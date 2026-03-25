Как сделать второй аккаунт в MAX. Пошаговая инструкция

В последние месяцы национальный мессенджер становится обязательным приложением для миллионов пользователей, поэтому неудивительно, что появляется вопрос о дополнительных профилях. Особенно это актуально для тех, кто уже проходил регистрацию в приложении MAX по нашей инструкции и понимает, что одной учетки хватает. Ведь кому-то нужен отдельный профиль для работы, кому-то — для личного общения, а кто-то просто хочет разделить контакты. Разберемся, можно второй аккаунт в MAX, и что для него понадобится.
Зачем нужен второй аккаунт в MAX
Необходимость иметь второй аккаунт в MAX возникает по тем же причинам, что и в других мессенджерах. Один профиль используют для личных разговоров, другой — для работы, учебы или общения с клиентами. Это удобно, когда не хочется смешивать разные контакты в одном списке.
Еще одна причина — использование нескольких SIM-карт. У многих есть рабочий номер и личный, поэтому логично иметь два аккаунта в MAX, чтобы каждый был привязан к своему телефону. Такой вариант часто используют предприниматели, сотрудники компаний и те, кто ведет несколько проектов. Иногда второй профиль нужен и для тестирования. Например, если человек помогает настраивать аккаунт мессенджера MAX родственникам или коллегам, проще иметь отдельный вход, чем постоянно выходить из основного.
Можно ли в MAX создать два аккаунта
Сейчас в мессенджере действует ограничение: один номер — один профиль. Можно ли в MAX два аккаунта? Если у вас только одна SIM-карта — нет. Каждый новый профиль обязательно привязывается к новому номеру телефона. Это значит, что второй аккаунт в MAX можно только при наличии дополнительного номера. Без него зарегистрировать еще один профиль не получится, даже если использовать другой телефон или компьютер.
Для сравнения, в некоторых мессенджерах можно быстро переключаться между профилями. Например, в Telegram разрешено использовать несколько аккаунтов внутри одного приложения. Но национальный мессенджер лишен такой возможности. Если нужен дополнительный профиль, придется создавать новый аккаунт в MAX с другой SIM-картой. Это единственный официальный способ, который работает сейчас.
Как создать второй аккаунт в MAX
Чтобы сделать второй профиль, нужно зарегистрироваться заново с новым номером. При этом система автоматически создаст отдельный аккаунт MAX, который не будет связан с первым. Инструкция:
- Откройте MAX.
- Перейдите в настройки профиля.
- Нажмите «Выйти».
- Запустите регистрацию.
- Введите другой номер телефона.
- Подтвердите код.
- Создайте новый профиль.
После этого появится второй профиль, но первый будет отключен на этом устройстве. Если нужно использовать оба сразу, придется входить с разных телефонов. В таком случае удобно заранее подобрать отдельный смартфон, особенно если планируется активно использовать несколько аккаунтов в MAX.
Как сделать два аккаунта в MAX на одном телефоне
Хотя официально переключение профилей не поддерживается, есть обходной способ. Многие смартфоны позволяют клонировать приложения. Это дает шанс запустить вторую копию мессенджера и войти под другим номером. Так можно сделать второй аккаунт MAX на одном телефоне без постоянного выхода из системы:
- Откройте настройки.
- Перейдите в раздел «Приложения».
- Выберите «Клонирование приложений».
- Найдите MAX.
- Включите клонирование.
После этого на телефоне будет две версии мессенджера. В одной можно оставить основной профиль, а во второй — сделать второй аккаунт в MAX с новым номером. Такой способ работает на Xiaomi, Samsung, realme и некоторых других устройствах.
Добавят ли в MAX второй аккаунт
Разработчики уже говорили, что мессенджер будет постепенно получать новые функции. В планах — расширение возможностей профиля и улучшение работы с учетными записями. Поэтому вопрос о поддержке нескольких профилей обсуждается довольно активно.
Пока официально нельзя использовать два аккаунта в MAX внутри одного приложения, но вероятность появления такой функции есть. Сервис развивается как универсальная платформа, и со временем в нем должны появиться возможности, которые есть у других мессенджеров. Если учитывать направление развития, можно предположить, что второй аккаунт в MAX станет стандартной функцией, когда приложение получит полноценную систему профилей. Но сейчас для этого нужен второй номер или клонирование программы.