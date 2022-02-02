Все, что надо знать о MIUI 13 и на какие телефоны ее можно установить

Xiaomi официально выпустила MIUI 13 вместе со своей флагманской линейкой смартфонов 2022 года — серией Xiaomi 12. Как и следовало ожидать, операционная система содержит множество новых функций и улучшений. Чтобы было понятнее, какие именно изменения появились в новой ОС, мы решили рассказать о ней более подробно. А заодно рассмотреть ее отдельные версии. Например, ту, что получила приставку ”Pad” и улучшенные функции многозадачности для планшетов и складных устройств. Как обычно, изменения коснулись трех основных моментов — производительности, безопасности и дизайна. Ниже вы узнаете, что вы можете получить в каждой из этих категорий.

MIUI 13 можно встретить на новых Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, когда они появятся в магазинах. Начиная с первого квартала 2022 года будет выходить обновление для серии Mi 11. Примерно в то же время версия ”Pad” также начнет распространяться на планшеты Xiaomi. Полный список поддерживаемых устройств можно найти ниже.

Скорость работы MIUI 13

Xiaomi уделяет большое внимание тому, насколько стабильнее и быстрее стала MIUI 13 по сравнению с предыдущей версией 12.5. На приведенной ниже диаграмме вы можете увидеть заявления Xiaomi о стабильности на флагманских, средних и бюджетных устройствах (слева направо). Xiaomi ориентируется на количество пропущенных кадров в популярных приложениях.

По данным Xiaomi, у ее флагманов на 15% меньше пропущенных кадров с последней версией MIUI. Между тем, у моделей среднего класса улучшение было на 32%, а у бюджетных моделей — на 52%. Реальные результаты могут значительно отличаться от этих утверждений в зависимости от условий эксплуатации, но общее понимание изменений есть.

Люди, которым нравится открывать много приложений одновременно, должны быть довольны улучшениями MIUI 13. Xiaomi утверждает, что на Mi Mix 4 с MIUI 13 было активно 14 приложений. Для сравнения, Huawei P50, Vivo X60 Pro Plus и Oppo Find X3 Pro могут держать только тринадцать, девять и пять приложений соответственно.

На глобальном запуске серии Redmi Note 11 Xiaomi рассказала о нескольких дополнительных улучшениях производительности, которые появятся в MIUI 13.

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Функция Liquid Storage у Xiaomi

Xiaomi утверждает, что эта функция представляет собой интеллектуальный инструмент дефрагментации, который ”активно управляет сохраненными данными” на устройстве, в том числе памятью, где они записаны. Компания отмечает, что это повышает производительность хранилища в течение всего срока службы устройства.

Автоматизированная память Xiaomi

Как и Liquid Storage, эта функция управляет оперативной памятью, используемой приложениями. Она разделяет задачи приложений на важные и неважные процессы и отключает последние. Неясно, как это повлияет на отбраковку приложений в фоновом режиме, так что придется протестировать функцию более основательно, но Xiaomi задумалась об этом.

Направленные алгоритмы MIUI 13

Эта функция ”динамически распределяет системные ресурсы на основе сценариев использования”. По сути, она позволяет запускать приложения с большей нагрузкой на процессор, повышая производительность.

Умный баланс Xiaomi

Xiaomi утверждает, что эта функция увеличивает время автономной работы, находя баланс между производительностью и экономией энергии. Как обычно, проверить правдивость заявлений получится только опытным путем, но если эта информация подтвердится, поклонники Xiaomi должны быть очень довольны нововведениями.

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Безопасность MIUI 13

Безопасность становится все более важной в наше время. Xiaomi понимает это и продолжает работать в заданном направлении. Например, компания уделила большое внимание проверке лица при авторизации. Это повышает точность распознавания. Программное обеспечение теперь автоматически отсекает все, кроме головы, чтобы сосредоточиться только на самом лице. Также система оценки лица стала более всесторонней, чтобы сложнее было использовать фотографии для разблокировки.

Xiaomi также рекламировала две другие новые функции MIUI 13, ориентированные на безопасность, известные как ”водяной знак конфиденциальности” и ”защита от мошенничества”. Компания не уточнила, в чем именно заключаются эти функции, поэтому нам нужно дождаться дополнительной информации для понимания того, что же это такое на самом деле.

MIUI 13 получила много изменений дизайна, особенно в отношении виджетов. Теперь это все очень похоже на iOS, но в этом нет ничего плохого. Особенно, если все нововведения будут работать.

Xiaomi также использует новый шрифт под названием MiSans. Он прост и элегантен, а Xiaomi бесплатно предоставит его любому пользователю на любой платформе. В MIUI 13 также доступно около 50 новых обоев, в том числе несколько живых.

Кроме того, Xiaomi также подтвердила, что в MIUI 13 появится новая боковая панель, цель которой — повысить эффективность многозадачности. Пользователи могут провести по экрану сбоку, чтобы получить доступ к плавающей панели быстрого доступа, содержащей до десяти приложений.

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MIUI 13 для планшета

Существует небольшая вариация нового программного обеспечения Xiaomi, известного как MIUI 13 Pad. Эта версия предназначена для устройств с большими дисплеями, включая планшеты и складные телефоны.

Как и следовало ожидать, в центре внимания здесь находятся многозадачность и производительность. Например, Xiaomi включила новый ярлык для быстрого переключения из оконного и полноэкранного режимов. Компания также оптимизировала 3000 популярных приложений, чтобы более полно использовать преимущества больших дисплеев. Также предлагаются сочетания клавиш, новая глобальная панель задач и улучшенная поддержка перетаскивания.

Когда выйдет MIUI 13

Xiaomi подтвердила, что MIUI 13 охватит 18 телефонов на начальном этапе развертывания в первом квартале 2022 года. Это означает, что указанные ниже устройства должны получить MIUI 13 где-то в период с января по март этого года. Однако обратите внимание, что доступность может варьироваться в зависимости от региона.

Телефоны, которые получат MIUI 13