Как купить Realme GT — самый дешёвый флагман на Android. Он стоит всего 27 тысяч рублей

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Иван Кузнецов 0

Флагманские смартфоны на Android – это вещь довольно специфическая. Мало того, что на старте продаж они стоят каких-то баснословных денег, так ещё и по прошествии примерно полугода теряют до половины исходной цены. Так что если и стоит покупать их, то явно не в пионерах, и явно не у официалов. Тогда вам скорее всего удастся урвать топовое устройство в пределах 45-55 тысяч рублей. Другое дело, что это совершенно немаленькие деньги, но таковы наши реалии, с которыми приходится мириться. Всё-таки курс доллара диктует свои правила, и деться от этого некуда. Но ребята из Realme, видимо, не в курсе.

Realme GT

Realme GT — самый дешёвый флагман на Android

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Realme привезла в Россию свой самый дешёвый флагман – Realme GT. Причём это самый дешёвый флагман не только самой Realme, но и на рынке в целом. Потому что найти более доступного смартфона на Snapdragon 888 и 8/12 ГБ оперативной памяти вам не удастся. Ведь стоит он всего 27 тысяч рублей. Главное – знать, где и как покупать. Ниже расскажу — как выбить такую цену, потому что обычная — на 5к выше.

Характеристики Realme GT

AliExpress

Купить Realme GT за 27к рублей можно только на Али

Помимо очевидных технологических фишек, характерных для флагманов, Realme GT выгодно отличают следующие примочки:

  • Частота обновления дисплея – 120 Гц;
  • Мощность зарядки аккумулятора – 65 Вт;
  • Тройная основная камера – 64/8/2 Мп;
  • Официальная цена – 27 600 рублей.

Не знаю, как вы, а меня очень привлекает мощность зарядки, которую поддерживает Realme GT. Да, 65 Вт – это не рекорд. Но даже с таким показателем смартфон заряжается всего за 35 минут от 0 до 100%. А поскольку большинство из нас не высаживают зарядку в ноль, фактическое время, которое аппарат будет проводить у розетки, окажется ещё меньше.

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Но ключевая фишка Realme GT – это его цена. Однако в обычных магазинах за эти деньги вы смартфон точно не купите. Это можно сделать только на AliExpress. Но и тут есть своя хитрость. Зайдя на страницу официального магазина Realme, вы увидите, что новинка стоит 32-35 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. Но эту цену можно скинуть ещё больше.

Как купить Realme GT со скидкой

Чтобы купить Realme GT за 27 600 рублей, вам необходимо в период с 21 по 25 июня добавить смартфон в корзину на АлиЭкспресс и применить промокод RUIT4800. Это эксклюзивный промокод для России, так что из других стран он скорее всего действовать не будет. До наступления 21 июня смартфон тоже можно купить со скидкой, но цена будет на 5 тысяч рублей выше. Так что не торопитесь.

Realme

Realme GT слишком красив, чтобы его игнорировать

Но брать Realme GT стоит не только из-за выдающегося сочетания цены и характеристик. Помимо аппаратного совершенства, новинка предлагает весьма привлекательный дизайн. Не знаю, то ли жёлтый цвет так на меня влияет, то ли сказывается сочетание цветов и дизайнерских элементов. Но, как по мне, выглядит Realme GT очень красиво – намного лучше, чем флагманские Galaxy, Xiaomi и OnePlus’ы, которые все на одно лицо.

Купить Realme GT

Realme GT – это отличный смартфон, который предлагает несочетаемое. Благодаря такой компоновке железа и мега-доступной цене он становится даже более выгодной покупкой, чем Galaxy A52, который является представителем бюджетного ценового сегмента, а продаётся по цене 23-27 тысяч рублей. Так не лучше ли купить настоящий флагман со Snapdragon 888, тем более за эти деньги?

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