Хитрости Android TV, о которых должен знать каждый

Использование Android TV — это открытия каждый день. Мало того, что сама система каждый день заставляет тебя пересмотреть привычный взгляд на просмотр ТВ, так еще и опытные пользователи подкидывают что-то новое. Эти хитрости не только делают жизнь проще, но и помогают сэкономить. Почти за два месяца с Android TV я понял кое-что интересное: например, умный телевизор располагает к себе намного больше, чем обычный ТВ без операционной системы. А еще то, что это в любом случае отличная покупка — переживать за то, как часто вы будете его смотреть, точно не стоит! Даже 40-минутный просмотр любимых шоу на YouTube перед сном заметно поднимает настроение. Чем еще может удивить Android TV?
Содержание
Как смотреть Ютуб без рекламы
Смотреть YouTube на Android TV с рекламой — настоящее кощунство. Нет ничего хуже, когда любимое шоу прерывается рекламными вставками. Конечно, можно оформить YouTube Premium, но платить по 200 рублей в месяц согласится не каждый. Android не был бы Android, если бы не было уникальной возможности заметно сэкономить.
- Скачайте Seed4.Me VPN для Android (есть для Windows, iOS);
- Установите приложение и выберите в списке стран Аргентину;
- Подключитесь к VPN;
- Откройте YouTube.com/premium в браузере и войдите в учетную запись;
- Выберите «Индивидуальную подписку» или «Семейную». Попробуйте месяц бесплатно, если еще не пользовались.
- Введите данные банковской карты (лучше виртуальной) и подтвердите оплату.
Обойдется вам подписка в 86 рублей по текущему курсу. Кстати, в «Семейную» можно добавить до 5 человек и стоить она будет чуть дороже: можете слегка смухлевать и заработать на своих друзьях, но я вам этого не говорил.
Читайте также: Как подключить смартфон к телевизору. 3 крутых способа
Как сэкономить на подписках
Телевизор с Android TV располагает к тому, чтобы набрать побольше подписок. С одной стороны, хорошо, когда есть все и сразу, с другой — не очень. Тем не менее, на них тоже можно сэкономить. Осенью я всерьез задумывался, чтобы купить подписку на ОККО Спорт за несколько тысяч рублей. Выяснилось, что это реально сделать дешевле.
- Зайдите на Авито и введите в поиске желаемую подписку;
- Смело выбирайте любое предложение из списка;
- Напишите владельцу и выберите вариант на то количество устройств, которое вам необходимо. Я купил подписку только для телевизора — так дешевле;
- Позже спишитесь с ним в мессенджере, он добавит вас в подписку или вышлет инструкцию.
Переживать за потраченные средства не стоит. Во-первых, все продавцы предлагают ее по одинаковой цене. Во-вторых, все заинтересованы в выгоде — обмана быть не должно. Теперь вы сможете смотреть фильмы, сериалы и спорт прямо на Android TV.
Как удалить страницу в Инстаграме навсегда
Приложения для телевизора
Основное преимущество Android TV перед другими ОС — это богатейший магазин приложений Play Market. Кстати, можете прочесть, чем отличаются самые популярные операционные системы Smart TV друг от друга. А еще на телевизор с Android TV можно устанавливать приложения для Android, отправляя их со смартфона или ноутбука.
Попробовать можно не только Google Chrome и другие привычные программы, но даже игры. Для их использования вам точно понадобится мышка, клавиатура или игровой контроллер от игровой приставки — Android TV отлично синхронизируется с периферией. О том, как установить любое приложение на Android TV, читайте в нашей статье.
Что делать с телефоном умершего человека
Как подключить наушники к телевизору
Умные телевизоры с Android TV упростили подключение аксессуаров. Теперь, когда вы хотите посмотреть фильм на большом экране, но не можете делать этого по каким-то причинам с высоким уровнем громкости, просто подключите наушники к своему ТВ. Сделать это очень просто.
- Зайдите в Настройки Android TV, выберите «Пульты и аксессуары»;
- Нажмите «Добавить устройство»;
- Включите видимость Bluetooth на наушниках;
- Следуйте инструкциям на телевизоре.
Таким образом можно подключать к Android TV не только наушники, но и колонки, джойстики и другие удобные аксессуары.
Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен, чтобы знать больше других!
Заставка на Android TV
Еще одна фишка, которую я вам настоятельно рекомендую — это заставка на Android TV. По умолчанию установлен темный фон, но есть возможность украсить комнату с помощью телевизора.
- Зайдите в Настройки Android TV;
- Выберите «Заставка»;
- Укажите источник изображений. Это могут быть файлы из внутренней памяти или галерея из Интернета;
- Обязательно укажите время бездействия, после которого активируется заставка. Я поставил 5 минут.
Теперь ваш телевизор будет включать заставку с датой в режиме бездействия, время от времени меняя изображение. Таким образом он не только украсит ваш дом, но и будет находиться режиме экономии энергии.
Остались вопросы? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате!
Помимо Android TV есть множество операционных систем для Smart TV. А вот для смартфонов популярных всего две: Android и iOS. Рассказали, почему третьей операционной системы ждать точно не стоит.