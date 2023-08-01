Как установить или обновить приложение Тинькофф Банка на Android после удаления из Google Play

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Герман Вологжанин

На протяжении последних полутора лет из Google Play постоянно удаляют российские программы. 1 августа такая участь постигла приложение Тинькофф Банка. Поэтому сейчас вы не сможете скачать, установить или обновить программу через стандартный магазин для смартфонов и планшетов на Android. Рассказываем, где теперь искать удаленное приложение Тинькофф и нужно ли предпринимать какие-то действия тем, кто успел загрузить программу до 1 августа 2023 года.

Как установить или обновить приложение Тинькофф Банка на Android после удаления из Google Play. Тинькофф удалили из Play Маркета, но без приложения вы не останетесь. Фото.

Тинькофф удалили из Play Маркета, но без приложения вы не останетесь

Приложение Тинькофф удалили из Google Play — что делать

Несмотря на то, что приложение Тинькофф пропало из Google Play, оно продолжит оставаться на вашем устройстве, если программа была установлена до удаления из магазина. Тем не менее, вы столкнетесь с целым рядом неудобств. В частности, больше не получится обновить Тинькофф Банк или перенести программу на новый смартфон путем авторизации в аккаунте Google.

Приложение Тинькофф удалили из Google Play — что делать. Приложения Тинькофф Мобайл и Тинькофф Инвестиций пока остаются доступны. Фото.

Приложения Тинькофф Мобайл и Тинькофф Инвестиций пока остаются доступны

Если вы хотите продолжать получать доступ к новым функциям онлайн-банкинга, первым делом необходимо удалить приложение Тинькофф. Затем его нужно установить через альтернативный источник, благо таковых предостаточно. Только тогда вы сможете получать регулярные обновления и беспрепятственно переносить программу с одного устройства на другое.

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Где теперь скачать приложение Тинькофф

Google Play — не единственный магазин приложений, позволяющий скачивать и обновлять программы. На смартфонах HUAWEI есть AppGallery, на Xiaomi — GetApps, а на Samsung — Galaxy Store. Кроме того, на любое Android-устройство можно установить российский магазин приложений RuStore, из которого никто не собирается удалять отечественный софт. О каждом из этих апсторов мы рассказывали в отдельных материалах, где вы найдете ссылки на скачивание:

В этих магазинах приложение Тинькофф Банка продолжает оставаться до сих пор. То есть через них вы сможете беспрепятственно установить или обновить программу. Также предусмотрен альтернативный вариант — скачивание приложения Тинькофф на телефон через официальный сайт банка.

Скачать приложение Тинькофф Банка

На странице загрузки представлены ссылки на мобильный банк в альтернативных магазинах приложений, а еще адрес для прямого скачивания установочного файла:

  1. Откройте страницу загрузки приложения Тинькофф.
  2. Пролистайте вниз.
  3. Нажмите кнопку «Скачать приложение Тинькофф Банк».
  4. Подтвердите загрузку программы через всплывающее окно.
Где теперь скачать приложение Тинькофф. Приложение, скачанное в виде APK-файла, придется устанавливать вручную. Фото.

Приложение, скачанное в виде APK-файла, придется устанавливать вручную

Как только скачается файл APK Тинькофф, вы увидите уведомление. После этого приложение банка можно будет установить на свой телефон или планшет. Но делается это вручную, поэтому процесс требует дополнительных пояснений.

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Как установить приложение Тинькофф на Андроид

Вы можете установить приложение Тинькофф на телефон в автоматическом режиме, перейдя на страницу программы в одном из магазинов. Далее останется нажать кнопку «Скачать» или «Установить» в зависимости от выбранного апстора:

Как установить приложение Тинькофф на Андроид. Программа, скачанная через магазин, установится автоматически. Фото.

Программа, скачанная через магазин, установится автоматически

Если вы загружали приложение вручную, для установки Тинькофф Банка на Андроид понадобится выполнить несколько дополнительных действий:

  1. Открыть загруженный файл любым удобным способом (через «Загрузки» или «Проводник»).
  2. Проигнорировать сообщение об опасности, нажав кнопку «Продолжить».
  3. Разрешить установку из неизвестных источников, если это не было сделано ранее.
  4. Нажать кнопку «Установить».
Как установить приложение Тинькофф на Андроид. Ручная установка тоже не вызывает проблем. Фото.

Ручная установка тоже не вызывает проблем

Через несколько секунд программа будет установлена. Другой вопрос — как обновить приложение Тинькофф, если через Google Play сделать это невозможно. Сейчас вы получите исчерпывающий ответ.

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Как обновить приложение Тинькофф на Андроиде

Обновлять Тинькофф на телефоне рекомендуется через источник, который использовался для его загрузки. То есть, если вы скачивали приложение при помощи одного из альтернативных магазинов, откройте страницу мобильного банка в соответствующем апсторе и нажмите кнопку «Обновить»:

Как обновить приложение Тинькофф на Андроиде. В стандартном магазине можно включить автоматическую установку обновлений, чтобы не проверять наличие апдейтов самостоятельно. Фото.

В стандартном магазине можно включить автоматическую установку обновлений, чтобы не проверять наличие апдейтов самостоятельно

В случае с приложением, установленным через APK Тинькофф, действовать нужно немного иначе. Да, с высокой долей вероятности вы без труда загрузите обновление и при помощи стороннего апстора, но из-за несовместимости версий может произойти ошибка. Чтобы ее избежать, дождитесь уведомления о выходе апдейта, которое появится внутри банковской программы. Затем останется нажать кнопку «Обновить», подтвердить загрузку и установку новой версии приложения Тинькофф.

Как обновить приложение Тинькофф на Андроиде. Прога сама подскажет, когда нужно обновиться. Фото.

Прога сама подскажет, когда нужно обновиться

Если выход апдейта затягивается (обычно свежая версия появляется раз в 2-4 недели), обновить Тинькофф Банк можно вручную, скачав актуальный инсталлятор с официального сайта. Далее не забудьте его открыть, чтобы подтвердить установку обновления Тинькофф.

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