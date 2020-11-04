Как я подключил два номера сразу на одну сим-карту

Почти все современные смартфоны, которые поставляются в Россию, имеют поддержку двух сим-карт. Просто исторически так сложилось, что у нас аппараты с одним слотом практически не покупают, и производителям пришлось подстраиваться под запросы местного рынка. Но если раньше для них не было проблемой встроить в корпус два модуля для симок, то с развитием технологий, многие начали отказываться от второго физического слота в пользу eSIM. Правда, у нас в стране эта технология пока развита не очень широко, из-за чего пользователи вынуждены терпеть определённые неудобства. Но подключить второй номер можно даже без eSIM.

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Некоторое время назад я продавал свою старую квартиру. Я разместил объявление на Авито, но по понятным причинам размещать там свой личный номер не хотел. Да, Авито предлагает функцию защиты номера, добавляя в объявление подставной телефон, переадресуя все звонки на ваш. В результате звонящий не видит настоящего номера и в случае чего не может ни воспользоваться им для связи с вами через WhatsApp, ни пробить через него ваши ФИО в «Сбербанк Онлайн». Однако вся фишка в том, что дозвониться до вас по нему можно будет даже тогда, когда вы этого не хотите, не говоря уже о том, что, если вам придётся перезвонить самостоятельно, то обратный звонок пройдёт с реального номера. Решить проблему помог Тинькофф Мобайл.

Как подключить виртуальный номер

Да, я уже давно пользуюсь оператором Тинькофф Мобайл, но о функции виртуального номера узнал всего несколько месяцев назад. Это очень удобная штука, которая позволяет привязать второй телефонный номер к одной сим-карте. Скажу сразу: услуга не бесплатная и стоит 99 рублей в месяц. Но между собственным спокойствием и половиной чашки кофе, я выбрал первое. Ведь светить своим основным номером – то ещё удовольствие. Стоит где-то его опубликовать, и жди звонков от мошенников и рекламщиков.

Подключить виртуальный номер проще простого:

Зайдите в раздел «Услуги» — «Виртуальный номер»;

Нажмите «7 дней бесплатно» — и выберите номер;

Нажмите «Продолжить» — «Подтвердить подключение».

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Для более удобного взаимодействия со вторым номером можно вынести виджет на рабочий стол, а можно управлять им прямо в приложении, как я и делал, потому что терпеть не могу виджеты и считаю, что они не только загружают систему, но и засоряют внешний вид рабочего стола. Тут же можно включить и отключить входящие или исходящие звонки, если нужно. Это, кстати, одно из многих преимуществ виртуального номера перед основным.

Преимущества виртуального номера

Можно попробовать бесплатно в течение 7 дней и отключить, если что-то не понравится;

Можно включить только входящие или только исходящие звонки;

Можно в любое время изменить сам номер на другой;

У вас будет выбор, с какого номера звонить, как если бы в смартфоне было две сим-карты;

Номер можно быстро заблокировать и на него уже не дозвонится никто;

Номер можно использовать для регистрации в различных сервисах без ограничений.

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Я не стал пользоваться вторым номером на постоянной основе и отключил его, как только выполнил задачу, для которой, собственно, и подключал его. Однако он вполне годится для того, чтобы использовать его параллельно с основным. Для этого даже можно выбрать себе красивый номер, которые распространяются за отдельную плату. В списке есть как совсем простенькие, так называемые бронзовые номера за 490 рублей, так и красивые золотые, которые не купишь дешевле чем за 10-15 тысяч.