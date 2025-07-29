Чем смартфон субфлагман отличается от флагмана

Говоря о смартфонах разных ценовых категорий, мы часто используем термины «флагман», «бюджетник» и другие. Флагман в данном случае — это передовое устройство, навороченное по последнему слову техники. Но что такое субфлагман? Подобные смартфоны нельзя в полной мере назвать премиальными, да и к середнякам их уже не отнесешь. Для ответа на этот вопрос предлагаем сравнить флагманы и субфлагманы, разобравшись в их основных отличиях.

Что значит субфлагман среди смартфонов

Субфлагман — это смартфон, расположенный в иерархии на ступень ниже флагмана. Если флагман получает самые топовые характеристики, то субфлагманская модель имеет ряд упрощений:

пластиковые грани корпуса;

отсутствие беспроводной зарядки и поддержки eSIM;

устаревший стандарт передачи данных USB 2.0;

мощный, но не самый топовый чип (например, флагманский процессор предыдущего поколения);

упрощенный набор камер (допустим, без оптического зума или со слабым телевиком вместо мощного перископа);

менее продвинутый экран (например, без поддержки технологии LTPO).

Важно понимать, что у каждого производителя свой подход к определению смартфона субфлагмана. Младшая и, соответственно, более дешевая модель не обязательно лишается всех премиальных фишек. По своему усмотрению производитель может, например, раскошелиться на материалы корпуса, но сэкономить на процессоре, камерах или фишках вроде беспроводной зарядки.

Кроме того, для замыливания компании нередко выдают за флагман субфлагманскую модель. Яркий пример такого маркетингового обмана — смартфон Nothing Phone (3). Производитель позиционирует его как флагман, но в действительности эта модель находится на ступень ниже:

экран не имеет поддержки технологии LTPO;

работает на субфлагманском процессоре Snapdragon 8s Gen 4, в то время как существует более производительный Snapdragon 8 Elite;

телеобъектив смартфона имеет маленький размер сенсора (1/2.76″) и лишен оптической стабилизации.

Самое четкое и справедливое дифференцирование смартфонов сегодня предлагают компании Xiaomi, Samsung, OnePlus и HONOR. У Xiaomi есть T-серия, у Samsung — Galaxy S FE, у OnePlus — модели с приставкой «R», а у HONOR — номерные «прошки» (например, HONOR 400 Pro). Эти смартфоны идеально подходят под определение субфлагманов.

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Лучшие субфлагманы 2025 года

Если вы не готовы переплачивать за премиальные фишки, которые предлагают Galaxy S25, OnePlus 13 и другие топовые модели, присмотритесь к следующим смартфонам субфлагманам 2025 года:

realme GT7. Модель на мощном чипе Dimensity 9400e с громадным аккумулятором и крутой основной камерой. Экономия лишь на ультраширике и телевике, а также на премиальных фишках вроде металлических граней корпуса и беспроводной зарядки.

OnePlus 13R. Смартфон на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с простеньким телеобъективом и ультрашириком, но большим аккумулятором и скоростной зарядкой.

HONOR 400 Pro. Топовый субфлагман с 200-мегапиксельной камерой и телевиком на базе прошлогоднего топ-чипа Snapdragon 8 Gen 3. Есть беспроводная зарядки и фронталка, которой позавидует более дорогие смартфоны.

Ориентировочная цена субфлагманов при заказе на AliExpress — 35-45 тысяч рублей при курсе $1 = 80 ₽, в то время как за флагманы просят не менее 50-60K. Делайте правильный выбор и не переплачивайте за лишние фишки.