Как обойти Гугл-аккаунт? Вот самые лучшие способы

Google-аккаунт — это не просто учётная запись, которая позволяет идентифицировать вас в сервисах поискового гиганта, хотя и это имеет большое значение. Одно из его предназначений заключается в том, чтобы защитить вас и ваш смартфон в случае кражи или утери от доступа третьих лиц. Google просто блокирует аппарат и не позволяет активировать его после полного сброса настроек, дабы не дать предполагаемому вору воспользоваться им. Но что делать, если человек, который хочет воспользоваться смартфоном после сброса — это вы? В таких случаях можно рискнуть обойти блокировку Google-аккаунта.

Как обойти FRP-блокировку Самсунг

Если вы не хотите заморачиваться, пожалуй, проще всего обойти FRP после сброса настроек можно с помощью утилиты PassFab Android Unlocker. Она обладает специальным набором инструментов, которые позволяют сбросить Google-аккаунт на заблокированном устройстве, отключив защитный механизм, не требуя пароля. Таким образом, неважно, к чьей именно учётной записи привязан смартфон — он всё равно от неё отвяжется и сможет активироваться как новый.

Скачайте себе на компьютер PassFab Android Unlocker;

Подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля;

Теперь выберите «Удалить блокировку аккаунта Google»;

Выберите версию ОС смартфона и получите инструкцию;

Следуя инструкции, переведите смартфон в режим DFU;

После этого перезагрузите смартфон и отключите от ПК.

PassFab Android Unlocker

Утилита PassFab Android Unlocker очень удобна и эффективна, когда речь заходит об отвязке смартфона от Гугл-аккаунта. Однако она справляется только с разблокировкой аппаратов Samsung. Это связано с тем, что удаление FRP — очень трудоёмкая процедура, и разработчикам PassFab пришлось проделать большую работу, чтобы адаптировать свою утилиту под устройства корейского бренда. Возможно, в будущем ассортимент совместимых смартфонов будет расширен, и PassFab Android Unlocker будет разблокировать и их.

Сбросить аккаунт Гугл на телефоне

Если вы являетесь приверженцем другого бренда, и вам предстоит обойти Гугл-аккаунт, то, пожалуй, придётся воспользоваться альтернативным способом. Один из них предполагает использование утилиты Pangu FRP Bypass Unlocker. Её разработала та же команда, которая создала джейлбрейк для всех последних iPhone, но, само собой, это разные инструменты. Поэтому заменить один другим, естественно, не получится.

Загрузите и установите Pangu FRP Bypass Unlocker себе на смартфон;

Затем скачайте и установите себе на смартфон загрузчик Apex Launcher;

Запустите Apex Launcher, включите его и перейдите в «Настройки»;

Откройте «Безопасность» и перейдите в «Другие настройки безопасности»;

Отключите Find My Device и вернитесь назад во вкладку «Приложения»;

Отключите Google Play services и добавьте исходный Google-аккаунт;

Включите отключенные сервисы во вкладках «Приложения» и «Безопасность»;

Завершите процедуру сброса смартфона, следуя инструкциям на экране.

Ключевой недостаток данного метода состоит в том, что он работает на неопределённом спектре устройств. Нам так и не удалось с его помощью обойти аккаунт Google на смартфонах Huawei и Honor, а также некоторых моделях Vivo. Поэтому пробовать разблокировать FRP, используя анлокер от Pangu вы можете только на свой страх и риск, не имея стопроцентных гарантий какого-либо результата. Впрочем, кому-то эта утилита наверняка помогает. Так что можете попробовать. Хуже, скорее всего, всё равно не будет.

Обойти Гугл-аккаунт без компьютера

Если вы не хотите задействовать сторонний софт в принципе, к сожалению, сбросить Гугл-аккаунт на смартфоне штатными средствами нельзя. Правда, есть универсальный способ, который не сложнее предыдущего, но, как утверждают многие пользователи, он позволяет обойти FRP на смартфонах Хонор. Непонятно, с чем это связано. То ли разработчики этого способа оказались проворнее создателей джейлбрейка, то ли причина кроется в чём-то ещё. Но, как бы там ни было, попробовать обязательно стоит. Тем более, что ничего сложного тут нет.

Скачайте и установите себе на смартфон Google Account Manager;

Теперь скачайте и установите на смартфон утилиту FRP_Bypass;

Запустите FRP_Bypass и откройте контекстное меню (три точки);

В открывшемся окне выберите Start и войдите в любой аккаунт Google;

Нажмите Next, перезагрузите смартфон и активируйте его заново.

Учитывайте, что данный способ тоже может не сработать на некоторых устройствах. Чаще всего с отказами сталкиваются владельцы смартфонов на базе Android 11 и Android 12. Это связано с тем, что в последних версиях ОС Google поработала над их безопасностью и сделала обход Гугл-аккаунта практически невозможным. По крайней мере, такими способами. Соответственно, если вы владеете одним из новых устройств, пытаться сбросить аккаунт Гугл так, как описано выше, пожалуй, не имеет никакого смысла.

PassFab Android Unlocker

Если взять и сравнить все эти способы, то, наверное, самым удобным и безопасным выглядит разблокировка FRP через PassFab Android Unlocker. По крайней мере, используя его, можно не переживать, что наткнёшься на вирусное ПО, которое на самом деле не помогает тебе, а только вредит. Однако нужно помнить, что обойти FRP с помощью этой утилиты можно только на смартфонах Samsung, что существенно сужает ассортимент совместимых устройств. Но это лучше, чем ничего. Поэтому дерзайте.