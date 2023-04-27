Как создать второй аккаунт в Telegram на смартфоне

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Герман Вологжанин

Мы пользуемся мессенджером Telegram для решения самых разных задач. Кто-то через него общается с друзьями или ведет деловую переписку, кто-то читает каналы или администрирует их. Возможно, вы из тех, кто использует мессенджер на всю катушку. Не хотелось бы вам в таком случае разграничить личное и рабочее пространство внутри приложения, имея два аккаунта в Телеграм? Фишка, безусловно, полезная, но позволяет ли мессенджер создать вторую учетную запись, которой можно пользоваться на одном смартфоне?

Как создать второй аккаунт в Telegram на смартфоне. Один аккаунт — хорошо, два — еще лучше. Фото.

Один аккаунт — хорошо, два — еще лучше

Можно ли создать второй аккаунт в Телеграмме

В отличие от приложения WhatsApp, не критикуемого только ленивыми, мессенджер Павла Дурова действительно позволяет завести второй аккаунт в Телеграм. С его помощью вы не только разграничите личное и рабочее пространство, но и сможете, например, создать более 8 публичных каналов, чего нельзя сделать при помощи одной учетной записи.

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Кроме того, после добавления второго профиля вы получите возможность ловко переключаться между аккаунтами в Телеграмме. Таким образом, в каждом из них окажется свой список чатов, и они не будут пересекаться. При этом уведомления вы будете получать от каждой учетной записи.

Второй аккаунт в Телеграмме на один номер

Если вы читали наш текст, где рассказывалось, как зарегистрироваться в Telegram, или помните сам процесс, то уже знаете, что аккаунт создается по номеру телефона. То есть в процессе регистрации вы просто обязаны указать контактные данные. Будет ли это личная SIM-карта или, например, виртуальный номер — дело ваше.

Второй аккаунт в Телеграмме на один номер. Даже не мечтайте об этом, потому что к одному номеру привязывается только один профиль. Фото.

Даже не мечтайте об этом, потому что к одному номеру привязывается только один профиль

К чему я это решил напомнить? Да к тому, что второй аккаунт в Телеграмме без номера создать не получится. То же самое касается попыток привязать еще один профиль к уже используемой учетке. Единственный выход из ситуации — виртуальный номер. Однако это, как вы понимаете, не то, что нам нужно.

Сколько аккаунтов можно добавить в Telegram

А теперь давайте ответим на вопрос, сколько аккаунтов можно создать в Телеграмме? Неужели только два? Нет, вы можете регистрировать сколько угодно профилей, но каждый из них должен быть привязан к отдельному номеру. Нет телефона — нет аккаунта, так и запишите.

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При этом в рамках одного приложения Telegram вам доступно одновременное добавление не более трех учетных записей. Вам этого мало? Тогда предложу пару банальных, но имеющих право на существование способов расширения набора профилей: клонирование мессенджера или использование второго смартфона. О том, как сделать два Телеграмма, мы еще поговорим, а пока сосредоточимся на процессе добавления другого аккаунта в мессенджер в соответствии с текущими ограничениями.

Как добавить второй аккаунт в Телеграм

Второй аккаунт в Телеграм на Андроид добавляется через мобильное приложение. Если в мессенджере уже есть одна учетная запись, сделайте следующее:

  1. Запустите приложение.
  2. Откройте меню, нажав на «три полоски» в левом верхнем углу.
  3. Тапните по стрелке, направленной вниз, чтобы раскрыть панель профилей.
  4. Нажмите кнопку «Добавить аккаунт».
Как добавить второй аккаунт в Телеграм. Аналогичным образом вы добавите и третий аккаунт. Фото.

Аналогичным образом вы добавите и третий аккаунт

Далее вам нужно сделать все то же самое, что и при регистрации аккаунта в Телеграм, подробно описанной в отдельном материале. Если коротко, то вам понадобится указать номер телефона и подтвердить его, введя одноразовый код, который поступит в виде SMS, пуш-уведомления или сообщения в системном чате на другом устройстве. При регистрации нового профиля придется еще и ввести свое имя.

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Переключение между аккаунтами Telegram выполняется через панель учетных записей, проиллюстрированную выше. Достаточно раскрыть список профилей и выбрать интересующий, после чего на главном экране приложения отобразится список чатов, соответствующих выбранному номеру.

Как сделать два Телеграмма

При использовании двух аккаунтов в Телеграмме остро встает вопрос конфиденциальности. Переключение между учетными записями осуществляется без подтверждения входа, что может стать причиной доступа к вашим перепискам посторонних людей. Если вы хотите разграничить личную и деловую переписку на разных аккаунтах, сделайте два Телеграмма на одном телефоне, воспользовавшись функцией клонирования приложений:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Клонирование приложений».
  3. Активируйте ползунок, расположенный напротив Telegram.
Как сделать два Телеграмма. Так вы добавите еще больше аккаунтов. Фото.

Так вы добавите еще больше аккаунтов

После этого на главном экране устройства появится еще одна иконка мессенджера со специальной пометкой. Запустив копию приложения, вы сможете зайти в еще один аккаунт по номеру. Также допускается использование второго пространства на смартфоне. Впрочем, это уже совсем другая история, с которой вы познакомитесь в отдельной статье.

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