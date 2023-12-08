Как пользоваться нейросетью Bard от Google в России. Это бесплатный аналог ChatGPT

Появление нейросети ChatGPT серьезно встряхнуло мировую ИТ-индустрию. Простой, интуитивно понятный и умный, он предлагал обширнейший спектр возможностей — от написания текстов и проверки их на ошибки до создания полноценных приложений и скриптов на разных языках программирования. Кто только ни взял его на вооружение: школьники, студенты, журналисты, айтишники: чат-бот пригодился всем. Впрочем, освоить ЧатГПТ смогли не все. Одних оттолкнула необходимость платить, чтобы пользоваться самой продвинутой версией. А другие так и не научились правильно формулировать задачи, чтобы получать максимально релевантные ответы. Это дало особенно ретивым компаниям шанс попробовать проявить себя на том же поприще. Так и появился Bard от Google. О нем-то мы сегодня и поговорим.

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Как зарегистрироваться в нейросети Bard от Google

Бард — это генеративная нейросеть, разработанная компанией Гугл и представленная в конце 2023 года. Официально она не работает в России, как ChatGPT, но получить к ней доступ даже проще, чем к детищу OpenAI. Чтобы зарегистрироваться вам даже не понадобится зарубежный номер телефона. Будет достаточно учетной записи Google и VPN с европейскими или американскими серверами.

Скачайте любой VPN с европейским сервером (у меня AdGuard с немецким);

Перейдете на сайт нейросети по адресу bard.google.com;

В открывшемся окне выберите «Открыть Bard» и авторизуйтесь в своем аккаунте Google;

Если на экране появится уведомление о том, что нейросеть не работает в вашем регионе, переключите сервер VPN на другой.

Регистрация в Bard

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Все. Мы зарегистрировались в Bard. Да, вот так просто. Теперь можно переходить непосредственно к использованию. Фактически нейросеть умеет делать примерно все то же самое, что и ChatGPT. Она поддерживает русский язык, пишет на нем тексты (причем, как мне показалось, даже лучше, чем ЧатГПТ), проверяет ваши ошибки вашим текстам и даже программному коду.

Что умеет нейросеть Гугл Бард

Я попросил Bard представить, что он — автор телеграм-канала AndroidInsider.ru и написать пост для размещения в нем длиной не более 2000 символов. Размещать его здесь я не буду, но вы можете перейти в наш канал и прочитать пост там. Он получился очень неплохим. Если не знать, что его сгенерировала нейросеть, можно подумать, что это писал реальный автор с опытом.

Если сравнивать только качество текста, то результат Bard мне понравился больше, чем ChatGPT 4, с которым я тоже постоянно работаю. Нейросеть Google однозначно грамотнее расставляет знаки препинания, допускает меньше повторов и в целом использует более человечные языковые конструкции. Если по работам ChatGPT опытный человек скорее всего сможет распознать робота, то в случае с Bard это будет куда сложнее.

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Рисовать картинки Bard не умеет, но может подобрать иллюстрации по вашей просьбе из Google Картинок. Удобно, что нейросеть выдает не просто изображение, но еще и ссылку-источник. Таким образом проблем с авторскими правами у вас не будет: всего-то и нужно, что уточнить, откуда была взята картинка, если собираетесь разместить ее на своих ресурсах. Это убережет вас о проблем.

Обновление нейросети Google Bard

На этой неделе Google представила улучшенную генеративную модель Gemini. Она реализована в трех версиях: Ultra, Pro и Nano. В бесплатной версии Bard будет доступна модель Pro. Вернее, она уже доступна, но не всем, а только пользователям из США. Я попробовал подключиться к нейросети через американский VPN, но ничего не получилось. Gemini Pro так и не включилась.

Google утверждает, что модель машинного обучения Gemini Pro превосходит ChatGPT 4 по 8 показателям. Она умеет работать с текстом, аудио- и видеоинформацией, распознавая их содержимое. Например, блогер Марк Робер скормил нейросети изображение своего бумажного самолета и попросил ее улучшить модельку. Нейросеть предложила очень толковые изменения, в результате чего самолет стал летать лучше.

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Нет сомнений, что в скором времени действие Gemini Pro распространят и на другие страны, кроме США, и тогда скорее всего к нейросеть можно будет получить доступ через VPN. Во всяком случае, в пользу этого говорит тот факт, что даже некоторые американцы еще не видят у себя новую генеративную модель. Так что высоко вероятно, что Google еще просто не закончила ее развертывание.