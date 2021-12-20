Хитрости Android TV, о которых должен знать каждый

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Иван Герасимов 0

Использование Android TV — это открытия каждый день. Мало того, что сама система каждый день заставляет тебя пересмотреть привычный взгляд на просмотр ТВ, так еще и опытные пользователи подкидывают что-то новое. Эти хитрости не только делают жизнь проще, но и помогают сэкономить. Почти за два месяца с Android TV я понял кое-что интересное: например, умный телевизор располагает к себе намного больше, чем обычный ТВ без операционной системы. А еще то, что это в любом случае отличная покупка — переживать за то, как часто вы будете его смотреть, точно не стоит! Даже 40-минутный просмотр любимых шоу на YouTube перед сном заметно поднимает настроение. Чем еще может удивить Android TV?

Рассказываем об основных хитростях Android TV

Как смотреть Ютуб без рекламы

Не торопитесь оформлять Премиум, есть способ попроще

Смотреть YouTube на Android TV с рекламой — настоящее кощунство. Нет ничего хуже, когда любимое шоу прерывается рекламными вставками. Конечно, можно оформить YouTube Premium, но платить по 200 рублей в месяц согласится не каждый. Android не был бы Android, если бы не было уникальной возможности заметно сэкономить.

  • Скачайте Seed4.Me VPN для Android (есть для Windows, iOS);
  • Установите приложение и выберите в списке стран Аргентину;
  • Подключитесь к VPN;
  • Откройте YouTube.com/premium в браузере и войдите в учетную запись;
  • Выберите «Индивидуальную подписку» или «Семейную». Попробуйте месяц бесплатно, если еще не пользовались.
  • Введите данные банковской карты (лучше виртуальной) и подтвердите оплату.

Обойдется вам подписка в 86 рублей по текущему курсу. Кстати, в «Семейную» можно добавить до 5 человек и стоить она будет чуть дороже: можете слегка смухлевать и заработать на своих друзьях, но я вам этого не говорил.

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Как сэкономить на подписках

Хотите подписку на футбол? Это сделать очень просто

Телевизор с Android TV располагает к тому, чтобы набрать побольше подписок. С одной стороны, хорошо, когда есть все и сразу, с другой — не очень. Тем не менее, на них тоже можно сэкономить. Осенью я всерьез задумывался, чтобы купить подписку на ОККО Спорт за несколько тысяч рублей. Выяснилось, что это реально сделать дешевле.

  • Зайдите на Авито и введите в поиске желаемую подписку;
  • Смело выбирайте любое предложение из списка;
  • Напишите владельцу и выберите вариант на то количество устройств, которое вам необходимо. Я купил подписку только для телевизора — так дешевле;
  • Позже спишитесь с ним в мессенджере, он добавит вас в подписку или вышлет инструкцию.

Переживать за потраченные средства не стоит. Во-первых, все продавцы предлагают ее по одинаковой цене. Во-вторых, все заинтересованы в выгоде — обмана быть не должно. Теперь вы сможете смотреть фильмы, сериалы и спорт прямо на Android TV.

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Приложения для телевизора

Основное преимущество Android TV перед другими ОС — это богатейший магазин приложений Play Market. Кстати, можете прочесть, чем отличаются самые популярные операционные системы Smart TV друг от друга. А еще на телевизор с Android TV можно устанавливать приложения для Android, отправляя их со смартфона или ноутбука.

Приложения можно установить с флэшки, со смартфона или с ПК

Попробовать можно не только Google Chrome и другие привычные программы, но даже игры. Для их использования вам точно понадобится мышка, клавиатура или игровой контроллер от игровой приставки — Android TV отлично синхронизируется с периферией. О том, как установить любое приложение на Android TV, читайте в нашей статье.

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Как подключить наушники к телевизору

Можно подключать к Android TV не только наушники, но и любые аксессуары

Умные телевизоры с Android TV упростили подключение аксессуаров. Теперь, когда вы хотите посмотреть фильм на большом экране, но не можете делать этого по каким-то причинам с высоким уровнем громкости, просто подключите наушники к своему ТВ. Сделать это очень просто.

  • Зайдите в Настройки Android TV, выберите «Пульты и аксессуары»;
  • Нажмите «Добавить устройство»;
  • Включите видимость Bluetooth на наушниках;
  • Следуйте инструкциям на телевизоре.

Таким образом можно подключать к Android TV не только наушники, но и колонки, джойстики и другие удобные аксессуары.

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Заставка на Android TV

Заставка на Android TV украшает любой дом

Еще одна фишка, которую я вам настоятельно рекомендую — это заставка на Android TV. По умолчанию установлен темный фон, но есть возможность украсить комнату с помощью телевизора.

  • Зайдите в Настройки Android TV;
  • Выберите «Заставка»;
  • Укажите источник изображений. Это могут быть файлы из внутренней памяти или галерея из Интернета;
  • Обязательно укажите время бездействия, после которого активируется заставка. Я поставил 5 минут.

Теперь ваш телевизор будет включать заставку с датой в режиме бездействия, время от времени меняя изображение. Таким образом он не только украсит ваш дом, но и будет находиться режиме экономии энергии.

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