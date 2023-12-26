Как правильно настроить рабочий стол Android, чтобы сделать его красивее и удобнее

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Герман Вологжанин

Рабочий стол Андроид — элемент интерфейса, который мы видим каждый раз, когда снимаем блокировку экрана. Более того, его смело можно назвать самым информативным и полезным, ведь здесь располагаются виджеты и приложения. От того, насколько хорошо вы настроили рабочий стол телефона, напрямую зависит уровень комфорта при взаимодействии с устройством. Поэтому обязательно примите во внимание несколько советов, которые помогут сделать главный экран максимально удобным и полезным.

Как правильно настроить рабочий стол Android, чтобы сделать его красивее и удобнее. Правильные настройки — залог комфортного взаимодействия со смартфоном. Фото: C4ETech English. Фото.

Правильные настройки — залог комфортного взаимодействия со смартфоном. Фото: C4ETech English

Как установить обои на рабочий стол

Во-первых, нужно правильно подобрать фон рабочего стола, чтобы он одновременно был красивым и ненавязчивым. Если вас не устраивает картинка по умолчанию, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Обои».
  3. Выберите понравившееся изображение.
  4. Нажмите кнопку «Установить».
Как установить обои на рабочий стол. На большинстве смартфонов есть встроенный магазин обоев. Фото.

На большинстве смартфонов есть встроенный магазин обоев

Так же вы можете поставить фото на рабочий стол Андроид из своей галереи, воспользовавшись простой инструкцией:

  1. Запустите приложение «Галерея».
  2. Выберите подходящую фотографию.
  3. Нажмите на три точки для вызова дополнительного меню.
  4. Нажмите «Установить как обои» и подтвердите установку фонового рисунка.
Как установить обои на рабочий стол. Фотографии тоже выступают в качестве обоев. Фото.

Фотографии тоже выступают в качестве обоев

Помимо статичного рисунка вы можете установить живые обои на рабочий стол. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали в отдельном материале, а потому не будем к нему возвращаться и сразу перейдем к следующему совету по настройке главного экрана Андроид.

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Как добавить виджет на рабочий стол

Рабочий стол телефона должен быть не только красивым, но и полезным. С этой целью вам нужно добавить виджеты на главный экран Андроид:

  1. Задержите палец на свободной области рабочего стола.
  2. Откройте вкладку «Виджеты».
  3. Выберите необходимую плитку.
  4. Разместите ее в свободной области экрана.
  5. Нажмите на галочку.
Как добавить виджет на рабочий стол. Если виджетов не хватает, установите дополнительное приложение. Фото.

Если виджетов не хватает, установите дополнительное приложение

С помощью виджетов можно добавить часы или погоду на рабочий стол, а также кучу других информативных элементов. Еще больше о настройках виджетов на Андроид вы узнаете в нашем тематическом тексте.

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Как добавить рабочий стол на Андроид или убрать его

Рабочий стол Андроид состоит из нескольких экранов, между которыми можно переключаться свайпами. На каждом из них располагается определенное количество элементов, включая иконки приложений и виджеты. Если пространство кажется вам слишком забитым и тесным, добавьте еще один рабочий стол на телефон. Для этого задержите палец на иконке любого приложения и передвиньте ее максимально вправо. Так будет добавлен новый экран.

Как добавить рабочий стол на Андроид или убрать его. Новый экран создается автоматически, когда вы перемещаете иконки и виджеты. Фото.

Новый экран создается автоматически, когда вы перемещаете иконки и виджеты

Похожим образом вы можете удалить рабочий стол на Андроид, если переместите все иконки и виджеты с последнего экрана на предыдущий. Тогда лишняя область просто исчезнет.

Читайте также: Что такое второе пространство на смартфоне и зачем оно нужно

Как создать папку на рабочем столе Андроид

Добавление и удаление экранов на рабочем столе позволяет навести порядок. Но это не единственный способ уборки. Также вы можете создать папку на рабочем столе, объединив внутри нее сразу несколько приложений для экономии места:

  1. Задержите палец на иконке любой программы.
  2. Наложите один ярлык на другой, чтобы объединить их в папку.
  3. Отпустите палец.
Как создать папку на рабочем столе Андроид. Чтобы удалить папку, достаточно убрать из нее все приложения. Фото.

Чтобы удалить папку, достаточно убрать из нее все приложения

Далее можно аналогичным образом закинуть в каталог еще несколько приложений, а при желании даже изменить название папки, предварительно открыв ее. Если создание папок не помогло вам сделать главный экран удобнее, прочитайте о дополнительных способах наведения порядка на рабочем столе телефона.

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Как изменить рабочий стол на Андроиде

Если вам не нравится внешний вид рабочего стола, можно просто изменить главный экран телефона. Сделать это предлагается двумя способами:

В первом случае меняется внешний вид главного экрана, а также меню настроек. Во втором вы как бы устанавливаете новый рабочий стол с дополнительными функциями. Поскольку оба способа имеют целый ряд особенностей, переходите по гиперссылкам, чтобы познакомиться со всеми нюансами изменения темы и лончера.

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