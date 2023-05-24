Где скачать и как установить живые обои на телефон

Возможность поменять обои на телефоне — одна из базовых функций, доступных на всех Android-устройствах. Она позволяет поставить любую картинку на рабочий стол. Однако фоном может служить не только статичное изображение, но и живые обои на Андроид. Разберемся, какие они бывают, чем отличаются от обычных, где их скачать и как установить анимированную картинку на свой смартфон.

Что такое живые обои

Живые обои на телефоне представляют из себя анимированные картинки. Но это может быть не просто зацикленное видео, а изображение, которое меняется в зависимости от положения устройства в пространстве. Такой фон называют 3D обоями на телефон или картинками с эффектом параллакс.

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В сравнении со статичными обоями на Андроид живые выглядят более эффектно. Однако у них есть масса недостатков. Во-первых, зацикленная анимация отвлекает внимание и довольно быстро надоедает. Во-вторых, живые обои плохо сказываются на автономности устройства, а еще из-за них тормозят слабые смартфоны. Впрочем, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и возможностей гаджета, так что хотя бы попробовать подобный тип фона определенно стоит.

Где скачать живые обои на телефон

Прежде всего хочу сказать, что на большинстве смартфонов по умолчанию есть приложение для обоев. Оно может называться «Темы», а также скрываться в настройках устройства. Чтобы через него скачать красивые живые обои на телефон, понадобится:

Перейти в раздел «Обои» в настройках смартфона или запустить одноименное приложение. Открыть вкладку «Live», где представлены лучшие живые обои на телефон. Выбрать понравившийся вариант. Нажать кнопку «Загрузить обои».

Если вам не удастся найти подобную программу или захочется попробовать что-то необычное, установите приложение Обои от стороннего разработчика. Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание:

Работают они точно так же, как и стандартное приложение. Для скачивания бесплатных обоев на Андроид нужно:

Установить программу. Запустить ее. Выбрать понравившийся фон. Нажать кнопку скачивания и дождаться окончания загрузки.

Наконец, вы можете просто скачать видео на телефон, а затем установить его в качестве живых обоев. Разумеется, без звука, но с той самой анимацией. Как это сделать — расскажу позже.

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Как установить живые обои на телефон

Процесс установки живых обоев на телефон зависит от того, какой способ вы выбирали для их скачивания. Если это была стандартная программа, то сделайте следующее:

Запустите «Обои» или откройте одноименный раздел настроек смартфона. Откройте вкладку своего профиля. Перейдите в раздел «Обои», а затем — «Мои живые обои». Выберите нужный фоновый рисунок и нажмите «Установить». Также укажите, где будут использоваться обои: на рабочем столе или на экране блокировки.

Теперь несколько слов о том, как поставить живые обои на телефон, используя стороннее приложение:

Запустите программу. Выберите обои, которые вы скачали. Нажмите кнопку установку. Выберите, где будет отображаться новый фон.

И последнее, что нас будет интересовать в контексте изменения фона — как из видео сделать живые обои. Тут все максимально просто:

Запустите «Галерею». Откройте любое понравившееся видео. Нажмите на «три точки», а затем — «Установить как живые обои». Выберите, где они будут отображаться.

Если ваша «Галерея» не предусматривает такой возможности, прочитайте текст, в котором мы рассказывали, как сделать живые обои самому. Там вы найдете ответы на все интересующие вопросы.

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Как установить суперобои

С выходом оболочки MIUI 12 компания Xiaomi анонсировала классную фишку — суперобои. Это не просто живые обои на Андроид, которые двигаются циклично или в зависимости от положения устройства в пространстве, а большая анимация, соединяющая Always on Display, экран блокировки и рабочий стол.

Суперобои на MIUI доступны не всем владельцам смартфонов. Возможно, на вашем устройстве их нет, но проверить все-таки стоит:

Перейдите в раздел настроек «Обои» или запустите приложение «Темы». Откройте вкладку со своими обоями. Перейдите в раздел «Суперобои». Загрузите понравившийся вариант и нажмите кнопку «Применить».

Суперобои на MIUI работают в качестве отдельного приложения, так как представляют из себя сложную анимацию. Их использование негативным образом сказывается на автономности и производительности устройства. Зато вы можете скачать суперобои на любой телефон, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

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А еще нечто подобное делают сторонние разработчики. В частности, можно скачать приложение Pika! Super Wallpaper, после чего останется:

Запустите программу. Перейдите в раздел «Super Wallpapers». Выберите приглянувшиеся обои. Нажмите кнопку «Apply», а затем — «Установить как обои».

В отличие от суперобоев Xiaomi, варианты фонов от Pika! Super Wallpaper не работают на Always on Display. Зато здесь есть дополнительные эффекты вроде уникальных анимаций и звуков зарядки, чем не в состоянии похвастать фишка оболочки MIUI.