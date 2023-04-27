Как создать второй аккаунт в Telegram на смартфоне

Мы пользуемся мессенджером Telegram для решения самых разных задач. Кто-то через него общается с друзьями или ведет деловую переписку, кто-то читает каналы или администрирует их. Возможно, вы из тех, кто использует мессенджер на всю катушку. Не хотелось бы вам в таком случае разграничить личное и рабочее пространство внутри приложения, имея два аккаунта в Телеграм? Фишка, безусловно, полезная, но позволяет ли мессенджер создать вторую учетную запись, которой можно пользоваться на одном смартфоне?

Можно ли создать второй аккаунт в Телеграмме

В отличие от приложения WhatsApp, не критикуемого только ленивыми, мессенджер Павла Дурова действительно позволяет завести второй аккаунт в Телеграм. С его помощью вы не только разграничите личное и рабочее пространство, но и сможете, например, создать более 8 публичных каналов, чего нельзя сделать при помощи одной учетной записи.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Кроме того, после добавления второго профиля вы получите возможность ловко переключаться между аккаунтами в Телеграмме. Таким образом, в каждом из них окажется свой список чатов, и они не будут пересекаться. При этом уведомления вы будете получать от каждой учетной записи.

Второй аккаунт в Телеграмме на один номер

Если вы читали наш текст, где рассказывалось, как зарегистрироваться в Telegram, или помните сам процесс, то уже знаете, что аккаунт создается по номеру телефона. То есть в процессе регистрации вы просто обязаны указать контактные данные. Будет ли это личная SIM-карта или, например, виртуальный номер — дело ваше.

К чему я это решил напомнить? Да к тому, что второй аккаунт в Телеграмме без номера создать не получится. То же самое касается попыток привязать еще один профиль к уже используемой учетке. Единственный выход из ситуации — виртуальный номер. Однако это, как вы понимаете, не то, что нам нужно.

Сколько аккаунтов можно добавить в Telegram

А теперь давайте ответим на вопрос, сколько аккаунтов можно создать в Телеграмме? Неужели только два? Нет, вы можете регистрировать сколько угодно профилей, но каждый из них должен быть привязан к отдельному номеру. Нет телефона — нет аккаунта, так и запишите.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

При этом в рамках одного приложения Telegram вам доступно одновременное добавление не более трех учетных записей. Вам этого мало? Тогда предложу пару банальных, но имеющих право на существование способов расширения набора профилей: клонирование мессенджера или использование второго смартфона. О том, как сделать два Телеграмма, мы еще поговорим, а пока сосредоточимся на процессе добавления другого аккаунта в мессенджер в соответствии с текущими ограничениями.

Как добавить второй аккаунт в Телеграм

Второй аккаунт в Телеграм на Андроид добавляется через мобильное приложение. Если в мессенджере уже есть одна учетная запись, сделайте следующее:

Запустите приложение. Откройте меню, нажав на «три полоски» в левом верхнем углу. Тапните по стрелке, направленной вниз, чтобы раскрыть панель профилей. Нажмите кнопку «Добавить аккаунт».

Далее вам нужно сделать все то же самое, что и при регистрации аккаунта в Телеграм, подробно описанной в отдельном материале. Если коротко, то вам понадобится указать номер телефона и подтвердить его, введя одноразовый код, который поступит в виде SMS, пуш-уведомления или сообщения в системном чате на другом устройстве. При регистрации нового профиля придется еще и ввести свое имя.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Переключение между аккаунтами Telegram выполняется через панель учетных записей, проиллюстрированную выше. Достаточно раскрыть список профилей и выбрать интересующий, после чего на главном экране приложения отобразится список чатов, соответствующих выбранному номеру.

Как сделать два Телеграмма

При использовании двух аккаунтов в Телеграмме остро встает вопрос конфиденциальности. Переключение между учетными записями осуществляется без подтверждения входа, что может стать причиной доступа к вашим перепискам посторонних людей. Если вы хотите разграничить личную и деловую переписку на разных аккаунтах, сделайте два Телеграмма на одном телефоне, воспользовавшись функцией клонирования приложений:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Клонирование приложений». Активируйте ползунок, расположенный напротив Telegram.

После этого на главном экране устройства появится еще одна иконка мессенджера со специальной пометкой. Запустив копию приложения, вы сможете зайти в еще один аккаунт по номеру. Также допускается использование второго пространства на смартфоне. Впрочем, это уже совсем другая история, с которой вы познакомитесь в отдельной статье.