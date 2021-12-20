Хитрости Android TV, о которых должен знать каждый

Использование Android TV — это открытия каждый день. Мало того, что сама система каждый день заставляет тебя пересмотреть привычный взгляд на просмотр ТВ, так еще и опытные пользователи подкидывают что-то новое. Эти хитрости не только делают жизнь проще, но и помогают сэкономить. Почти за два месяца с Android TV я понял кое-что интересное: например, умный телевизор располагает к себе намного больше, чем обычный ТВ без операционной системы. А еще то, что это в любом случае отличная покупка — переживать за то, как часто вы будете его смотреть, точно не стоит! Даже 40-минутный просмотр любимых шоу на YouTube перед сном заметно поднимает настроение. Чем еще может удивить Android TV?

Как смотреть Ютуб без рекламы

Смотреть YouTube на Android TV с рекламой — настоящее кощунство. Нет ничего хуже, когда любимое шоу прерывается рекламными вставками. Конечно, можно оформить YouTube Premium, но платить по 200 рублей в месяц согласится не каждый. Android не был бы Android, если бы не было уникальной возможности заметно сэкономить.

Скачайте Seed4.Me VPN для Android (есть для Windows, iOS);

Установите приложение и выберите в списке стран Аргентину;

Подключитесь к VPN;

Откройте YouTube.com/premium в браузере и войдите в учетную запись;

Выберите «Индивидуальную подписку» или «Семейную». Попробуйте месяц бесплатно, если еще не пользовались.

Введите данные банковской карты (лучше виртуальной) и подтвердите оплату.

Обойдется вам подписка в 86 рублей по текущему курсу. Кстати, в «Семейную» можно добавить до 5 человек и стоить она будет чуть дороже: можете слегка смухлевать и заработать на своих друзьях, но я вам этого не говорил.

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Как сэкономить на подписках

Телевизор с Android TV располагает к тому, чтобы набрать побольше подписок. С одной стороны, хорошо, когда есть все и сразу, с другой — не очень. Тем не менее, на них тоже можно сэкономить. Осенью я всерьез задумывался, чтобы купить подписку на ОККО Спорт за несколько тысяч рублей. Выяснилось, что это реально сделать дешевле.

Зайдите на Авито и введите в поиске желаемую подписку;

Смело выбирайте любое предложение из списка;

Напишите владельцу и выберите вариант на то количество устройств, которое вам необходимо. Я купил подписку только для телевизора — так дешевле;

Позже спишитесь с ним в мессенджере, он добавит вас в подписку или вышлет инструкцию.

Переживать за потраченные средства не стоит. Во-первых, все продавцы предлагают ее по одинаковой цене. Во-вторых, все заинтересованы в выгоде — обмана быть не должно. Теперь вы сможете смотреть фильмы, сериалы и спорт прямо на Android TV.

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Приложения для телевизора

Основное преимущество Android TV перед другими ОС — это богатейший магазин приложений Play Market. Кстати, можете прочесть, чем отличаются самые популярные операционные системы Smart TV друг от друга. А еще на телевизор с Android TV можно устанавливать приложения для Android, отправляя их со смартфона или ноутбука.

Попробовать можно не только Google Chrome и другие привычные программы, но даже игры. Для их использования вам точно понадобится мышка, клавиатура или игровой контроллер от игровой приставки — Android TV отлично синхронизируется с периферией. О том, как установить любое приложение на Android TV, читайте в нашей статье.

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Как подключить наушники к телевизору

Умные телевизоры с Android TV упростили подключение аксессуаров. Теперь, когда вы хотите посмотреть фильм на большом экране, но не можете делать этого по каким-то причинам с высоким уровнем громкости, просто подключите наушники к своему ТВ. Сделать это очень просто.

Зайдите в Настройки Android TV, выберите «Пульты и аксессуары»;

Нажмите «Добавить устройство»;

Включите видимость Bluetooth на наушниках;

Следуйте инструкциям на телевизоре.

Таким образом можно подключать к Android TV не только наушники, но и колонки, джойстики и другие удобные аксессуары.

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Заставка на Android TV

Еще одна фишка, которую я вам настоятельно рекомендую — это заставка на Android TV. По умолчанию установлен темный фон, но есть возможность украсить комнату с помощью телевизора.

Зайдите в Настройки Android TV;

Выберите «Заставка»;

Укажите источник изображений. Это могут быть файлы из внутренней памяти или галерея из Интернета;

Обязательно укажите время бездействия, после которого активируется заставка. Я поставил 5 минут.

Теперь ваш телевизор будет включать заставку с датой в режиме бездействия, время от времени меняя изображение. Таким образом он не только украсит ваш дом, но и будет находиться режиме экономии энергии.

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