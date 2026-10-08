Заглянул я на днях в настройки Ozon и насчитал там сразу пять сохранённых карт. Причём половину из них я даже не замечал, когда оплачивал заказы: одну добавлял ради единственного заказа, другую давно не использую, а они так и лежат в профиле на всякий случай. В Wildberries картина скромнее, зато там рядом висят счёт СБП и SberPay, о которых я благополучно забыл. Обычно до таких вещей руки доходят только после первого непонятного списания, поэтому я решил навести порядок заранее. И быстро выяснил, что нажать на корзину напротив карты — это ещё не всё, а окно подтверждения об этом почему-то скромно умалчивает.

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В Wildberries карты лежат в разделе «Оплата»

Искать сохранённые карты в настройках Wildberries бесполезно: они собраны в отдельном разделе «Оплата», который открывается из профиля. Добраться до него можно так:

откройте вкладку профиля в правом нижнем углу и нажмите на своё имя вверху экрана;

выберите «Оплата», а в блоке «Способы оплаты» нажмите «Управление».

Здесь лежит всё, чем вы когда-либо платили на Wildberries: карты, счета СБП и SberPay. Чтобы что-то из этого убрать, понадобится режим редактирования:

нажмите «Изменить» в правом верхнем углу;

коснитесь красной корзины напротив ненужного способа оплаты;

в появившемся окне выберите «Хочу удалить».

После этого карта пропадёт из списка, и при оформлении заказа Wildberries перестанет её предлагать. Казалось бы, на этом можно и закончить, но в окне подтверждения нет ни слова о том, что с картой происходит дальше. А происходит с ней кое-что интересное.

Удалённая карта ещё месяц числится за Wildberries

В правилах привязки карт Wildberries нажатие на корзину называется не удалением, а запросом на удаление. Выполняется такой запрос в течение 30 календарных дней, и всё это время карта формально остаётся у маркетплейса. Отсюда, кстати, и растут почти все истории о списаниях «с удалённой карты»: человек убрал её из профиля неделю назад, а Wildberries о ней ещё прекрасно помнит.

Причём списать с неё деньги маркетплейс может вполне законно. В тех же правилах сказано, что заказ с оплатой при получении Wildberries вправе оплатить любой из привязанных карт и отдельно об этом не предупреждает. Поэтому, если у вас в пути есть посылки, я бы сначала их забрал, а уже потом брался за чистку способов оплаты.

Когда месяц пройдёт, карта для новых заказов действительно перестанет работать, хотя и тут оферта делает оговорку. Данные удалённой карты не используют, только если у вас нет долгов перед Wildberries или продавцами и маркетплейс ни в чём вас не подозревает. А если деньги всё-таки ушли с карты, которой давно нет в профиле, это уже повод для претензии. В 2023 году Роспотребнадзор по Тульской области через суд добился, чтобы Wildberries прекратил списывать деньги по данным карт, удалённых из личных кабинетов.

Ну а если хочется, чтобы маркетплейс забыл о карте совсем, придётся попросить об этом отдельно. Напишите в чат поддержки, что требуете удалить из базы Wildberries данные ваших банковских карт, и перечислите последние четыре цифры каждой из них.

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Ozon отпускает карту быстрее, но не всегда

С Ozon всё заметно проще: никакого месячного ожидания в его правилах нет, и карта удаляется сразу. Правда, найти её придётся в настройках профиля, а не на главном экране:

откройте вкладку профиля и нажмите «Перейти в профиль» под своим именем;

нажмите на шестерёнку и выберите «Способы оплаты»;

коснитесь корзины напротив карты и подтвердите кнопкой «Удалить».

Подвох у Ozon в другом: если у вас действует подписка Ozon Premium или карта добавлена для погашения Ozon Рассрочки, удалить её не получится, и Ozon прямо пишет об этом в справке. С Premium выход простой: отключите подписку, удалите карту, а потом при желании оформите подписку заново, уже на другую карту. С рассрочкой порядок обратный. Сначала привяжите новую карту и назначьте её для погашения в разделе «Автоплатёж», и только после этого удаляйте старую.

А вот с Ozon Картой этот способ не сработает вовсе. Карту Ozon Банка маркетплейс подтягивает сам, по общему Ozon ID, и вручную её никто не привязывает, поэтому и корзиной её не убрать. Даже если закрыть сам пластик в приложении банка, счёт продолжит работать для покупок на Ozon. Отказываться от неё придётся через банк, и как это сделать, мы подробно разбирали в инструкции о том, как закрыть Ozon Карту и счёт в Озон Банке.

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SberPay и СБП отключаются в приложении банка

Со SberPay и счетами СБП есть ещё одна тонкость. Из списка в Wildberries их можно убрать той же корзиной, но и Wildberries, и Ozon в своих правилах пишут, что перестать платить через SberPay можно, только отключив его в самом Сбере: в приложении «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка. С сохранённым счётом СБП похожая история, и Ozon прямо советует удалять его в приложении банка.

Заодно там же удобно посмотреть, к каким магазинам вы вообще успели привязать карты и счета, если уже не помните. В Сбербанк Онлайн для этого есть отдельный раздел, и проще всего найти его через поиск:

нажмите на строку ГигаЧата вверху главного экрана и начните вводить «Куда привязаны»;

выберите «Куда привязаны ваши счета и карты»: там видны все магазины и подписки.

У меня, например, там нашёлся Wildberries сразу с двумя способами оплаты. В Т-Банке похожий раздел называется «Куда привязаны ваши счета»: нажмите на своё имя на главном экране, затем на шестерёнку и выберите «Платежи и переводы». Правда, показывает он только магазины, к которым привязан счёт по СБП, а не карта. Как разом найти и убрать такие привязки в разных банках, мы рассказывали в статье о том, как отвязать счёт СБП от магазинов.

Подписку удаление карты не остановит

Многие берутся чистить карты как раз из-за платных подписок, и тут меня ждало небольшое разочарование. И Ozon Premium, и ВБ Клуб по своим условиям списываются с любого сохранённого способа оплаты, так что, убрав одну карту, вы просто переведёте платёж на другую. Подписка при этом продолжит продлеваться как ни в чём не бывало.

Поэтому выключать её нужно отдельно, причём не позднее чем за сутки до конца оплаченного периода: так написано в условиях обоих маркетплейсов. Как это сделать по шагам, мы уже рассказывали в инструкциях, как отключить Ozon Premium и как выйти из ВБ Клуба.

Саму же карту, от которой вы отказались, теперь защищает закон. С 1 марта 2026 года действует поправка к закону «О защите прав потребителей», которая запрещает списывать плату за подписку с карты, от использования которой вы отказались. Так что если вы прямо сказали сервису, что больше не хотите платить этой картой, а деньги с неё всё равно ушли, смело пишите в поддержку и требуйте их обратно.

Если честно, после этого разбора я стал относиться к кнопке «Удалить» без особого доверия. В Ozon она срабатывает сразу, если не мешают подписка или рассрочка, а в Wildberries это лишь начало месячного ожидания. Поэтому начинать я бы советовал с подписок, потом дождаться посылок, которые уже в пути, и только после этого браться за карты. А вы давно заглядывали в сохранённые карты на маркетплейсах? Расскажите в нашем Telegram-чате, сколько их там набралось.