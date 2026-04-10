Пару недель назад ко мне обратился знакомый с неприятной историей: он зашел в Telegram, увидел чужие сообщения от своего имени и потерял доступ к аккаунту за несколько минут. Ситуация неприятная, но решаемая, если действовать быстро и по порядку. С проблемой мы, к счастью, справились, и я напомнил ему о важных функциях защиты Telegram, которыми он пренебрег. Теперь вместе с вами разберем все по шагам, если тоже столкнулись со взломом аккаунта в Telegram. Тут это происходит так же часто, как и в популярном с недавних пор мессенджере MAX.

Могут ли взломать Telegram

Telegram принято считать одним из самых защищенных мессенджеров. Сквозное шифрование в секретных чатах, открытый код, протокол MTProto. Все это звучит надежно. Но взлом Telegram происходит постоянно, и число жалоб не уменьшается.

Показательная параллель: MAX считают небезопасным мессенджером, и действительно — взлом аккаунта в MAX случается регулярно. Но Telegram в этом смысле не лучше. Технически мессенджер защищен хорошо, но атакуют не протокол, а пользователя. И здесь приложение Дурова ничем не отличается от любого другого. Если мошенники взломали аккаунт в Telegram, это всегда про человеческий фактор, а не про дыры в коде. Вы сами отдали доступ, даже не заметив.

Как взламывают Telegram на Android

Взлом Telegram на Android почти всегда происходит одним из следующих способов:

Фишинговые ссылки. Сообщение с красивой ссылкой, якобы от знакомого или официального канала. Вы переходите, вводите номер телефона и код из SMS. Все, аккаунт чужой. И я писал об этом в тексте про опасные файлы в Telegram, которые нельзя скачивать.

Сообщение с красивой ссылкой, якобы от знакомого или официального канала. Вы переходите, вводите номер телефона и код из SMS. Все, аккаунт чужой. И я писал об этом в тексте про опасные файлы в Telegram, которые нельзя скачивать. Поддельная техподдержка. Бот или аккаунт с аватаркой Telegram пишет, что ваш профиль заблокируют, и просит код подтверждения. Настоящий Telegram никогда так не делает.

Бот или аккаунт с аватаркой Telegram пишет, что ваш профиль заблокируют, и просит код подтверждения. Настоящий Telegram никогда так не делает. Перехват SMS с кодом. Технически сложнее, но возможно через подмену SIM-карты или уязвимости оператора связи.

Технически сложнее, но возможно через подмену SIM-карты или уязвимости оператора связи. Неофициальные клиенты Telegram. Почему опасно устанавливать моды Telegram, рассказывал отдельно — там конкретные примеры того, как форки воруют сессии и передают данные на сторонние серверы.

Почему опасно устанавливать моды Telegram, рассказывал отдельно — там конкретные примеры того, как форки воруют сессии и передают данные на сторонние серверы. Вредоносные приложения. Скачали что-то с подозрительного сайта, а оно перехватывает SMS или читает данные из буфера обмена.

Скачали что-то с подозрительного сайта, а оно перехватывает SMS или читает данные из буфера обмена. Доступ к разблокированному телефону. Кто-то получил физический доступ к вашему смартфону и авторизовался в Telegram на своем устройстве.

Большинство этих способов объединяет одно: пользователь сам передает код подтверждения, думая, будто делает что-то полезное и важное.

Как понять, что взломали Telegram

Иногда взлом аккаунта Telegram заметен сразу, иногда злоумышленники несколько дней ведут себя тихо. Вот признаки, на которые стоит обратить внимание:

на телефон пришел код подтверждения, который вы не запрашивали;

не получается войти в аккаунт (пароль не подходит или его сменили);

в списке активных устройств появилось незнакомое;

знакомые сообщают, что получили от вас странные сообщения или просьбы денег;

исчезли подписки на каналы или появились новые;

изменились никнейм, аватарка или информация в профиле;

в ваших каналах появились посты, которых вы не публиковали.

Если хотя бы один из этих признаков есть, то действуйте немедленно. Каждая минута промедления дает злоумышленнику больше возможностей.

Что делать, если взломали Telegram

Порядок действий зависит от того, есть ли у вас еще доступ к аккаунту. Если доступ есть — действуйте прямо сейчас:

Откройте Telegram и зайдите в «Настройки». Перейдите в «Конфиденциальность». Выберите «Устройства». Нажмите «Завершить все другие сеансы» (это выбьет злоумышленника из аккаунта).

Если доступа нет, попробуйте сбросить пароль Telegram, который с недавнего времени приходит на почту:

На экране входа нажмите введите свой номер. Далее нажмите «Нет доступа к почте?». Подтвердите сброс почты. Telegram отправит код на привязанную электронную почту. Введите код и установите новый пароль.

Если доступа к почте тоже нет, в настройках есть кнопка сброса пароля без почты, но ждать придется семь дней. Telegram сделал это намеренно: чтобы злоумышленник не мог мгновенно заблокировать вас из собственного аккаунта.

Как восстановить Telegram, если взломали

Если самостоятельно вернуть аккаунт в Telegram не получается — значит, мошенники сменили и пароль, и почту. Остается обращение в техподдержку.

Техподдержка Telegram

Служба поддержки Telegram, если взломали, доступна по адресу telegram.org/support. Там есть форма обратной связи. Опишите ситуацию, укажите номер телефона и объясните, что произошло.

Параллельно можно написать на почту recover@telegram.org. это адрес для заявок на восстановление аккаунта в Telegram после взлома или удаления.

Что важно указать в обращении:

номер телефона, привязанный к аккаунту;

когда примерно произошел взлом;

что именно случилось (не можете войти, сменили пароль, пришли странные коды);

с каких устройств обычно заходили в аккаунт.

Техподдержка Telegram, если взломали, отвечает не мгновенно — ответа можно ждать несколько дней. Это неприятно, но иначе никак: автоматической системы восстановления по заявке нет. Если аккаунт восстановить не удастся — придется создавать новый и предупреждать контакты. В такой ситуации мессенджеры вместо Telegram становятся как никогда актуальны.

Как защитить Telegram от взлома

Безопасность Telegram во многом в ваших руках. Несколько мер, которые реально помогают:

Включите двухфакторную аутентификацию. Это облачный пароль, который нужно вводить при входе с нового устройства. Без него злоумышленник, перехвативший код, получит полный доступ к аккаунту.

Это облачный пароль, который нужно вводить при входе с нового устройства. Без него злоумышленник, перехвативший код, получит полный доступ к аккаунту. Установите код-пароль на само приложение. «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Код-пароль». Даже если телефон попадет в чужие руки, без кода Telegram не откроется.

«Настройки» — «Конфиденциальность» — «Код-пароль». Даже если телефон попадет в чужие руки, без кода Telegram не откроется. Никогда не передавайте коды из SMS. Ни техподдержке, ни администраторам каналов, ни друзьям — никому. Настоящий Telegram никогда не просит код подтверждения через чат.

Ни техподдержке, ни администраторам каналов, ни друзьям — никому. Настоящий Telegram никогда не просит код подтверждения через чат. Не переходите по подозрительным ссылкам. Даже если сообщение пришло от знакомого — его могли взломать.

Даже если сообщение пришло от знакомого — его могли взломать. Не устанавливайте неофициальные клиенты Telegram. Telega, Nekogram и подобные приложения опаснее мессенджера MAX. Нужно пользоваться официальным приложением.

Telega, Nekogram и подобные приложения опаснее мессенджера MAX. Нужно пользоваться официальным приложением. Регулярно проверяйте список активных устройств. Зайдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Устройства» и удалите все, которые вам не знакомы.

Защита аккаунта Telegram — это не паранойя, а базовая гигиена. Пять минут на настройку облачного пароля сейчас сэкономят несколько дней переписки с техподдержкой потом. А если лень, то просто перейдите из Telegram в MAX по инструкции.