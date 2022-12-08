Как скачать и установить WhatsApp на Huawei

Из-за санкций США на смартфонах Huawei нет многих приложений: например, Гугл Сервисы приходится скачивать отдельно, используя разные доступные обходные способы. Так что, пользователи не могут просто так взять и скачать Ватсап на Huawei из Google Play, предварительно не установив его на свой смартфон с HarmonyOS. Между прочим, без мессенджера многим не обойтись — он по-прежнему является одним из самых популярных среди пользователей. Сегодня мы расскажем о том, как установить WhatsApp на смартфон Huawei, минуя Google Play, а также о том, как его обновить.

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Как скачать Ватсап на Хуавей без Плей Маркета

На самом деле, принципиальной разницы между приложением WhatsApp из AppGallery и из Google Play нет. Если в магазине приложений Android это формат APK, то у Huawei — HAP. В остальном они ничем не отличаются, так как внутри имеют одинаковый набор функций и даже интерфейс. Huawei, как и другие производители Android-смартфонов, не рекомендует устанавливать APK-файлы из других источников. Правда, в случае с мессенджером, это и не требуется: WhastApp есть в AppGallery и легко устанавливается на смартфон Huawei.

Откройте App Gallery и в поисковой строке введите «whatsapp».

Приложение отобразится первым в списке. Рядом с ним нажмите «Установить».

После скачивания антивирус проверит приложение и сообщит, что оно безопасно и его можно спокойно ставить на смартфон.

Нажмите ОК и подтвердите установку.

Дождитесь ее окончания, после чего откройте приложение на рабочем столе. Нужно всего лишь войти в свой аккаунт, после чего дать доступ WhatsApp к контактам.

Особых проблем с установкой Вотсапа на Хуавей нет: приложение доступно в AppGallery несмотря на санкции, хотя на официальном сайте ссылки на него нет. В качестве альтернативы, если каких-то приложений нет в AppGallery, вы всегда можете установить Aptoide — о нем мы не так давно рассказывали. Делается это очень просто.

Скачайте APK-файл Aptoide на свой смартфон.

Откройте папку с загрузками и нажмите на приложение.

Запустите установку, а потом дайте необходимые разрешения приложению.

После этого вы можете спокойно устанавливать последние версии приложений или те, которых по какой-то причине нет в AppGallery. В случае с магазином Huawei, такое случается крайне редко, но по каким-то причинам приложения может не оказаться. Aptoide же — классная альтернатива Google Play, в котором не хватает разве что российских приложений. Между прочим, это очень популярный магазин приложений в Китае, так как в нем есть множество программ, которые недоступны в Поднебесной.

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Как обновить WhatsApp на Huawei

В принципе, обновить Ватсап на Huawei не так-то сложно. Во-первых, вам всегда поможет автообновление: если оно включено, смартфон при подключении к Wi-Fi сам установит последнюю версию во время зарядки. Включить автообновление очень просто.

Зайдите в AppGallery.

Нажмите на имя своей учетной записи.

Выберите «Автообновление по Wi-Fi» и включите.

Если предпочитаете обновлять приложения вручную, то AppGallery пришлет вам уведомление о выходе новой версии. Вы можете перейти в свой профиль AppGallery и нажать «Проверка обновлений», после чего загрузить новую версию WhatsApp на свой смартфон.

Что будет, если не обновлять телефон

Чуть выше был описан процесс установки мессенджера из магазина приложений Aptoide. Это значит, что оттуда же можно и обновить WhatsApp на Huawei без каких-либо проблем.

Откройте Aptoide.

Нажмите вкладку «Apps» справа внизу.

Нажмите «Update All», после чего магазин приложений сам установит все существующие обновления на ваш смартфон, в том числе, WhatsApp.

Это наиболее рабочий способ установить последнюю версию WhatsApp вместо того, чтобы качать ее из непонятных источников. Неизвестно, на какую сборку вы вообще попадаете, если решитесь скачать APK-файл с непонятного сайта — возможно, оно вообще будет собирать ваши данные, но при этом не будет отличаться от оригинальной версии. В крайнем случае, можно довериться APKMirror.

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Тем не менее, гнаться за обновлениями явно не стоит: они не всегда стабильно работают, а иногда и вовсе — заставляют работать хуже даже новенький смартфон. Кроме того, некоторые апдейты не всегда приходят всем пользователям одновременно — случается задержка в 1-2 дня, поэтому лучше немного подождать, а не скачивать WhatsApp со стороны. Если все же торопитесь, то Aptoide — лучший выбор.