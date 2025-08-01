Как открыть спор на AliExpress и вернуть деньги за плохой товар: личный опыт

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Герман Вологжанин

Хотя многие люди считают покупку товаров на AliExpress лотереей, я доверяю этой площадке. За почти 10 лет моего онлайн-шопинга не возникло ни одной проблемы с техникой и аксессуарами, которые я там заказывал. Но однажды все-таки произошла неприятность: мне прислали бракованный повербанк, к тому же оказавшийся подделкой. Подробнее об этой истории расскажу в другой раз, а сейчас просто поделюсь инструкцией о том, как открыть спор на AliExpress, основанной на личном опыте.

Как открыть спор на AliExpress и вернуть деньги за плохой товар: личный опыт. Возвращаем свои деньги за дичь с AliExpress. Фото.

Возвращаем свои деньги за дичь с AliExpress

Что делать, если возникли проблемы с АлиЭкспресс

Если вам пришел брак с АлиЭкспресс или товар вообще не был доставлен, вы можете оформить возврат денежных средств. Специально для этого на маркетплейсе предусмотрен инструмент споров.

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Брак и проблемы с доставкой — не единственные причины, по которым можно открыть спор на АлиЭкспресс. Также рассматриваются жалобы на:

  • повреждение упаковки;
  • повреждение товара;
  • доставка не того товара;
  • несоответствие описанию;
  • товар просто не подошел.

Рассчитывать на получение своих денег обратно можно не всегда, да и сам возврат осуществляется по-разному. Если товар оказался бракованным или вовсе не пришел, вам не придется заморачиваться с его отправкой продавцу. А вот если просто не понравилась покупка, рассчитывайте либо на частичную компенсацию, либо будьте готовы вернуть товар магазину за свой счет.

Как открыть спор на АлиЭкспресс

Открыть спор на АлиЭкспресс можно в течение 15 дней с момента получения товара. Если заказ не пришел — спор разрешается открыть сразу. Если товар получен — сначала нужно поставить отметку о получении на странице заказа. Теперь пошагово о том, как сделать возврат на АлиЭкспресс:

  1. Запустите приложение или откройте сайт AliExpress.
  2. Откройте вкладку с профилем и перейдите в раздел «Заказы».
  3. Выберите свой заказ (если товар получен — он будет отображаться во вкладке «Архив»).
  4. Нажмите на кнопку «Помощь по заказу», после чего выберите «Спор и возврат».
    5. Как открыть спор на АлиЭкспресс. Найти кнопку открытия спора — половина дела. Фото.

    Найти кнопку открытия спора — половина дела

  5. Укажите причину спора.
  6. Подтвердите, что проблема возникла именно с этим товаром.
  7. Добавьте описание проблемы, а также загрузите фото и видео, подтверждающие ее наличие, после чего нажмите «Подтвердить».

    8. Как открыть спор на АлиЭкспресс. Постарайтесь как можно подробнее описать проблему. Фото.

    Постарайтесь как можно подробнее описать проблему

После создания спора на АлиЭкспресс есть несколько вариантов развития событий. У вас могут потребовать дополнительные доказательства, предложить альтернативное решение проблемы или сразу сделать возврат. В моем случае исход оказался позитивным — деньги вернули моментально. Узнал я об этом во вкладке со спором («Помощь по заказу» => «Спор и возврат»).

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Вернет ли АлиЭкспресс деньги

Да, АлиЭкспресс вернет деньги за товар, если вы предоставите убедительные доказательства. Мне сделали возврат почти моментально: буквально через несколько секунд после оформления спора.

Вернет ли АлиЭкспресс деньги. Спор был открыт в 17:06, а деньги вернули уже в 17:07. Фото.

Спор был открыт в 17:06, а деньги вернули уже в 17:07

Рецепт такого быстрого решения проблемы я вижу в следующем:

  • оформление возврата денег за действительно плохой товар;
  • доказательства, подтверждающие наличие проблемы;
  • кадры с упаковкой посылки, которые подтверждают возникновение проблемы именно с этим товаром.

Также могли иметь место косвенные факторы. Например, низкий рейтинг продавца (86% положительных отзывов — это мало) или статистика аккаунта, с которого оформлялся возврат (возраст, количество покупок).

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