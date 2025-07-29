Как удобно настроить приложение Сбербанк Онлайн на Android

Приложение Сбербанк Онлайн регулярно улучшается, но опробовать новые функции раньше всех могут только пользователи Android, так как в App Store его нет. Пока владельцы iPhone в пролете, самое время изучить нововведения: не так давно Сбер добавил несколько классных функций. И даже несмотря на то, что банк сообщил о них в своем Телеграм-канале, многие их не заметили после обновления! Рассказываем, как настроить приложение Сбербанк на Андроиде.

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Как настроить меню Сбербанк Онлайн на Андроиде

Не так давно в Сбербанк Онлайн добавили новые жесты управления — Drag and Drop и LongPress. С их помощью можно удерживать нужную иконку, открывая контекстное меню, и перетаскивать элементы в другую часть экрана. Так что, если вам нужно скрыть контакт из «Переводов», просто удерживайте его и выберите «Скрыть», после чего он больше там не появится. То же самое можно сделать и в других разделах, например, скрыть раздел в «Накоплениях».

А еще можно удерживать раздел и, не отрывая палец от экрана, его переносить в другое место. Хотите удалить ненужное меню в Сбербанк Онлайн? Просто загляните в раздел «Настроить для себя» в самом низу: там доступен редактор разделов и полное отключение. Также в нем можно изменить вид верхней панели Сбербанка на Андроид (Кошелек) или вернуть все к базовому состоянию.

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Как поменять аватарку в Сбербанк Онлайн

Если вы решили поменять фото в Сбербанк Онлайн, загляните в настройки профиля — там недавно как раз появились новые аватары на основе вашего текущего изображения. Выглядят довольно неплохо!

Для этого зайдите в Сбер на Андроид.

Нажмите на иконку профиля слева вверху.

Затем — еще раз на свое фото.

Выберите понравившуюся картинку от ИИ, нажмите на нее и выберите «Установить на аватар». Также ее можно скачать на память.

Если поменять настоящее фото, приложение сделает новую партию аватарок и для него. Сделать это можно, нажав на «+». Кстати, для клиентов 14-17 лет недавно завезли кастомные аватарки в Сбербанк Онлайн, которые можно настроить по своему усмотрению, а также фоны для приложения.

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Как поменять фон в Сбербанк Онлайн на Android

Еще одна полезная функция, позволяющая настроить дизайн Сбербанк Онлайн — смена фона. С ее помощью вы не только установите другое изображение, которое появляется при запуске приложения, но и измените цвет остального меню.

В приложении Сбербанк Онлайн нажмите на иконку профиля.

Затем нажмите на шестеренке в правом верхнем углу.

Выберите «Оформление» и выберите понравившийся набор фонов.

Также вы можете посмотреть все наборы, нажав соответствующую кнопку, и сделать фон для Сбербанк Онлайн через нейросеть Kandinsky, нарисовав его по текстовому запросу. В разделе «Оформление» также можно перейти к созданию аватара или включить праздничные фоны для Сбера на Андроид, чтобы они включались автоматически.