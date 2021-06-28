Как уменьшить клавиатуру на телефоне с Андроид

Современные смартфоны слишком большие. Несмотря на все попытки производителей сделать их удобнее, но устройство с экраном на 6,5 или 6,7 дюймов просто так не ухватишь. Поэтому многим приходится пользоваться ими либо двумя руками, либо одной – но с постоянным риском выронить аппарат на землю. Выше всего риск уронить смартфон, как ни странно, во время переписки, когда вы набираете текст на клавиатуре. Само собой, отказаться от этого нельзя, но можно уменьшить клавиатуру, и это снизит вероятность того, что смартфон выпадет.

Набор текста создаёт большую опасность выпадения, чем любая другая манипуляция, потому что во время этой процедуры приходится удерживать устройство только на ладони. В это время большой палец бегает по клавишам и уже не прижимает его к внутренней стороне руки. Но опаснее всего момент, когда вы тянетесь к противоположной грани экрана, чтобы набрать буквы «й-ц», «ф-ы», «я-ч».

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Они находятся на наибольшем удалении от вашего пальца (если вы набираете текст правой рукой). Поэтому я предлагаю просто подтянуть клавишу туда, где вам удобно взаимодействовать со всеми её элементами. Gboard позволяет подстроить не только размер самой клавиатуры, но и приподнять её или немного снизить относительно предыдущего местоположения. Попробуем?

Как перетащить клавиатуру на Android

Скачайте Gboard и назначьте клавиатурой по умолчанию;

Вызовите клавиатуру в любом месте, где вам удобно;

Нажмите на три точки над цифробуквенным блоком;

Выберите на «Плавающий режим», чтобы границы клавиатуры окрасились в синий цвет;

Измените размер клавиатуры, растягивая или стягивая её, и перетащите её за кнопку позиционирования (внизу);

Если нужно вернуть всё назад, просто перетащите клавиатуру вниз, и она встанет на место.

Открепив клавиатуру и изменив её размер, вы сможете разместить её в любом месте экрана. Хоть наверх перетащите, неважно. Главное, чтобы вам было удобно. Другое дело, что вместе с клавиатурой изменится и размер самих клавиш. Они станут меньше и по ним будет труднее попадать пальцами – готовьтесь к этому. Хорошо, что есть автоисправление, которое автоматически исправит все огрехи неправильного набора.

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Метод, описанный выше, хорош всем. Единственное, что мне категорически не нравится, — это то, что строка набора сообщения так и остаётся внизу, потому что сама клавиатура больше не подталкивает её вверх. Из-за этого набранный текст оказывается не перед глазами, как раньше, а где-то внизу, откуда воспринимать его становится ну совершенно неудобно. Поэтому предлагаю вам альтернативный способ.

Как передвинуть клавиатуру на Android

Он состоит в том, чтобы одновременно и уменьшить клавиатуру, а подтянуть её к правой или левой грани, в зависимости от того, какой рукой вы набираете текст. Это своего рода режим одной руки, но только для клавиатуры, потому что интерфейс самой прошивки остаётся таким же большим, каким он и был. Многим такой способ кастомизации клавиатуры наверняка покажется более удобным.

Вызовите Gboard в мессенджере или поисковике;

Нажмите на три точки и выберите «Режим закрепления»;

Передвиньте стрелкой клавиатуру вправо или влево;

При необходимости вернуть клавиатуру в исходное состояние, нажмите на кнопку «развернуть».

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В режиме закрепления вы сможете также подстраивать местоположение клавиатуры. Вы можете приподнять её повыше, подвинуть немного вправо или немного влево, а можете просто «прилепить» её к одной из сторон. Просто выберите удобное местоположение, в котором вы дотягиваетесь до всех клавиш, и закрепите клавиатуру. Она никуда не сдвинется сама, если только этого не сделаете вы.