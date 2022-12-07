Что делать, если не работает камера на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Думаю, никто не будет спорить, что камера — важнейший компонент смартфона, а ее качество — возможно, главный критерий выбора мобильного устройства. Поэтому любая проблема, связанная с ней, вполне предсказуемо вызывает у каждого из нас раздражение. И нет более существенной неполадки, чем та, при которой совсем не работает камера на телефоне. Причин появления неисправности может быть несколько: от полного выхода внутреннего компонента из строя до программного сбоя. Предлагаю не останавливаться на каждой из них, а сразу перейти к разбору наиболее частых проблем, связанных с камерой на смартфоне.

Что делать, если не работает камера на телефоне. Попытаемся оживить вашу камеру. Фото.

Попытаемся оживить вашу камеру

Не удалось подключиться к камере — что за ошибка

Не удалось подключиться к камере — что за ошибка. На эту ошибку люди жалуются чаще всего. Фото.

На эту ошибку люди жалуются чаще всего

Самая распространенная проблема заключается в том, что у пользователя не открывается камера на телефоне. Он пытается запустить приложение для съемки, но вместо привычного ему интерфейса видит ошибку «Не удалось подключиться к камере», после чего программа закрывается. Также информационное окно может сопровождаться другим текстом, содержание которого отличается в зависимости от производителя смартфона, но суть остается прежней.

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В первую очередь я рекомендую выполнить максимально банальные действия, а именно:

Если вдруг какая-то из рекомендаций вызовет у вас сложности, то не стесняйтесь переходить по ссылкам, ведущим на отдельные инструкции. Я же продолжу рассматривать проблему в контексте ситуации, когда банальные советы не помогают решить проблему.

Следующее, что стоит попробовать сделать — проверить, выдано ли приложению «Камера» разрешение на доступ к одноименному компоненту смартфона:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  3. Найдите программу «Камера».
  4. Зайдите во вкладку «Разрешения» и выдайте приложению все необходимые права.
Не удалось подключиться к камере — что за ошибка. Желательно предоставить камере все разрешения. Фото.

Желательно предоставить камере все разрешения

Если все разрешения выданы, а камера не работает, выполните действия 1-3, а затем — нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша и всех данных, связанных с приложением «Камера».

Не удалось подключиться к камере — что за ошибка. Очистка данных камеры не приведет к удалению фотографий. Фото.

Очистка данных камеры не приведет к удалению фотографий

С очень высокой долей вероятности все это поможет устранить ошибку. Если нет — проверьте наличие обновлений программы. Возможно, камера не открывается просто из-за того, что вы используете устаревшую версию приложения.

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И последнее. На случай, если у вас все равно не запускается камера, попробуйте перевести телефон в безопасный режим. Это поможет узнать, является ли причиной возникновения проблемы конфликт программного обеспечения. Если предположение подтвердится, и в безопасном режиме камера откроется, удалите все лишние программы, включая альтернативные приложения для съемки фото и видео.

При включении камеры черный экран на телефоне

При включении камеры черный экран на телефоне. Бывает, что при запуске камеры в видоискателе появляется черный экран. Фото.

Бывает, что при запуске камеры в видоискателе появляется черный экран

Существует проблема иного толка, когда камера все-таки запускается, но в видоискателе вы наблюдаете черный экран. При возникновении таких неполадок сначала осмотрите объектив камеры на наличие видимых повреждений. Если их нет, а проблема дала о себе знать после падения смартфона с высоты, то, возможно, отошел шлейф камеры. Чтобы вернуть внутренний компонент к жизни, придется разобрать устройство, а для этого лучше обратиться в сервисный центр.

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Также воспользуйтесь рекомендациями, о которых я рассказывал в предыдущем пункте материала. Черный экран камеры может быть вызван программной причиной, а потому не стоит сбрасывать со счетов конфликт ПО или, к примеру, использование устаревшей версии приложения.

Не работает фронтальная камера

Бывает и так, что основная камера работает, а фронтальная — нет. Скорее всего, такая проблема имеет под собой аппаратную причину, то есть для устранения неисправности вам придется обратиться в сервисный центр. Но некоторым из вас не лишним будет напомнить, как переключиться на фронтальную камеру. Для этого необходимо нажать на значок с круговой стрелкой.

Не работает фронтальная камера. Проверьте, правильно ли вы переключились на фронтальную камеру. Фото.

Проверьте, правильно ли вы переключились на фронтальную камеру

Если ваш телефон не переключается на фронтальную камеру, то, вероятно, всему виной сбой в работе приложения. Выполните ранее предложенные рекомендации, а именно: перезагрузите смартфон, закройте все запущенные программы, сотрите кэш и данные «Камеры», не забыв при этом установить обновления.

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Почему телефон не фотографирует

Еще один сценарий: камера запускается, но телефон не фотографирует. То есть при нажатии на кнопку затвора ничего не происходит. Рискну предположить, что в вашем случае проблема вызвана недостатком свободного места во внутренней памяти. Рекомендую удалить мусор, воспользовавшись нашей инструкцией.

Практика показывает, что чаще всего камера не фотографирует у людей, которые сохраняют снимки на карту памяти. Если вы из этой категории, то действуйте по инструкции:

  1. Запустите приложение «Камера».
  2. Откройте контекстное меню нажатием кнопки с тремя полосками.
  3. Перейдите в раздел «Настройки».
  4. Деактивируйте опцию «Сохранять на SD карту» или выберете «Память телефона» во вкладке «Место сохранения».
Почему телефон не фотографирует. Если проблема заключалась в SD-карте, то камера должна заработать. Фото.

Если проблема заключалась в SD-карте, то камера должна заработать

Если теперь камера работает — значит, ваша карта памяти неисправна. Если телефон не фотографирует, то ознакомьтесь с предыдущими рекомендациями, а также дочитайте материал до конца. Далее я расскажу о радикальных методах выхода из ситуации.

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Что еще можно сделать, если не работает камера

Вне зависимости от того, как именно у вас перестала работать камера, советую воспользоваться сторонним приложением для съемки фото и видео:

Более подробную информацию о каждом приложении камеры вы получите в отдельном материале, а я перейду к еще более радикальному методу устранения неполадок.

Если вы склоняетесь к тому, что ошибка вызвана сбоем в работе программного обеспечения, то выполните сброс до заводских настроек. В противном случае вам придется обратиться в сервисный центр для диагностики точной причины возникновения проблемы и ее последующего решения.

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