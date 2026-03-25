Как сделать второй аккаунт в MAX. Пошаговая инструкция

В последние месяцы национальный мессенджер становится обязательным приложением для миллионов пользователей, поэтому неудивительно, что появляется вопрос о дополнительных профилях. Особенно это актуально для тех, кто уже проходил регистрацию в приложении MAX по нашей инструкции и понимает, что одной учетки хватает. Ведь кому-то нужен отдельный профиль для работы, кому-то — для личного общения, а кто-то просто хочет разделить контакты. Разберемся, можно второй аккаунт в MAX, и что для него понадобится.

Зачем нужен второй аккаунт в MAX

Необходимость иметь второй аккаунт в MAX возникает по тем же причинам, что и в других мессенджерах. Один профиль используют для личных разговоров, другой — для работы, учебы или общения с клиентами. Это удобно, когда не хочется смешивать разные контакты в одном списке.

Еще одна причина — использование нескольких SIM-карт. У многих есть рабочий номер и личный, поэтому логично иметь два аккаунта в MAX, чтобы каждый был привязан к своему телефону. Такой вариант часто используют предприниматели, сотрудники компаний и те, кто ведет несколько проектов. Иногда второй профиль нужен и для тестирования. Например, если человек помогает настраивать аккаунт мессенджера MAX родственникам или коллегам, проще иметь отдельный вход, чем постоянно выходить из основного.

Можно ли в MAX создать два аккаунта

Сейчас в мессенджере действует ограничение: один номер — один профиль. Можно ли в MAX два аккаунта? Если у вас только одна SIM-карта — нет. Каждый новый профиль обязательно привязывается к новому номеру телефона. Это значит, что второй аккаунт в MAX можно только при наличии дополнительного номера. Без него зарегистрировать еще один профиль не получится, даже если использовать другой телефон или компьютер.

Для сравнения, в некоторых мессенджерах можно быстро переключаться между профилями. Например, в Telegram разрешено использовать несколько аккаунтов внутри одного приложения. Но национальный мессенджер лишен такой возможности. Если нужен дополнительный профиль, придется создавать новый аккаунт в MAX с другой SIM-картой. Это единственный официальный способ, который работает сейчас.

Как создать второй аккаунт в MAX

Чтобы сделать второй профиль, нужно зарегистрироваться заново с новым номером. При этом система автоматически создаст отдельный аккаунт MAX, который не будет связан с первым. Инструкция:

Откройте MAX. Перейдите в настройки профиля. Нажмите «Выйти». Запустите регистрацию. Введите другой номер телефона. Подтвердите код. Создайте новый профиль.

После этого появится второй профиль, но первый будет отключен на этом устройстве. Если нужно использовать оба сразу, придется входить с разных телефонов. В таком случае удобно заранее подобрать отдельный смартфон, особенно если планируется активно использовать несколько аккаунтов в MAX.

Как сделать два аккаунта в MAX на одном телефоне

Хотя официально переключение профилей не поддерживается, есть обходной способ. Многие смартфоны позволяют клонировать приложения. Это дает шанс запустить вторую копию мессенджера и войти под другим номером. Так можно сделать второй аккаунт MAX на одном телефоне без постоянного выхода из системы:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите «Клонирование приложений». Найдите MAX. Включите клонирование.

После этого на телефоне будет две версии мессенджера. В одной можно оставить основной профиль, а во второй — сделать второй аккаунт в MAX с новым номером. Такой способ работает на Xiaomi, Samsung, realme и некоторых других устройствах.

Добавят ли в MAX второй аккаунт

Разработчики уже говорили, что мессенджер будет постепенно получать новые функции. В планах — расширение возможностей профиля и улучшение работы с учетными записями. Поэтому вопрос о поддержке нескольких профилей обсуждается довольно активно.

Пока официально нельзя использовать два аккаунта в MAX внутри одного приложения, но вероятность появления такой функции есть. Сервис развивается как универсальная платформа, и со временем в нем должны появиться возможности, которые есть у других мессенджеров. Если учитывать направление развития, можно предположить, что второй аккаунт в MAX станет стандартной функцией, когда приложение получит полноценную систему профилей. Но сейчас для этого нужен второй номер или клонирование программы.