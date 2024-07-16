Как отключить Т9 на Андроиде и убрать автозамену слов на клавиатуре

За время своего существования клавиатура телефонов обросла массой интересных фишек, главной из которых, пожалуй, является функция T9. Она появилась в эпоху кнопочных устройств и применяется до сих пор, несмотря на повсеместное использование сенсорных экранов. Фишка полезная, но вместе с тем эта функция продолжает доставлять много неудобств. А потому все мы должны знать, как отключить Т9 на Андроиде.

Что значит Т9 в переписке

Аббревиатура Т9 расшифровывается как «Text on 9 keys» или «Текст на 9 клавишах» и представляет собой предиктивную систему набора текста, когда клавиатура как бы сама предугадывает, что вы хотите написать, и меняет слова, исправляя ошибки.

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Поскольку современные смартфоны лишены клавиатуры, состоящей из 9 физических кнопок с буквами, ее функцию начали называть автозаменой на Андроиде, но аббревиатура Т9 осталась в массовом сознании, да и суть фишки поменялась не особо.

Автоматическое исправление ошибок на клавиатуре — это полезно. Но телефон далеко не всегда адекватно предугадывает слова, которые вы хотите написать. Порой ошибки Т9 приводят к тотальному изменению смысла текста и заставляют собеседников неловко оправдываться друг перед другом.

Именно из-за таких ошибок миллионы людей хотят отключить Т9 в Ватсапе и других мессенджерах. Но как это сделать, если умная клавиатура чувствует себя хозяйкой положения и делает все, что заблагорассудится?

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Как отключить Т9 на телефоне

Отключить автозамену на клавиатуре можно через настройки смартфона. Причем после деактивации функции она перестанет работать везде: хоть в WhatsApp, хоть в Telegram, хоть в заметках. Чтобы убрать автозамену на Андроиде, нужно:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Управление клавиатурами» (обычно скрывается во вкладке «Язык и ввод»). Выбрать текущую клавиатуру. Открыть вкладку «Исправление текста». Отключить функцию «Автоисправление».

Обратите внимание, что даже после отключения Т9 на клавиатуре система продолжит предлагать исправления слов. Правда, перестанет делать это в принудительном порядке. Но при желании вы можете отключить подсказки клавиатуры, чтобы обходиться без них.

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Также отметим, что алгоритм отключения автоисправлений на Андроид зависит от текущей клавиатуры. Выше мы рассмотрели план действий для Gboard, а при использовании Яндекс Клавиатуры нужно действовать немного иначе:

Открываем параметры клавиатуры через раздел настроек смартфона «Управление клавиатурами». Переходим в раздел «Ввод текста». Ставим переключатель «Автоисправление опечаток» в положение «Выкл».

Если вам не удастся найти нужный переключатель, воспользуйтесь поиском по настройкам. Ищите слова «Автоисправление», «Автокоррекция» и, возможно, «Т9». Все это — переключатели одной и той же функции.

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Как отключить автозамену на клавиатуре

Чтобы не залезать глубоко в настройки с целью отключения Т9 смартфоне, можно пойти более рациональным путем:

Вызовите текущую клавиатуру, нажав на строку ввода в любом приложении. Нажмите на кнопку с шестеренкой для перехода в настройки. Откройте вкладку «Исправление текста» и отключите функцию «Автоисправление».

Как и в случае с предыдущей инструкцией, по этому алгоритму вы отключите автозамену слов во всех приложениях, где используется текущая клавиатура. В то же время для каждого отдельно взятого средства ввода менять настройки нужно индивидуально.