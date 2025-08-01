Как открыть спор на AliExpress и вернуть деньги за плохой товар: личный опыт

Хотя многие люди считают покупку товаров на AliExpress лотереей, я доверяю этой площадке. За почти 10 лет моего онлайн-шопинга не возникло ни одной проблемы с техникой и аксессуарами, которые я там заказывал. Но однажды все-таки произошла неприятность: мне прислали бракованный повербанк, к тому же оказавшийся подделкой. Подробнее об этой истории расскажу в другой раз, а сейчас просто поделюсь инструкцией о том, как открыть спор на AliExpress, основанной на личном опыте.

Что делать, если возникли проблемы с АлиЭкспресс

Если вам пришел брак с АлиЭкспресс или товар вообще не был доставлен, вы можете оформить возврат денежных средств. Специально для этого на маркетплейсе предусмотрен инструмент споров.

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Брак и проблемы с доставкой — не единственные причины, по которым можно открыть спор на АлиЭкспресс. Также рассматриваются жалобы на:

повреждение упаковки;

повреждение товара;

доставка не того товара;

несоответствие описанию;

товар просто не подошел.

Рассчитывать на получение своих денег обратно можно не всегда, да и сам возврат осуществляется по-разному. Если товар оказался бракованным или вовсе не пришел, вам не придется заморачиваться с его отправкой продавцу. А вот если просто не понравилась покупка, рассчитывайте либо на частичную компенсацию, либо будьте готовы вернуть товар магазину за свой счет.

Как открыть спор на АлиЭкспресс

Открыть спор на АлиЭкспресс можно в течение 15 дней с момента получения товара. Если заказ не пришел — спор разрешается открыть сразу. Если товар получен — сначала нужно поставить отметку о получении на странице заказа. Теперь пошагово о том, как сделать возврат на АлиЭкспресс:

Запустите приложение или откройте сайт AliExpress. Откройте вкладку с профилем и перейдите в раздел «Заказы». Выберите свой заказ (если товар получен — он будет отображаться во вкладке «Архив»). Нажмите на кнопку «Помощь по заказу», после чего выберите «Спор и возврат». Укажите причину спора. Подтвердите, что проблема возникла именно с этим товаром. Добавьте описание проблемы, а также загрузите фото и видео, подтверждающие ее наличие, после чего нажмите «Подтвердить».

После создания спора на АлиЭкспресс есть несколько вариантов развития событий. У вас могут потребовать дополнительные доказательства, предложить альтернативное решение проблемы или сразу сделать возврат. В моем случае исход оказался позитивным — деньги вернули моментально. Узнал я об этом во вкладке со спором («Помощь по заказу» => «Спор и возврат»).

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Вернет ли АлиЭкспресс деньги

Да, АлиЭкспресс вернет деньги за товар, если вы предоставите убедительные доказательства. Мне сделали возврат почти моментально: буквально через несколько секунд после оформления спора.

Рецепт такого быстрого решения проблемы я вижу в следующем:

оформление возврата денег за действительно плохой товар;

доказательства, подтверждающие наличие проблемы;

кадры с упаковкой посылки, которые подтверждают возникновение проблемы именно с этим товаром.

Также могли иметь место косвенные факторы. Например, низкий рейтинг продавца (86% положительных отзывов — это мало) или статистика аккаунта, с которого оформлялся возврат (возраст, количество покупок).