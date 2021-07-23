Как перенести данные с Андроида на Айфон. И даже приложения

Вчера я впервые за много лет пересел на iPhone. О своём опыте использования этого смартфона я ещё расскажу, а пока сосредоточусь на первых шагах, которые мне предстояло сделать на iOS. Несмотря на то что я с 2011 года не изменяю iPad и использую Mac в качестве единственного компьютера, за которым я решаю рабочие и бытовые задачи, айфона у меня не было. Я предпочитал ему аппараты на Android, которые менял раз в 1,5-2 года и, в общем, горя не знал. Благо переход с Android на Android всегда был лёгким и непринуждённым. А вот каково это — перейти с Android на iOS?

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Чтобы начать пользоваться iPhone, мне было нужно перенести данные с Android на iOS. Для этого есть масса приложений, которые как бы делают резервную копию на одном смартфоне, а потом воспроизводят её на другом. У Apple такое тоже есть. Называется «Перенос на iOS». Им-то я и воспользовался. Забегая вперёд, скажу, что и вам следует выбирать именно его, потому что только оно позволяет перенести приложения с Android на iOS.

Перенос данных с Android на iPhone

Процедура переноса данных с Android на iOS устроена довольно просто, так что разберётся даже ребёнок. Тем не менее, я опишу ключевые этапы, свои собственные затыки и претензии к методике переноса.

Для начала необходимо скачать приложение «Перенос на iOS» себе на Android-смартфон. Сделать это можно прямо в Google Play.

Теперь активируйте iPhone, задайте первоначальные настройки и на экране восстановления выберите перенос данных с Android.

Запустите «Перенос на iOS» на Android и установите соединение между смартфонами по инструкции и выберите данные для переноса.

По истечении 8-10 минут в зависимости от объёма данных и скорости вашего Wi-Fi-соединения будут перенесены и появятся на вашем iPhone.

Важно понимать, что перенести можно довольно ограниченный спектр данных:

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Несмотря на то что перенести контакты с Андроида на Айфон можно без затруденений, ни будильники, ни приложения, ни заметки не переносятся. По крайней мере, этого не видно на странице выбора данных. Однако резервная копия с Android-смартфона, которая копируется на iPhone, содержит в себе данные о приложениях, установленных вами ранее. Так что в момент, когда копирование будет завершено, и вы окажетесь на рабочем столе iPhone, вам будет предложено установить все свои приложения.

«Все приложения» — это, конечно, громко сказано. Несмотря на то что iPhone действительно подтягивает какую-то часть ПО, установленного у вас на Android, почему-то это происходит очень уж выборочно. Причём я говорю именно о бесплатных приложениях, не о платных. Но даже они установились не в полном объёме.

Перенести приложения с Андроида на Айфон

TikTok, Telegram, Госуслуги, ВкусВилл, Ленточка, Манго страхование, Тинькофф Мобайл, Зелёный город, Эльдорадо – вот эти и многие другие приложения почему-то не установились. Я бы ещё понял, если бы они были платными, хотя и тогда можно было просто предложить мне оплатить софт и скачать его. Так нет же, Apple потеряла около 25% всех приложений, независимо от того, по какой бизнес-модели они распространялись.

Но это ладно. Куда хуже, что не перенеслись SMS на iPhone. Вернее, нет. Они перенеслись. Но тоже как-то очень уж выборочно. В итоге совсем старые сообщения, которые я получал год или даже два назад скопировались, а новые – от PickPoint, от Сберлогистики, от Ozon и т.д. – либо не перенеслись, либо оказались в самом низу.

Причём старьё Apple почему-то вынесла на самый верх, как будто бы эти сообщения только-только пришли. Короче говоря, странно. В результате я не смог забрать свой заказ из PickPoint, потому что обнаружил отсутствие смс от них только перед постаматом. Пришлось возвращаться домой, перебрасывать это сообщение с кодом себе и идти за посылкой заново.

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Какой можно сделать вывод? Ну, данные действительно переносятся, пусть и в ограниченном количестве. Даже приложения, о трансфере которых почему-то нигде не говорится, тоже худо-бедно переносятся, скачиваясь уже из App Store. Не очень удобно, что они скачиваются не в полном объёме, но всё-таки это лучше, чем если бы мне пришлось скачивать каждую программу руками.

Поскольку у меня их около сотни, я бы потратил на это много времени. Поэтому претензий не имею. А вот что меня реально разочаровало, так это SMS. Они все поперепутались, а часть вообще не перенеслась. Никогда бы не подумал, что буду жалеть о них, но это факт. Так что, Apple, научись уже переносить сообщения между платформами.