Как отключить Т9 на Андроиде и убрать автозамену слов на клавиатуре

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Герман Вологжанин

За время своего существования клавиатура телефонов обросла массой интересных фишек, главной из которых, пожалуй, является функция T9. Она появилась в эпоху кнопочных устройств и применяется до сих пор, несмотря на повсеместное использование сенсорных экранов. Фишка полезная, но вместе с тем эта функция продолжает доставлять много неудобств. А потому все мы должны знать, как отключить Т9 на Андроиде.

Как отключить Т9 на Андроиде и убрать автозамену слов на клавиатуре. Автокоррекция — классная функция, но порой от нее больше проблем, чем пользы. Фото.

Автокоррекция — классная функция, но порой от нее больше проблем, чем пользы

Что значит Т9 в переписке

Аббревиатура Т9 расшифровывается как «Text on 9 keys» или «Текст на 9 клавишах» и представляет собой предиктивную систему набора текста, когда клавиатура как бы сама предугадывает, что вы хотите написать, и меняет слова, исправляя ошибки.

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Поскольку современные смартфоны лишены клавиатуры, состоящей из 9 физических кнопок с буквами, ее функцию начали называть автозаменой на Андроиде, но аббревиатура Т9 осталась в массовом сознании, да и суть фишки поменялась не особо.

Что значит Т9 в переписке. При использовании автозамены ошибка исправляется, как только вы нажимаете «Пробел». Фото.

При использовании автозамены ошибка исправляется, как только вы нажимаете «Пробел»

Автоматическое исправление ошибок на клавиатуре — это полезно. Но телефон далеко не всегда адекватно предугадывает слова, которые вы хотите написать. Порой ошибки Т9 приводят к тотальному изменению смысла текста и заставляют собеседников неловко оправдываться друг перед другом.

Что значит Т9 в переписке. Порой автозамена выдает такие перлы. Фото.

Порой автозамена выдает такие перлы

Именно из-за таких ошибок миллионы людей хотят отключить Т9 в Ватсапе и других мессенджерах. Но как это сделать, если умная клавиатура чувствует себя хозяйкой положения и делает все, что заблагорассудится?

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Как отключить Т9 на телефоне

Отключить автозамену на клавиатуре можно через настройки смартфона. Причем после деактивации функции она перестанет работать везде: хоть в WhatsApp, хоть в Telegram, хоть в заметках. Чтобы убрать автозамену на Андроиде, нужно:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Перейти в раздел «Управление клавиатурами» (обычно скрывается во вкладке «Язык и ввод»).
  3. Выбрать текущую клавиатуру.
  4. Открыть вкладку «Исправление текста».
  5. Отключить функцию «Автоисправление».
Как отключить Т9 на телефоне. Автоисправление отключается в два счета через настройки телефона. Фото.

Автоисправление отключается в два счета через настройки телефона

Обратите внимание, что даже после отключения Т9 на клавиатуре система продолжит предлагать исправления слов. Правда, перестанет делать это в принудительном порядке. Но при желании вы можете отключить подсказки клавиатуры, чтобы обходиться без них.

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Также отметим, что алгоритм отключения автоисправлений на Андроид зависит от текущей клавиатуры. Выше мы рассмотрели план действий для Gboard, а при использовании Яндекс Клавиатуры нужно действовать немного иначе:

  1. Открываем параметры клавиатуры через раздел настроек смартфона «Управление клавиатурами».
  2. Переходим в раздел «Ввод текста».
  3. Ставим переключатель «Автоисправление опечаток» в положение «Выкл».
Как отключить Т9 на телефоне. На Яндекс Клавиатуре автоисправления отключаются чуточку иначе. Фото.

На Яндекс Клавиатуре автоисправления отключаются чуточку иначе

Если вам не удастся найти нужный переключатель, воспользуйтесь поиском по настройкам. Ищите слова «Автоисправление», «Автокоррекция» и, возможно, «Т9». Все это — переключатели одной и той же функции.

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Как отключить автозамену на клавиатуре

Чтобы не залезать глубоко в настройки с целью отключения Т9 смартфоне, можно пойти более рациональным путем:

  1. Вызовите текущую клавиатуру, нажав на строку ввода в любом приложении.
  2. Нажмите на кнопку с шестеренкой для перехода в настройки.
  3. Откройте вкладку «Исправление текста» и отключите функцию «Автоисправление».
Как отключить автозамену на клавиатуре. Этот способ еще быстрее. Фото.

Этот способ еще быстрее

Как и в случае с предыдущей инструкцией, по этому алгоритму вы отключите автозамену слов во всех приложениях, где используется текущая клавиатура. В то же время для каждого отдельно взятого средства ввода менять настройки нужно индивидуально.

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