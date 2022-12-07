Что делать, если не работает камера на телефоне

Думаю, никто не будет спорить, что камера — важнейший компонент смартфона, а ее качество — возможно, главный критерий выбора мобильного устройства. Поэтому любая проблема, связанная с ней, вполне предсказуемо вызывает у каждого из нас раздражение. И нет более существенной неполадки, чем та, при которой совсем не работает камера на телефоне. Причин появления неисправности может быть несколько: от полного выхода внутреннего компонента из строя до программного сбоя. Предлагаю не останавливаться на каждой из них, а сразу перейти к разбору наиболее частых проблем, связанных с камерой на смартфоне.

Не удалось подключиться к камере — что за ошибка

Самая распространенная проблема заключается в том, что у пользователя не открывается камера на телефоне. Он пытается запустить приложение для съемки, но вместо привычного ему интерфейса видит ошибку «Не удалось подключиться к камере», после чего программа закрывается. Также информационное окно может сопровождаться другим текстом, содержание которого отличается в зависимости от производителя смартфона, но суть остается прежней.

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В первую очередь я рекомендую выполнить максимально банальные действия, а именно:

Если вдруг какая-то из рекомендаций вызовет у вас сложности, то не стесняйтесь переходить по ссылкам, ведущим на отдельные инструкции. Я же продолжу рассматривать проблему в контексте ситуации, когда банальные советы не помогают решить проблему.

Следующее, что стоит попробовать сделать — проверить, выдано ли приложению «Камера» разрешение на доступ к одноименному компоненту смартфона:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите программу «Камера». Зайдите во вкладку «Разрешения» и выдайте приложению все необходимые права.

Если все разрешения выданы, а камера не работает, выполните действия 1-3, а затем — нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша и всех данных, связанных с приложением «Камера».

С очень высокой долей вероятности все это поможет устранить ошибку. Если нет — проверьте наличие обновлений программы. Возможно, камера не открывается просто из-за того, что вы используете устаревшую версию приложения.

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И последнее. На случай, если у вас все равно не запускается камера, попробуйте перевести телефон в безопасный режим. Это поможет узнать, является ли причиной возникновения проблемы конфликт программного обеспечения. Если предположение подтвердится, и в безопасном режиме камера откроется, удалите все лишние программы, включая альтернативные приложения для съемки фото и видео.

При включении камеры черный экран на телефоне

Существует проблема иного толка, когда камера все-таки запускается, но в видоискателе вы наблюдаете черный экран. При возникновении таких неполадок сначала осмотрите объектив камеры на наличие видимых повреждений. Если их нет, а проблема дала о себе знать после падения смартфона с высоты, то, возможно, отошел шлейф камеры. Чтобы вернуть внутренний компонент к жизни, придется разобрать устройство, а для этого лучше обратиться в сервисный центр.

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Также воспользуйтесь рекомендациями, о которых я рассказывал в предыдущем пункте материала. Черный экран камеры может быть вызван программной причиной, а потому не стоит сбрасывать со счетов конфликт ПО или, к примеру, использование устаревшей версии приложения.

Не работает фронтальная камера

Бывает и так, что основная камера работает, а фронтальная — нет. Скорее всего, такая проблема имеет под собой аппаратную причину, то есть для устранения неисправности вам придется обратиться в сервисный центр. Но некоторым из вас не лишним будет напомнить, как переключиться на фронтальную камеру. Для этого необходимо нажать на значок с круговой стрелкой.

Если ваш телефон не переключается на фронтальную камеру, то, вероятно, всему виной сбой в работе приложения. Выполните ранее предложенные рекомендации, а именно: перезагрузите смартфон, закройте все запущенные программы, сотрите кэш и данные «Камеры», не забыв при этом установить обновления.

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Почему телефон не фотографирует

Еще один сценарий: камера запускается, но телефон не фотографирует. То есть при нажатии на кнопку затвора ничего не происходит. Рискну предположить, что в вашем случае проблема вызвана недостатком свободного места во внутренней памяти. Рекомендую удалить мусор, воспользовавшись нашей инструкцией.

Практика показывает, что чаще всего камера не фотографирует у людей, которые сохраняют снимки на карту памяти. Если вы из этой категории, то действуйте по инструкции:

Запустите приложение «Камера». Откройте контекстное меню нажатием кнопки с тремя полосками. Перейдите в раздел «Настройки». Деактивируйте опцию «Сохранять на SD карту» или выберете «Память телефона» во вкладке «Место сохранения».

Если теперь камера работает — значит, ваша карта памяти неисправна. Если телефон не фотографирует, то ознакомьтесь с предыдущими рекомендациями, а также дочитайте материал до конца. Далее я расскажу о радикальных методах выхода из ситуации.

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Что еще можно сделать, если не работает камера

Вне зависимости от того, как именно у вас перестала работать камера, советую воспользоваться сторонним приложением для съемки фото и видео:

Более подробную информацию о каждом приложении камеры вы получите в отдельном материале, а я перейду к еще более радикальному методу устранения неполадок.

Если вы склоняетесь к тому, что ошибка вызвана сбоем в работе программного обеспечения, то выполните сброс до заводских настроек. В противном случае вам придется обратиться в сервисный центр для диагностики точной причины возникновения проблемы и ее последующего решения.