространство DCI-P3 отображает больше оттенков цвета

Наконец, нельзя забывать, что смартфоны оснащены сенсорными экранами. Следовательно, важно настроить не только их цветопередачу, но и работу тачскрина. Далее мы разберем оба варианта калибровки экрана.

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Как откалибровать экран

Цветопередачу удается настроить только стандартными средствами смартфона. И в этом отношении хочется похвалить возможности калибровки экрана Xiaomi, предлагающие огромное количество параметров. Не стану исключать, что на устройствах других производителей тоже доступны расширенные настройки, но в качестве примера рассмотрим именно Xiaomi. И вот, как откалибровать экран на Андроид:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Экран».
  3. Во вкладке «Яркость» настройте соответствующий параметр или активируйте функцию автояркости, которая будет отталкиваться от окружающего освещения.
  4. Откройте вкладку «Цветовая схема» для получения доступа к основным настройкам.
Как откалибровать экран. Чтобы настроить чистые цвета, расположите рядом со смартфона лист бумаги, и попытайтесь сделать белый фон на экране таким же. Фото.

Чтобы настроить чистые цвета, расположите рядом со смартфона лист бумаги, и попытайтесь сделать белый фон на экране таким же

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Итак, на большинстве смартфонов вы сможете выбрать один из пресетов, а также отрегулировать тон картинки, сделав ее более теплой или, напротив, холодной. Но самое интересное скрывается в разделе «Расширенные настройки».

Как откалибровать экран. В расширенных настройках скрываются параметры для настоящих профессионалов. Фото.

В расширенных настройках скрываются параметры для настоящих профессионалов

Это идеальное место для настройки экрана телефона, если вы работаете с графикой. Здесь можно выбрать цветовой охват, отрегулировать параметры красного, зеленого и синего цветов, а также выставить нужный уровень контрастности. Конечно, обычному человеку подобные настройки не нужны, но порой методом тыка удается добиться классных результатов. А при необходимости вы всегда можете сбросить параметры, чтобы вернуться к начальным значениям.

Калибровка тачскрина

Калибровка сенсора — важная процедура, от которой, впрочем, не стоит ждать чудес. Итоговый уровень чувствительности все равно зависит от качества тачскрина, а дополнительная настройка только поможет выжать максимум из экрана вашего смартфона. Тем не менее, лишней она точно не будет.

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На некоторых смартфонах калибровку тачскрина Android удается выполнить через инженерное меню. Но я рекомендую обращаться к помощи специальных приложений. Рассмотрим две программы:

Решая одну и ту же задачу, они по-разному подходят к ее выполнению. Touchscreen Calibration предлагает откалибровать сенсор, совершив несколько действий: нажатие, удержание, свайп, сведение. Так приложение выбирает оптимальные параметры для каждого варианта.

Калибровка тачскрина. Не забудьте перезагрузить смартфон после выполнения калибровки. Фото.

Не забудьте перезагрузить смартфон после выполнения калибровки

Touchscreen Repair работает иначе. Здесь калибровка тачскрина выполняется через одно действие — нажатие. Но повторить его придется несколько раз и в разных областях.

Калибровка тачскрина. Touchscreen Repair выполняет настройку по-другому. Фото.

Touchscreen Repair выполняет настройку по-другому

По личным ощущениям могу сказать, что калибровка сенсорного экрана действительно делает его чуточку отзывчивее. Только не забудьте перезагрузить смартфон и прочитать наш текст о разнице тачскринов, где рассказывалось о многих других параметрах, отличающих хороший сенсор от плохого.

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